Giới trẻ hào hứng 'săn' quà từ trò chơi công nghệ tại Ngày hội tuyển sinh

SVO - Sáng 17/5, trong khuôn khổ Ngày hội tuyển sinh khối các ngành Khoa học và Công nghệ lần thứ 2, gian hàng của CellphoneS đã trở thành điểm dừng chân đầy sức hút đối với đông đảo học sinh, sinh viên nhờ không gian trải nghiệm mới mẻ và nhiều hoạt động tương tác nhận quà hấp dẫn.

Bước vào kỷ nguyên số, các thiết bị công nghệ như điện thoại thông minh, máy tính xách tay trở thành hành trang học tập không thể thiếu của tân sinh viên, đặc biệt là những bạn trẻ theo đuổi nhóm ngành khoa học, kỹ thuật. Hiểu được nhu cầu thiết thực này, hệ thống bán lẻ CellphoneS đã mang đến sự kiện một không gian mở, nơi học sinh không chỉ được tư vấn chuyên sâu về các dòng sản phẩm, mà còn được hòa mình vào không khí sôi nổi của các minigame.

Gian hàng của CellphoneS sôi động với các trò chơi nhận quà tặng.

Sự đa dạng trong cách tiếp cận, kết hợp khéo léo giữa yếu tố giải trí và trải nghiệm công nghệ đã giúp gian hàng giữ chân được hàng trăm bạn trẻ. Chỉ với thao tác quét mã QR đơn giản hoặc thử sức với các trò chơi vận động, người tham gia đã có cơ hội rinh về những món quà kỷ niệm hữu ích. Chị Vũ Phương Thảo, nhân viên giới thiệu sản phẩm của CellphoneS, cho biết: “Hôm nay khi tham gia các trò chơi đua vịt hoặc đấm bốc tại gian hàng, các bạn học sinh có thể nhận được nhiều giải thưởng thiết thực như sổ tay, lót chuột, bút viết...”.

Bên cạnh các hoạt động vui chơi, đội ngũ nhân viên tại gian hàng cũng luôn túc trực để sẵn sàng tư vấn chi tiết, giúp các bạn học sinh, đặc biệt là học sinh lớp 12, tìm hiểu kỹ hơn về các thiết bị máy tính, điện thoại phù hợp với định hướng học tập và chuyên ngành sắp tới ở bậc đại học.