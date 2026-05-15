Đưa triển lãm làng nghề ra không gian cộng đồng

Diễn ra giữa không gian Đường Sách TP. HCM, triển lãm mang đến những lát cắt về làng nghề truyền thống qua góc nhìn của người trẻ. Từ nghề làm nhang, làm gốm, dệt chiếu đến các công việc thủ công quen thuộc, tất cả được tái hiện sáng tạo bằng hình ảnh, tọa đàm và các chất liệu truyền thông số hiện đại.

Võ Ngọc Sand Sand - Trưởng Ban tổ chức triển lãm cho biết, ý tưởng ban đầu xuất phát từ học phần Nhiếp ảnh của sinh viên năm thứ nhất. Thay vì thực hiện photobook hay album ảnh như thông thường, lớp được định hướng tổ chức một triển lãm quy mô cộng đồng, dưới sự hướng dẫn của nhiếp ảnh gia Trung Nghĩa.

Sự kiện là kết quả sau quá trình tác nghiệp thực tế của sinh viên nhằm tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống trong kỷ nguyên số. Ảnh: Phước An

Để có được những tác phẩm trưng bày, các sinh viên đã trực tiếp đến các làng nghề, quan sát quá trình lao động và trò chuyện cùng nghệ nhân. Từ trải nghiệm thực tế, nhóm bắt đầu xây dựng nội dung truyền thông, video, hình ảnh và concept triển lãm theo góc nhìn, tư duy và quan điểm của người trẻ.

Nói về cách thức tiếp cận làng nghề, Sand Sand chia sẻ: “Ngay từ ban đầu, chúng mình đã nhất trí với nhau về mục tiêu là được đích thân trải nghiệm. Các sinh viên đã trực tiếp đến và tự khám phá những làng nghề truyền thống. Cùng với đó, chúng mình sử dụng các tài nguyên số, như bộ nhận diện truyền thông, video, phim tài liệu và cuối cùng là triển lãm trực tuyến để tái hiện lại thông tin làng nghề một cách hiện đại, trẻ trung và mới mẻ hơn”.

Vị khách tham quan dùng điện thoại ghi lại những hình ảnh tư liệu về làng nghề đúc tượng Phật Giác Hải được trưng bày tại triển lãm. Ảnh: Phước An

Triển lãm thu hút sự quan tâm của nhiều bạn trẻ đến tham quan tại Đường Sách TP. HCM. Võ Tấn Đạt (năm thứ hai, ngành Kỹ thuật Máy tính, Trường Đại học Công nghiệp TP. HCM) chia sẻ: “Sau khi tham gia triển lãm, mình khá bất ngờ về sự đa dạng của các làng nghề và mình cũng muốn có dịp đến để trải nghiệm thực tế nhiều hơn. Mình nghĩ, chỉ khi tận mắt nhìn và tiếp xúc với những người làm nghề thì mới cảm nhận rõ được vẻ đẹp trong công việc và những giá trị mà họ đang gìn giữ”.