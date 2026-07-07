Nữ du học sinh Việt được đại diện khóa học phát biểu tại lễ tốt nghiệp ở Thụy Điển

SVO - Đứng trước hàng nghìn người để phát biểu tại lễ tốt nghiệp là khoảnh khắc nhiều người nhớ đến khi nhắc về Dương Thị Diễm My, nữ du học sinh nhận Học bổng Chính phủ Thụy Điển. Nhưng với cô, điều đáng giá nhất sau hai năm học không phải là một bài phát biểu hay tấm bằng thạc sĩ, mà là việc học cách chấp nhận những điều không hoàn hảo và bình tĩnh bước tiếp trước những bất ngờ của cuộc sống.

Từ chuyến bay rời Việt Nam đến một phiên bản khác của chính mình

Ngày kéo chiếc vali rời Việt Nam để bắt đầu hành trình Thạc sĩ bằng Học bổng Chính phủ Thụy Điển, Dương Thị Diễm My không đặt mục tiêu trở thành người giỏi nhất hay có một bản lý lịch đẹp hơn khi trở về. Điều cô tìm kiếm là câu trả lời cho một câu hỏi khác: Mình sẽ trở thành ai khi sống một mình ở một đất nước xa lạ, phải sử dụng ngôn ngữ khác mỗi ngày và không còn gia đình ở bên.

Trước đó, Diễm My đã có công việc ổn định và nhiều trải nghiệm trong lĩnh vực giáo dục. Chính vì vậy, quyết định du học không đơn thuần để lấy thêm một tấm bằng, mà là cơ hội bước ra khỏi vùng an toàn.

Dương Thị Diễm My phát biểu tốt nghiệp Thạc sĩ ngành Khởi nghiệp, phát triển bền vững và thay đổi xã hội, Đại học Linnaeus.

“Nếu phải chọn một điều, mình nghĩ, đó là một phiên bản khác, một phiên bản phát triển hơn của chính mình. Điều mình thực sự tìm kiếm là cơ hội được bước ra khỏi vùng an toàn, để biết mình sẽ trở thành ai khi sống một mình ở một đất nước xa lạ”, Diễm My chia sẻ.

Hai năm sau, khi được lựa chọn là đại diện Khóa 2026 phát biểu tại lễ tốt nghiệp của Đại học Linnaeus, Diễm My nhìn lại và nhận ra điều thay đổi lớn nhất không nằm ở vị trí trên sân khấu.

Nhớ lại khoảnh khắc đó, Diễm My tâm sự: “Nhìn lại, mình thấy phiên bản hiện tại của mình bình tĩnh hơn, cởi mở hơn và cũng dũng cảm hơn rất nhiều so với cô gái đã rời Việt Nam hai năm trước”.

Có những ngày mọi áp lực cùng xuất hiện

Diễm My cho rằng, sự trưởng thành không đến từ một cột mốc đặc biệt, mà từ rất nhiều lần phải tự mình vượt qua những điều tưởng chừng rất nhỏ.

Đó là những ngày mùa Đông, khi gần 9h sáng trời mới hửng và khoảng 3h chiều thì đã tối. Ở nơi cách quê nhà hàng chục nghìn kilomet, cô phải tự giải quyết mọi việc, từ học tập, công việc, tài chính đến sức khỏe, mà không có người thân bên cạnh.

“Mình nghĩ, trưởng thành không đến từ một khoảnh khắc duy nhất mà đến từ rất nhiều lần phải tự mình đối diện với khó khăn. Khi mình gặp vấn đề, không ai có thể ngay lập tức xuất hiện để giúp mình như ở nhà”.

Diễm My thực tập ở Volvo Construction Equipment.

Không chỉ học tập, Diễm My còn thực tập, làm việc bán thời gian và duy trì các dự án giáo dục hướng về Việt Nam. Có thời điểm, áp lực học tập, tài chính, nỗi nhớ nhà và sự cô đơn cùng xuất hiện: “Mình cảm thấy mình đang chạy một cuộc marathon kéo dài. Áp lực học tập, áp lực tài chính, nỗi nhớ gia đình và sự cô đơn đôi khi đến cùng một lúc”.

Sau những khoảng thời gian ấy, điều cô học được không phải là cách trở nên mạnh mẽ hơn, mà là chấp nhận những điều ngoài ý muốn: “Không phải mọi việc đều diễn ra theo kế hoạch, và mình vẫn có thể tiếp tục bước đi, dù mọi thứ không hoàn hảo. Trước đây, mình luôn muốn kiểm soát mọi thứ. Bây giờ, mình học được cách chấp nhận sự không chắc chắn và tập trung vào những điều mình có thể làm ở hiện tại”.

Diễm My tham gia tổ chức hoạt động kết nối phụ nữ khởi nghiệp với tổ chức Young Driven Women.

Điều quý giá nhất sau hai năm du học

Ngày được lựa chọn là đại diện sinh viên phát biểu tại lễ tốt nghiệp, Diễm My từng tự hỏi vì sao mình được trao cơ hội ấy. Theo cô, điều nhà trường ghi nhận không chỉ là kết quả học tập, mà còn là cả hành trình, cách mỗi người đối diện với thử thách và những đóng góp cho cộng đồng. Trong bài phát biểu, thông điệp cô muốn gửi đến bạn bè cũng là điều luôn nhắc nhở chính mình: “Chúng ta không cần phải trở thành người giỏi nhất để tạo ra sự khác biệt. Nhiều khi, những thay đổi lớn bắt đầu từ những hành động rất nhỏ: Yêu thương bản thân mình hơn, giúp đỡ một người khác, kiên trì thêm một ngày hay dám thử một điều mới, dù chưa biết kết quả”.

Dương Thị Diễm My phát biểu tốt nghiệp tại Đại học Linnaeus.

Sau hai năm sống xa quê hương, Diễm My nói, cô nhận được nhiều hơn những gì từng hình dung: Kiến thức, kỹ năng, những người bạn đến từ nhiều nền văn hóa và sự tự tin rằng bản thân có thể thích nghi ở bất kỳ môi trường nào.

Đổi lại là những bữa cơm gia đình bị bỏ lỡ, những dịp quan trọng của người thân chỉ có thể dõi theo qua màn hình điện thoại.

"Du học dạy mình rằng, mỗi lựa chọn đều có cái giá của nó. Nhưng mình không xem đó là sự đánh đổi tiêu cực. Đó là một phần của quá trình trưởng thành", Diễm My chia sẻ. Nếu phải tóm gọn hành trình của mình bằng một câu, Diễm My không nhắc đến học bổng hay bài phát biểu trước hàng nghìn người: “Mình không đến đây để chứng minh mình giỏi hơn ai, mình đến đây để trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình ngày hôm qua”.

Nhìn lại cô gái rời Việt Nam hai năm trước, Diễm My chỉ muốn nhắn nhủ: “Cảm ơn vì đã dám bắt đầu. Những ngày khó khăn sẽ đến, nhưng bạn sẽ ổn thôi. Và bạn sẽ trở thành một người mà chính bạn cũng cảm thấy tự hào”.