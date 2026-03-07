Những thần tượng 'toả sáng' trên màn ảnh rộng nửa đầu năm 2026

SVO - Các diễn viên từng là thần tượng Jini, YooA, Arin và Park Ji Hoon đã chứng tỏ sự hiện diện của họ trong các bộ phim nửa đầu năm 2026.

Các diễn viên từng là thần tượng đang mang lại tiếng cười và cảm xúc cho màn ảnh rộng. Trong khi họ chinh phục người hâm mộ bằng những điệu nhảy và bài hát trên sân khấu, họ lại đang lay động trái tim khán giả bằng những màn trình diễn đầy đam mê trên màn ảnh.

Trong nửa đầu năm 2026, Jini, cựu thành viên nhóm NMIXX, đã có màn ra mắt màn ảnh rộng trong bộ phim Boy, và YooA của Oh My Girl đã tuyên bố bắt đầu sự nghiệp diễn xuất chuyên nghiệp với bộ phim Project Y. Park Ji Hoon, cựu thành viên nhóm Wanna One, hiện đang đứng đầu bảng xếp hạng doanh thu phòng vé với bộ phim The King's Warden. Arin, cũng là một thành viên của Oh My Girl sẽ gặp gỡ khán giả trong bộ phim Mad Dance Office.

Jini ra mắt màn ảnh với vai diễn Boy

Jini, người đã kết thúc hoạt động với nhóm NMIXX vào ngày 12/12/2022, đã thu hút sự chú ý với vai chính trong bộ phim đầu tay Boy (đạo diễn Lee Sang Duk). Ra rạp vào 14/1/2026, Boy là một bộ phim lãng mạn pha chút tội phạm kể về Jae in (Jini) chuyển đến một khu suối nước nóng ở Texas do Ro Han (Cho Byeong Kyu thủ vai), anh trai Gyo Han (Yoo In Soo thủ vai) và ông trùm địa phương, Hatter (Seo In Guk thủ vai) điều hành, sống trong thành phố hư cấu Pogu. Sự xuất hiện của một cô gái trẻ Jae In làm xáo trộn sự cân bằng của nhóm và khơi mào những mối tình lãng mạn bất ngờ, đan xen với những xung đột bạo lực trong môi trường, thử thách tình cảm gia đình và thứ bậc trong thế giới tội phạm. Jini và Cho Byeong Kyu đã tạo nên một bộ phim tâm lý tình cảm ly kỳ lấy bối cảnh trong một thế giới đầy rẫy sự thống trị và bạo lực. Boy đã được mời tham dự Liên hoan phim Pan Cine Tây Ban Nha lần thứ 35 vào 16/11/2025 trước khi ra rạp vào tháng 1/2026.

Thử thách diễn xuất của YooA: Project Y

Thành viên YooA của nhóm Oh My Girl đã chính thức khởi động sự nghiệp diễn xuất của mình bằng vai diễn trong bộ phim Project Y (đạo diễn Lee Hwan).

Phát hành vào 21/1/2026, Project Y kể về câu chuyện của Mi Sun (do Han So Hee thủ vai) và Do Kyung (do Jeon Jong Seo thủ vai), những người mơ ước về một tương lai khác biệt giữa lòng thành phố hào nhoáng, nhưng lại rơi vào tình thế nguy hiểm khi đánh cắp tiền bẩn và vàng thỏi. YoA vào vai Ha Gyeong, vợ của To Sa Jang (Kim Sung Cheol), một nhân vật quyền lực trong ngành giải trí và là ông trùm cuối cùng của bộ phim. Dù kết hôn với To Sa Jang từ khi còn trẻ, cô vẫn cảm thấy không được người chồng bận rộn của mình yêu thương.

Project Y đánh dấu vai diễn đầu tiên của YooA, không tính các web drama. YooA, người cũng chấp nhận thử thách chửi thề, bày tỏ sự hào hứng của mình: "Tôi đã rất lo lắng, nhưng đạo diễn nói với tôi rằng nếu bạn làm một cách tự nhiên thì sẽ rất tuyệt, vì vậy tôi đã có thêm can đảm. Tôi đã luyện tập chửi thề như luyện hát, và tôi nhớ mình đã chửi thề trong các cuộc trò chuyện với các bạn diễn".

Tiềm năng của Park Ji Hoon được bộc lộ trong The King’s Warden

Bộ phim The King’s Warden (đạo diễn Jang Hang Jun), với sự tham gia của Park Ji Hoon cuối cùng đã đạt mốc 10 triệu lượt xem, 31 ngày sau khi ra mắt (4/2). Dây là bộ phim chính kịch lịch sử thứ tư đạt mốc 10 triệu người xem, chứng minh sức hút bùng nổ của nó với tư cách là phim có doanh thu cao nhất năm 2026. Hơn nữa, đây là phim đầu tiên đạt 10 triệu người xem trong vòng hai năm, sau The Outlaws 4 năm 2024, và đang hồi sinh các rạp chiếu phim.

The King’s Warden đánh dấu bộ phim điện ảnh thứ hai của anh. Park Ji Hoon, người vào vai vua Danjong, đã nhận được nhiều lời khen ngợi cho diễn xuất tinh tế và giàu cảm xúc của mình. Đạo diễn Jang Hang Joon cũng phải thốt lên: "Tôi tự hỏi liệu có diễn viên nào khác có thể thể hiện vua Danjong đến mức độ này không?".

"Phản ứng hóa học" mẹ con giữa Arin và Yeom Hye Ran trong Mad Dance Office

Thành viên Arin của nhóm Oh My Girl ra mắt với tư cách diễn viên trong bộ phim truyền hình The World of My 17 năm 2020. Kể từ đó, cô đã tham gia các bộ phim truyền hình như S-Line và My Girlfriend Is the Man!... thể hiện khả năng diễn xuất ổn định của mình.

Bộ phim điện ảnh đầu tiên của Arin trong năm nay, Mad Dance Office, đánh dấu tác phẩm điện ảnh thứ hai của cô, sau Seoul Ghost Stories, và là sự hợp tác đầu tiên với nữ diễn viên Yeom Hye Ran. Mad Dance Office kể về câu chuyện của Guk Hui (Yeom Hye Ran), một nữ công chức nuôi dạy con gái một mình, tin rằng chủ nghĩa hoàn hảo là cách duy nhất để tồn tại trên đời, cho đến khi cô tình cờ gặp gỡ điệu nhảy flamenco.

Arin vào vai Hae Ri, một người con gái khao khát thoát khỏi người mẹ cầu toàn của mình. Cô mô tả về sự hợp tác với Yeom Hye Ran: "Khi cô ấy nói, tôi tự nhiên trở thành Hae Ri và nói theo. Tôi đã có thể tập trung rất tốt. Tôi đã học được rất nhiều điều từ cô ấy". Yeom Hye Ran cũng dành nhiều lời khen ngợi cho diễn xuất của Arin: "Arin điềm tĩnh hơn tôi rất nhiều. Cô ấy thể hiện rất tốt ngay từ cảnh quay đầu tiên và cư xử rất tự tin. Tôi đã nghĩ: Mọi chuyện sẽ diễn ra như thế này". Bộ phim Mad Dance Office đã thể hiện sự ăn ý giữa 'mẹ con' Arin và Yeom Hye Ran, được phát hành vào ngày 4/3.