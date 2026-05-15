Sinh viên TP. HCM tìm hiểu nghệ thuật hát xẩm

SVO - Tại Trường Đại học Kinh tế - Luật (ĐHQG TP. HCM), chương trình 'Gánh xẩm phương Nam' thuộc khuôn khổ Tuần lễ Văn hóa UEL 2026 đã diễn ra vào chiều 14/5, thu hút hơn 400 sinh viên tham gia. Sự kiện mang đến không gian trải nghiệm nghệ thuật hát xẩm, một loại hình dân gian đặc trưng của miền Bắc.

Với chủ đề “Họa sắc hồn Việt”, hoạt động không chỉ dừng lại ở việc biểu diễn nghệ thuật mà còn mở ra cơ hội để sinh viên lắng nghe những câu chuyện về nguồn gốc, ý nghĩa của hát xẩm, đồng thời trải nghiệm các kỹ thuật cơ bản như gõ nhịp phách, cách luyến láy và nhả chữ, dưới sự hướng dẫn của các nghệ nhân.

Ngô Thành Đạt (thứ hai, từ trái qua) tham gia trải nghiệm trên sân khấu cùng các nghệ nhân.

Không chỉ ngồi thưởng thức, nhiều sinh viên còn trực tiếp tham gia trải nghiệm trên sân khấu cùng các nghệ nhân. Mai Ngọc Lành (năm thứ ba, ngành Luật Quốc tế) cho biết, ban đầu, bạn khá bối rối, nhưng sau khi được hướng dẫn, bạn nhận ra hát xẩm không quá khó tiếp cận như mình nghĩ.

Còn Ngô Thành Đạt (năm thứ nhất, ngành Digital Marketing) chia sẻ, Đạt cảm thấy thích thú khi lần đầu được nghe hát xẩm trực tiếp: “Những ca từ trong hát xẩm rất mộc mạc, gần gũi với đời sống thường ngày. Ngoài ra, mình cũng cảm nhận được tâm tư mà người nghệ nhân gửi gắm trong đó”.

Anh Nguyễn Quốc Hữu - Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn trường, Bí thư Đoàn khoa Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế - Luật (ĐHQG TP. HCM) cho biết: “Chúng tôi muốn chọn một loại hình nghệ thuật không thuộc miền Nam để các bạn sinh viên có cơ hội trải nghiệm và tìm hiểu. Hát xẩm có sự ‘độc lạ’ và tính vùng miền rõ nét, nên giúp đa dạng hóa sự kiện”.

Sinh viên giao lưu với các nghệ nhân của CLB Hát Xẩm dân gian Đất Việt.

Anh Ngô Tuấn Tú (24 tuổi), nghệ nhân của CLB Hát xẩm dân gian Đất Việt cho rằng, việc bảo tồn cần song hành với sáng tạo để đưa nghệ thuật dân gian đến gần hơn với giới trẻ: “Những loại hình nghệ thuật này cần giữ cái gốc, cái chất mộc mạc vốn có, nhưng bên cạnh đó cũng phải sáng tạo thêm để có hướng tiếp cận mới đối với người trẻ”.

“Hát xẩm là loại hình nghệ thuật truyền thống nên vẫn còn khá khó tiếp cận với người trẻ. Tuy nhiên, những hoạt động trải nghiệm trực tiếp như ‘Gánh xẩm phương Nam’ sẽ góp phần khơi gợi niềm yêu thích và sự hứng thú của sinh viên đối với các giá trị văn hóa dân gian”, Ngọc Lành khẳng định.