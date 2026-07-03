Sinh viên Ngoại thương tranh tài tại cuộc thi dự án kinh doanh số DBIZ 1 Challenge 2026

Nơi nuôi dưỡng những ý tưởng số từ thực tiễn

Chuỗi cuộc thi "DBIZ PROJECT CHALLENGE SERIES" là một phần đặc trưng của Chương trình Cử nhân Kinh doanh số tại Viện VJCC, được xây dựng nhằm khuyến khích sinh viên vận dụng kiến thức liên ngành về kinh doanh, công nghệ và quản lý dự án để giải quyết các bài toán thực tiễn của doanh nghiệp trong bối cảnh chuyển đổi số.

"DBIZ 1 Challenge" là cuộc thi khởi đầu của chuỗi, nơi sinh viên được tiếp cận quy trình xây dựng dự án số một cách bài bản, từ nghiên cứu khách hàng, phân tích nghiệp vụ, xác định vấn đề cốt lõi, đề xuất giải pháp số cho đến quản lý và triển khai dự án. Cuộc thi tạo cơ hội để các đội xuất sắc trình bày phân tích kinh doanh và bảo vệ ý tưởng trước hội đồng chuyên gia và doanh nghiệp, đồng thời nhận những góp ý chuyên sâu để hoàn thiện giải pháp trong các cuộc thi DBIZ 2 và DBIZ 3 Challenge sẽ diễn ra vào cuối năm 2026.

Ban Giám khảo cuộc thi năm nay có sự tham dự của các lãnh đạo các doanh nghiệp công nghệ lớn tại Việt Nam, gồm ông Hán Văn Thắng - CEO Công ty Cổ phần DEHA Việt Nam; ông Nguyễn Xuân Tiến - Phó Giám đốc Công ty TNHH Rabiloo; ông Trần Huy Chung - CEO và ông Lê Kim Hà - Country Manager Công ty Cổ phần Haposoft. Về phía Viện VJCC, có sự hiện diện của PGS.TS. Nguyễn Thị Hiền - Viện trưởng Viện VJCC; ThS. Trần Thị Kiều Minh - Phó Viện trưởng Viện VJCC; TS. Hoàng Anh Duy - Trưởng Bộ môn Nghiệp vụ Viện VJCC, cùng các giảng viên và đông đảo sinh viên hai chương trình Cử nhân Kinh doanh quốc tế theo mô hình tiên tiến Nhật Bản (JIB) và Kinh doanh số (DB).

Toàn thể các thầy cô và sinh viên chụp ảnh kỷ niệm Cuộc thi Dự án kinh doanh số (DBIZ1 Competition) năm 2024.

Các nhóm xuất sắc khẳng định tài năng tại cuộc thi

Sau hành trình phát triển dự án kéo dài ba tháng, bốn nhóm tiêu biểu đã được lựa chọn bước vào vòng chung kết. Các đội lần lượt trình bày đề xuất ứng dụng công nghệ số nhằm giải quyết các vấn đề thực tiễn tại doanh nghiệp, tổ chức và cộng đồng. Bên cạnh phần thuyết trình, các đội còn tham gia phiên hỏi đáp và phản biện trực tiếp với Ban Giám khảo, nhận được những câu hỏi chuyên môn sâu và góp ý thực tiễn từ các chuyên gia.

Các đội thi đã lần lượt trình bày các đề xuất ứng dụng công nghệ số nhằm giải quyết các vấn đề thực tiễn tại doanh nghiệp, tổ chức và cộng đồng.

Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Ban Giám khảo đã trao giải nhất cho nhóm Quán quân với giải pháp module cảnh báo và phản ánh đô thị tích hợp vào ứng dụng iHanoi. Giải nhì thuộc về nhóm G với nền tảng dữ liệu carbon hỗ trợ truy xuất phát thải theo lô hàng cho Hòa Phát Dung Quất. Hai nhóm A và B đồng đoạt giải ba, lần lượt với nền tảng số hóa thu gom và truy xuất dầu ăn đã qua sử dụng cho Refeed và hệ sinh thái thư viện thông minh cho Thư viện Quốc gia Việt Nam.

PGS.TS. Nguyễn Thị Hiền và ông Hán Văn Thắng trao giải nhất cho nhóm Quán quân với giải pháp module cảnh báo và phản ánh đô thị tích hợp vào app iHanoi

ThS. Trần Thị Kiều Minh và ông Nguyễn Xuân Tiến trao giải nhì cho nhóm G với nền tảng dữ liệu carbon hỗ trợ truy xuất phát thải theo lô hàng cho Hòa Phát Dung Quất

TS. Hoàng Anh Duy, ông Trần Huy Chung và ông Lê Kim Hà trao giải ba cho nhóm A với nền tảng số hóa thu gom và truy xuất dầu ăn đã qua sử dụng cho Refeed và nhóm B với hệ sinh thái thư viện thông minh cho Thư viện Quốc gia Việt Nam

Các dự án đạt giải được Ban Giám khảo đánh giá cao nhờ khả năng nhận diện đúng nhu cầu thực tiễn, xây dựng giải pháp số có tính khả thi và thể hiện tư duy đổi mới sáng tạo trong bối cảnh chuyển đổi số hiện nay.

Dấu mốc tiếp theo trên hành trình trở thành những nhà lãnh đạo số

"DBIZ 1 Challenge 2026" đã khép lại trong không khí hân hoan của các nhóm sinh viên đoạt giải, các giảng viên và toàn thể cộng đồng VJCC. Không chỉ mang về những phần thưởng xứng đáng, các sinh viên còn thu nhận được kinh nghiệm quý báu về nghiên cứu, phát triển và bảo vệ dự án, đồng thời có cơ hội kết nối trực tiếp với chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp.

Cuộc thi một lần nữa khẳng định định hướng đào tạo gắn kết lý thuyết với thực tiễn của Chương trình Cử nhân Kinh doanh số tại Viện VJCC - Trường Đại học Ngoại thương, đồng thời tạo nền tảng để sinh viên bước tiếp vào hành trình trở thành những nhà lãnh đạo số, nơi những ý tưởng hôm nay sẽ tiếp tục được phát triển và hiện thực hóa thành những giải pháp số có giá trị cho doanh nghiệp và xã hội.