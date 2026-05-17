Bạn trẻ hào hứng check in photobooth miễn phí tại Ngày hội tuyển sinh khối các ngành Khoa học và Công nghệ lần thứ 2

SVO - Sáng 17/5, tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, khu vực photobooth thuộc Ngày hội tuyển sinh khối các ngành Khoa học và Công nghệ lần thứ 2 đã trở thành điểm nhấn thu hút đông đảo học sinh.

Khu vực chụp ảnh do Fun Studio thực hiện luôn trong tình trạng tấp nập. Chia sẻ về hoạt động này, bạn Lê Nguyễn Quỳnh Mai (nhân viên hỗ trợ sự kiện) cho biết: “Các bạn chỉ cần quét mã QR của nhà tài trợ để được chụp ảnh. Đặc biệt, học sinh sẽ được trải nghiệm chụp hình hoàn toàn miễn phí với hệ thống máy móc hiện đại cùng nhiều phụ kiện đi kèm”.

Photobooth thu hút nhiều bạn trẻ tại Ngày hội.

Sự xuất hiện của bốt chụp ảnh ngay tại sự kiện khiến nhiều học sinh vô cùng thích thú. Lê Võ Hiên (Trường Trung học phổ thông Cao Bá Quát) chia sẻ: “Bình thường đi chụp photobooth sẽ mất phí và công di chuyển. Việc có sẵn một trạm chụp ảnh miễn phí ở đây khiến em và các bạn khá bất ngờ và háo hức chụp chung để lưu lại kỷ niệm”.

Cùng chung không khí sôi nổi, hai nam sinh Lê Gia Huy và Phạm Gia Bình (Trường Trung học phổ thông Đống Đa) cũng nhanh chóng xếp hàng chờ tới lượt. “Không khí ở đây rất sôi động. Phông nền chụp ảnh khá đẹp, em thấy bạn bè chụp rồi nên quyết định phải ra đây thử ngay”, Huy cho biết.

Nhóm học sinh của Minh Châu và Thủy Linh (Trường Trung học phổ thông Xuân Phương), chụp ảnh cùng các “chiến lợi phẩm” quà tặng tại các gian hàng.