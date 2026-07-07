Đi làm thêm trong dịp nghỉ Hè: Cơ hội để sinh viên nâng cao kỹ năng

SVO - Đối với nhiều sinh viên, việc tìm kiếm một công việc làm thêm trong kỳ nghỉ Hè không còn là điều xa lạ. Những công việc ấy không chỉ giúp các bạn trẻ có thêm thu nhập, mà còn mang đến nhiều cơ hội, trải nghiệm quý báu để trau dồi các kỹ năng mềm của bản thân.

Bước vào thời gian Hè, sinh viên thường tận dụng quãng thời gian rảnh để lựa chọn những công việc phù hợp với năng lực và định hướng nghề nghiệp của bản thân. Quyết định ấy không đơn thuần xuất phát từ nhu cầu kiếm thêm thu nhập mà còn là cách để các bạn trẻ bổ sung kỹ năng cần thiết và dần làm quen với áp lực của thị trường lao động.

Lựa chọn trở thành cộng tác viên truyền thông của một chương trình thời trang, Diễm Hằng (Học viện Báo chí và Tuyên truyền) coi đây là cơ hội để bạn được tiếp xúc với môi trường làm việc thực tế. Theo Hằng, công việc này hỗ trợ khá nhiều cho ngành học của cô, giúp cô trau dồi các kỹ năng mà bản thân còn chưa tốt.

“Là một sinh viên Báo chí, mình mong muốn bản thân sẽ có thêm nhiều trải nghiệm trong ngành báo chí - truyền thông. Công việc này giúp mình có cơ hội quan sát cách xây dựng nội dung, cách phối hợp giữa các bộ phận truyền thông, sản xuất và tổ chức sự kiện. Điều đó làm mình hiểu rõ hơn quy trình làm nghề và tích luỹ thêm các kinh nghiệm cho tương lai”, Diễm Hằng chia sẻ.

Diễm Hằng đã cải thiện được kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm và kỹ năng xử lý tình huống khi lựa chọn công việc này. (Ảnh: NVCC)

Trong quá trình làm việc, Hằng chú trọng trau dồi những kinh nghiệm, kiến thức và trải nghiệm thực tế thay vì đặt nặng vấn đề về thu nhập hay mức lương. “Mình muốn được biết môi trường làm việc thực tế khác gì so với những gì được học trên giảng đường, đồng thời xây dựng các mối quan hệ và tích lũy trải nghiệm để sau này ra trường sẽ tự tin hơn khi xin việc”.

Hữu Mạnh (trường Đại học Ngoại thương, TP. HCM) cũng đang theo đuổi một công việc đúng với ngành học của bản thân. Là sinh viên ngành Kinh tế đối ngoại, Hữu Mạnh hiện đang đảm nhiệm vị trí Trợ lý dự án tại một đơn vị chuyên tư vấn và hỗ trợ chiến lược cho các doanh nghiệp. Được biết, anh lựa chọn công việc này vì nó mang lại cơ hội cọ xát thực tế và phù hợp với định hướng phát triển của bản thân.

“Công việc này giúp mình nâng cao kỹ năng phân tích dữ liệu và tư duy chiến lược. Đặc biệt hơn, nó còn cho mình một góc nhìn hoàn toàn khác so với những kiến thức học trên trường. Việc được trực tiếp tham gia vào các dự án thực tế, quan sát cách các doanh nghiệp vận hành, cân đo đong đếm và đàm phán với các đối tác khác nhau là những bài học và trải nghiệm mà không sách vở nào có thể truyền tải trọn vẹn”, Hữu Mạnh chia sẻ.

Việc lựa chọn đúng ngành nghề từ sớm giúp Mạnh xây dựng mạng lưới quan hệ rộng rãi và trưởng thành hơn trong tư duy nghề nghiệp. (Ảnh: NVCC)

Bên cạnh nâng cao kỹ năng, công việc hiện tại của Hữu Mạnh cũng bổ trợ hiệu quả cho quá trình học tập tại trường. “Các kiến thức được học ở trường đang được mình áp dụng trực tiếp vào các quá trình nghiên cứu và phân tích, định hướng chiến lược cho khách hàng. Ngược lại, chính những va vấp từ các dự án thực tế giúp mình hiểu sâu sắc hơn bản chất của các vấn đề, từ đó có góc nhìn đa chiều và thực tế hơn trong các cuộc thi hoặc các bài tập nghiên cứu”.

Ngoài những việc làm thêm phù hợp với chuyên ngành học, nhiều sinh viên vẫn ưa chuộng các công việc quen thuộc như gia sư, nhân viên bán hàng hay phục vụ trong dịp hè. Dù không yêu cầu nhiều kinh nghiệm, những công việc này vẫn mang đến cơ hội để các bạn trẻ thích nghi với môi trường làm việc thực tế.

Tận dụng lợi thế về ngoại ngữ, Tuấn Minh (Học viện Báo chí và Tuyên truyền) lựa chọn trở thành gia sư tiếng Anh cho học sinh THCS và THPT trong dịp Hè. Theo Minh, thu nhập không phải là lý do lớn nhất khiến anh quyết định đi làm thêm. Dù công việc không gắn trực tiếp với chuyên ngành đang theo học, Minh vẫn xem đây là cơ hội để củng cố trình độ ngoại ngữ, đồng thời rèn luyện kỹ năng giảng dạy và truyền đạt kiến thức.

"Mình muốn có cơ hội ôn lại kiến thức tiếng Anh và nâng cao kỹ năng giảng dạy nhiều hơn. Đây đều là những kỹ năng hữu ích cho bản thân trong học tập cũng như công việc sau này", Minh cho biết. (Ảnh: NVCC)

Không chỉ hỗ trợ nâng cao khả năng ngoại ngữ, công việc gia sư cũng giúp Minh hình thành tính kỷ luật và xây dựng một lối sống khoa học hơn. "Ngày trước khi nghỉ Hè, mình thường ngủ rất muộn rồi thức dậy khi trời đã gần trưa. Từ khi đi dạy gia sư, mình phải chủ động sắp xếp lại đồng hồ sinh học của bản thân sao cho hợp lý để có thời gian chuẩn bị bài giảng trước mỗi buổi học. Nhờ đó, lịch sinh hoạt của mình cũng vào nề nếp hơn trước”, Tuấn Minh nói thêm.

Thực tế cho thấy, mỗi công việc làm thêm đều mang đến những giá trị khác nhau. Dù lựa chọn bất cứ công việc nào, khoảng thời gian làm thêm trong dịp Hè luôn là điều quý giá trong hành trình trưởng thành của sinh viên trưởng thành. Đó chính là “bước chạy đà” quan trọng giúp các bạn trẻ tự tin hơn và có sự chuẩn bị tốt hơn trước khi chính thức gia nhập thị trường lao động.