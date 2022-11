Giá trị cốt lõi của cuộc sống là hạnh phúc và nuôi dưỡng tâm hồn

SVVN - Thúy Hạnh hiện đang là sinh viên ngành Giáo dục Mầm non - Sư phạm tiếng Anh của trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Qua những trải nghiệm, cùng câu chuyện của bản thân, Thúy Hạnh luôn lựa chọn sống tích cực, nỗ lực hết mình để theo đuổi một tương lai tốt đẹp, một ước mơ cho chính mình.

Mình là Lê Thúy Hạnh hay còn được biết đến với nick name là Pu (sinh năm 2000), hiện đang theo học ngành Giáo dục Mầm non - Sư phạm tiếng Anh của trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Mình lớn lên tại một vùng quê nhỏ ở Nam Định, do đó, bản thân mình cũng có những ước mơ và một nghị lực sống đặc biệt. Bên cạnh công việc học, mình còn là người mẫu ảnh, Tiktoker và là KOL. Có thể, mọi người biết mình khá nhiều qua những trang mạng xã hội, tuy nhiên, bản thân mình cũng có những câu chuyện riêng mà mình nghĩ rằng, đây cũng là nỗi lòng của nhiều người, nhưng sẽ ít ai dám chia sẻ.

Gia đình mình không phải là một gia đình có điều kiện, tuy nhiên bố mẹ cũng không để hai chị em mình phải thiếu thốn gì. Mẹ mình lại là giáo viên, vậy nên bản thân mình cũng được bố mẹ đặt kỳ vọng rất nhiều. Tuy nhiên, bản thân mình lại không phải là một người học giỏi, cũng không phải quá xuất sắc, nổi bật. Đối với việc học, mình thường xuyên bị so sánh và bị áp lực rất nhiều. Phần nữa vì là “con giáo viên”, vậy nên không chỉ việc học mà những việc khác của bản thân mình, cũng được đặc biệt chú ý. Điều đó khiến mình gặp phải nhiều câu chuyện dở khóc dở cười, đôi khi là những sự hiểu lầm không đáng có, cũng như áp lực và sự phiền toái nó mang lại.

Lên lớp 10, cũng là lúc mình phải tự lập hơn, để có thể trụ được ở lớp chọn ban D, bản thân mình cũng phải chật vật và cố gắng rất nhiều. Nhưng áp lực học hành và những lời nói không hay về mình ngày càng nhiều, trong khi ở thời điểm đó hay trước đấy, mình luôn ý thức được một điều là mình sợ mẹ buồn và mình hoàn toàn không như những gì người ta đồn đoán. Ở quê mình, mọi người đều luôn có quan điểm học tốt, học giỏi, chăm chỉ thì sau này mới thành công, có tương lai, có triển vọng và ổn định được. Mình không phủ nhận điều đó. Tuy nhiên mình cho rằng: “Được sống hạnh phúc, làm những điều mình mong muốn và nuôi dưỡng tâm hồn trở thành một người tốt, tử tế là điều cốt lõi và giá trị hơn cả”.

Tốt nghiệp Trung học phổ thông, mình đỗ vào ngôi trường Đại học giống như ý nguyện của mẹ. Sau đó, mình bắt đầu đi làm thêm, dù mới học năm nhất Đại học, nhưng bản thân mình cũng muốn đỡ đần mẹ, để mẹ không phải lo toan, vất vả. Công việc đầu tiên mình làm thêm đó là trông trẻ. Mình làm vào mỗi cuối tuần và được nhận mức lương 800.000/tháng. Đó cũng là mức lương đầu tiên mình kiếm được, khi đó mình cảm thấy rất vui. Nhưng sống giữa thủ đô phải chi tiêu nhiều thứ đắt đỏ này, mình nghĩ mình phải cố gắng hơn nữa, vì bản thân mình cũng không dám xin mẹ. Đến năm thứ hai Đại học, mình bắt đầu thử sức với công việc mẫu ảnh. Mình có gương mặt khá hài hoà, tuy nhiên lại không có ưu thế về chiều cao, mà nghề mẫu tự do lại có độ cạnh tranh lớn. Đôi khi còn gặp phải vấn đề phá giá, nhưng được làm công việc yêu thích với mình đã là một điều vô cùng ý nghĩa. Vừa học vừa làm, mình bắt đầu ổn định hơn, tự lập trong mọi khoản chi tiêu cuộc sống. Mình nghĩ, sinh viên như vậy là mình đã may mắn hơn rất nhiều bạn rồi.

Trong 4 năm Đại học, mình lao đầu vào làm mà chưa bao giờ được nổi 41 kg, có những ngày làm mình cũng chỉ dám ăn một bữa. Rồi mình bén duyên với mảng livestream và làm Tiktok. Qua công việc, mình đã được học hỏi và có thêm những mối quan hệ, phát triển bản thân nhiều hơn. Mình nghĩ những cố gắng của mình ngày hôm nay là trải nghiệm của bản thân mình. Thậm chí, mình cũng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm công việc hiện tại. Một cô gái từ quê như mình lên Hà Nội, luôn hy vọng ra trường sẽ kiếm được một công việc tốt, ổn định cuộc sống. Đây không hẳn là câu chuyện mà là những trải nghiệm, những trang mới, những thay đổi của một cô gái đầu Gen Z như mình đã và đang trải qua những năm tháng thanh xuân.

Trong thời gian học, mình cũng từng bị “tẩy chay”. Đây có thể là vấn đề không ai nói ra, nhưng những hành động của mọi người với mình rất rõ. Có thể do mình hướng nội, sống nội tâm nên khó kết thân. Hồi còn học Trung học phổ thông, lớp mình hoàn toàn không có con trai, vì bản thân mình học cũng không giỏi, nên hay bị coi thường. Thậm chí, trước các cuộc thi hay tham gia văn nghệ bản thân mình cũng không được ứng cử. Lên đại học, mình cũng là người duy nhất trong lớp tham gia và làm nghề về nghệ thuật. Vì thế mà việc học của mình cũng gặp nhiều khó khăn. Dù cố gắng hoà hợp nhưng mình cũng không tránh khỏi bị mọi người cô lập. Mình luôn cố gắng, nỗ lực từng ngày, để rồi ngày hôm nay, mình có thể chứng tỏ cho mọi người thấy rằng: “Mình là mình và mình đã thật sự làm tốt”.

Mình hy vọng, những gì mình chia sẻ không chỉ gửi đến các bạn đọc là giới trẻ, mà mong rằng các bậc phụ huynh cũng sẽ lắng nghe con mình nhiều hơn: “Học hành chắc chắn là điều đương nhiên, được học tập là một thứ tuyệt vời. Nhưng quan trọng không phải đó là thước đó thành công. Mỗi người sẽ có một lựa chọn, một con đường riêng, một cuộc sống riêng, và bạn là người làm chủ. Hãy sống, nỗ lực hết mình để theo đuổi một tương lai tốt đẹp, một ước mơ cho chính mình. Để rồi sau này khi nhìn lại, bạn sẽ thấy rằng mình đã không bỏ qua một giây phút tuổi trẻ nào lãng phí”.

Về những dự định trong tương lai, trước tiên mình sẽ tập trung cố gắng để chuẩn bị tốt cho kỳ thi tốt nghiệp Đại học. Bên cạnh đó, sẽ chăm chỉ làm việc, rèn luyện hơn và học tốt tiếng Trung. Phấn đấu đạt ước mơ có thể kiếm được một công việc tốt, có thể làm streamer hoặc mẫu ảnh. Xa xôi hơn mình muốn làm một cô chủ nhỏ về thẩm mĩ, chăm sóc da.

Một câu nói yêu thích của bản thân mình: “Tôi hy vọng mọi người đều tràn ngập tình yêu thương. Dù có người không thích bạn, nhưng trong trái tim bạn vẫn có tình yêu, nếu bạn làm được như vậy, tôi nghĩ bạn sẽ là một người xinh đẹp và sành điệu”.