Gặp gỡ nam sinh Cần Thơ đoạt giải Nhất thiết kế vương miện Hoa hậu Hòa bình 2023

SVVN - Nguyễn Hoàng Khang là chủ nhân thiết kế “Wings Of The Grand” - chiếc vương miện được Hoa hậu Hòa bình Việt Nam - Miss Grand Vietnam 2023 mang trên mình gây ấn tượng. Anh đang là sinh viên K15 ngành Thiết kế Đồ họa, Trường Đại học FPT Cần Thơ. Không những thế, đôi cánh hòa bình của Hoàng Khang với thiết kế tinh xảo còn xuất sắc giành được giải Nhất cuộc thi thiết kế vương miện và giải “Thiết kế vương miện được yêu thích nhất” do khán giả bình chọn.

Lấy cảm hứng từ tinh thần hòa bình cũng như tôn vinh vẻ đẹp dân tộc - đúng với sứ mệnh của cuộc thi - chiếc vương miện "Wings Of The Grand" mang trên mình những hình ảnh cánh chim bồ câu, hoa sen và cây lúa. Hoàng Khang chia sẻ: "Mỗi hoa văn trên vương miện không chỉ đơn thuần để trang trí, mà còn đại diện cho khát vọng hòa bình, tự do, hạnh phúc của người Việt Nam qua bao đời. Đó cũng chính là nguồn cảm hứng và thông điệp mà Khang muốn truyền tải qua thiết kế của mình." Đặc biệt, "Đôi cánh Hòa bình" này được đính kết 11 viên đá quý màu lục bảo, trong đó 10 viên đá quý tượng trưng 10 đại diện Việt Nam đã từng chinh chiến ở các cuộc thi Miss Grand International từ năm 2013 đến năm 2022. Và viên đá cuối cùng - kết tinh của sự tỏa sáng - được đặt tại vị trí trung tâm tượng trưng cho Hoa hậu Hòa bình Việt Nam năm nay. Thông qua thiết kế này, Khang mong muốn thể hiện sự đoàn kết cùng tinh thần chiến đấu mạnh mẽ của những người con gái Việt Nam trên đấu trường quốc tế, nhằm truyền cảm hứng cho những người phụ nữ trong thời đại mới. Được ra đời sau gần hai tuần lên ý tưởng và thiết kế trong sự áp lực đến từ tứ phía, Khang hạnh phúc khi chiếc vương miện "Wings Of The Grand" tìm được một người phù hợp và xứng đáng với vẻ đẹp của cánh chim bồ câu, sự tinh khôi của hoa sen cùng ý chí nghị lực của cây lúa. Vào đêm chung kết, người đẹp Lê Hoàng Phương trở thành Tân Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2023 đã xuất sắc trở thành chủ nhân của chiếc vương miện danh giá. Khang hy vọng Đại diện Việt Nam cùng "Đôi cánh Hòa bình" của mình sẽ lan tỏa những nét đẹp của nước nhà đến bạn bè quốc tế. "Nếu bạn không bỏ cuộc, bạn vẫn còn cơ hội. Bỏ cuộc là thất bại lớn nhất." là câu nói khiến Hoàng Khang có thêm động lực phấn đấu và tìm kiếm thêm nhiều cơ hội cho bản thân. Khang chia sẻ: "Mình đã từng gặp khó khăn trong quá trình hoàn thiện bản vẽ. Có ý tưởng nhưng làm sao để trọn vẹn và hoàn thiện được ý tưởng đó là điều mình trăn trở. Để có thể lột tả được hết ý nghĩa qua nét vẽ, mình dành thời gian vẽ đi vẽ lại. Cuối cùng đã hoàn thành bộ sưu tập gồm 1 vương miện và 4 tiara mang tên Wings of the Grand." "Vì lần đầu làm ra chiếc vương miện phiên bản mô hình nên cần phải thật tỉ mỉ để đính những viên pha lê cho đẹp nhất, chỉn chu nhất để hoàn thành được phần thi này. Vấn đề tạo dựng nên mô hình vương miện để bước tiếp vào phần thi tiếp, mình đã nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình từ mọi người, đặc biệt từ phía anh Tiêu Hoàng Đông nên mình mới có được chiếc mô hình đẹp đến vậy", Khang bộc bạch. Sự tin tưởng và động viên từ bạn bè là nguồn động lực đưa Khang đến với cuộc thi Thiết kế vương miện này. Bởi lẽ đang ở kỳ bảo vệ đồ án tốt nghiệp vô cùng quan trọng, Khang đã rất đắn đo cân nhắc xem có nên thử sức hay không. Cuối cùng, anh chàng sinh viên năm cuối trước thềm tốt nghiệp vẫn quyết định tham gia cuộc thi song song với việc hoàn thành đồ án tốt nghiệp của mình. Và may mắn đã mỉm cười với Khang khi xuất sắc mang về tận hai giải. Chia sẻ cơ duyên đến với ngành thiết kế, Khang nói: "Việc để mình bén duyên với nghệ thuật hội hoạ cũng rất tự nhiên. Khi nghe ba mẹ kể lại lúc nhỏ vào thời điểm mình thôi nôi mình đã bốc cây viết chì, giấy và những thứ khác. Từ đó mình đã vẽ lên những bức tranh khác nhau. Gia đình mình nhận ra được tiềm năng ấy và rất ủng hộ mình trên con đường này. Công việc hiện tại của mình là nhận vẽ các thể loại tranh như chân dung, phong cảnh, thiết kế logo, bảng hiệu và những công việc khác để kiếm thêm thu nhập và học tập." Đối với Khang, khi bắt tay vào việc thì cậu rất chuyên tâm và có trách nhiệm với chính các tác phẩm của mình. Trước khi vẽ một bức tranh, Khang sẽ tham khảo thêm nhiều tài liệu, chia và chọn ra một tỷ lệ hoàn hảo nhất để ra một tác phẩm tốt nhất. Quan trọng nhất khi vẽ những bức chân dung đó là sự tôn trọng. Sự tôn trọng giúp cậu có trách nhiệm nhiều hơn với tác phẩm cậu tạo ra. Sau cuộc thi, Khang đã có cho mình rất nhiều bài học cùng kinh nghiệm đắt giá trong thiết kế, phối cảnh và khắc họa rõ nét ý nghĩ của mình trên tác phẩm. Là một FPT-er, Khang đã làm được và Khang mong các bạn sinh viên cũng sẽ tự tin đối mặt với khó khăn, thử sức và chinh phục nó bằng thực lực của mình. Tương lai, Khang muốn sau khi ra trường sẽ có thể tìm được công việc phù hợp với bản thân và chăm lo cho gia đình, cuộc sống cá nhân được tốt nhất. Ảnh: NVCC, page Miss Grand Vietnam