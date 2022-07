Giới trẻ cần lưu ý điều gì để tổ chức tiệc hồ bơi ngày hè thành công?

SVVN - Tiệc hồ bơi (pool party) là hoạt động đầy thú vị và mới lạ, rất thích hợp cho giới trẻ vào những ngày hè để giao lưu cũng như thể hiện cá tính của mình. Vậy làm thế nào để tổ chức một bữa tiệc vui chơi bên hồ bơi một cách độc đáo? Dưới đây là những bí quyết dành cho bạn.

Tiệc hồ bơi (Pool party) là bữa tiệc dành cho mọi lứa tuổi, đặc biệt là những bạn trẻ năng động. Tại bữa tiệc, bạn có thể tham gia nhiều hoạt động giải trí, giao lưu với bạn bè và gia đình xung quanh hồ bơi một cách thoải mái, tự do. Để buổi vui chơi trở nên sôi động hơn, điều trước hết bạn cần làm là lập kế hoạch và lên ý tưởng độc đáo cho bữa tiệc bể bơi của mình.

Chọn ngày và địa điểm

Về thời gian, tiệc hồ bơi thường diễn ra vào mùa hè và được tổ chức ngoài trời để tận hưởng thời tiết đẹp. Bạn cũng nên xem dự báo thời tiết để tránh những ngày mưa, và tốt nhất bạn nên tổ chức bữa tiệc hồ bơi vào cuối tuần để nhiều người có thể tham dự hơn.

Về địa điểm, một bữa tiệc hồ bơi thì chắc chắn không thể thiếu hồ bơi. Nếu nhà bạn không có sẵn hồ bơi, bạn có thể mượn bạn bè, hoặc thuê hồ bơi ở khách sạn hay công viên nước sao cho phù hợp với túi tiền của mình.

Tạo chủ đề cho bữa tiệc

Tạo một chủ đề cho tiệc hồ bơi sẽ giúp bạn dễ dàng trang trí và set up menu hoàn chỉnh cho bữa tiệc của mình. Chủ đề của bạn chọn cũng không cần phải quá phức tạp, đính kèm theo đó là concept màu sắc và dresscode phù hợp với chủ đề. Một số ví dụ về chủ đề tiệc hồ bơi như “Under the Sea”, “Pool party for GenZ”, "Surf's Up"…

Gửi lời mời

Bạn nên gửi lời mời tới bạn bè, người thân trước bữa tiệc của bạn từ hai đến ba tuần. Điều này sẽ đảm bảo được sự có mặt của nhiều người. Đồng thời giúp khách mời có thời gian lên kế hoạch tới tham dự.

Sau khi nhận được phản hồi từ tất cả những vị khách mời, bạn nên kiểm đếm xem có bao nhiêu người sẽ tham dự để thuận tiện cho khâu chuẩn bị của bạn, chẳng hạn như thức ăn, đồ uống, trò chơi, chỗ ngồi,...

Trang trí hồ bơi

Trang trí là yếu tố quan trọng giúp nâng tầm bữa tiệc hồ bơi của bạn. Để mang đến cho bữa tiệc hồ bơi một cảm giác thoải mái, vui vẻ, bạn cần có nhiều màu sắc hấp dẫn. Ống hút nhiều màu sắc, sản phẩm bằng giấy, vòng hoa, bóng bay, khăn trải bàn nhiều màu sắc và đèn trang trí đều có thể giúp bữa tiệc của bạn đúng chủ đề.

Ngoài ra, những thứ không thể thiếu cho bữa tiệc là đạo cụ chụp ảnh và những chiếc phao xinh xắn nhiều hình thù cũng như chiếc nhà mái vòm bằng phao để trang trí dưới bể bơi.

Chuẩn bị thức ăn nhẹ và đồ uống

Tạo những quầy bar đồ ăn nhẹ với các món ăn lành mạnh là một ý tưởng tuyệt vời cho bữa tiệc hồ bơi của bạn. Bạn có thể phục vụ một số đồ ăn nhẹ và đồ uống sau: salad rau củ, trái cây, kem que, khoai tây chiên và bánh quy giòn, bia, nước chanh, soda, cocktail... Nếu tiệc diễn ra vào buổi tối, hãy chiêu đãi bạn bè một bữa tiệc nướng hoặc bữa lẩu thập cẩm.

Tạo bầu không khí tiệc tùng bằng các hoạt động vui chơi

Tùy thuộc vào loại tiệc và địa điểm, bạn có thể chuẩn bị sẵn một số trò chơi, đồ chơi hoặc hoạt động để giải trí cho những vị khách của mình. Một số trò chơi thú vị mà các bạn trẻ có thể tham khảo như bóng chuyền, bóng né dưới nước, trò đua thuyền phao, thủ môn dưới nước, biệt đội cứu trợ…

Tạo danh sách phát nhạc

Âm nhạc là một phần không thể thiếu trong một bữa tiệc sôi động. Bạn có thể tạo danh sách phát của riêng mình, hoặc tìm danh sách phát trên trang web phát nhạc, chẳng hạn như "Spotify". Hãy chuẩn bị một chiếc loa kéo bluetooth và không thấm nước để phát nhạc tại khu vực hồ bơi nhé.

Xem xét các phụ kiện phù hợp

Khi bạn lên kế hoạch cho một bữa tiệc bên hồ bơi, có rất nhiều phụ kiện bạn có thể lựa chọn. Khăn tắm, kính râm, khăn che mặt và dép xỏ ngón là một vài lựa chọn hợp lý. Điều này chắc hẳn sẽ làm tăng thêm phần chu đáo trong khâu chuẩn bị của bạn. Mỗi khi khách mời sử dụng nó, họ sẽ nhớ bữa tiệc của bạn tuyệt vời như thế nào.