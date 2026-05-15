Sinh viên TP. HCM tiếp lửa cho vận động viên khuyết tật

SVO - Vừa qua, chương trình nghệ thuật gây quỹ 'Bản lĩnh Vàng', do nhóm sinh viên Trường Đại học Văn hóa TP. HCM tổ chức đã diễn ra thành công, hướng đến mục tiêu gây quỹ hỗ trợ các vận động viên khuyết tật tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao TP. HCM. Sự kiện đã thu hút đông đảo sinh viên đến từ các trường đại học trên địa bàn.

Với thông điệp mạnh mẽ “Vượt lên giới hạn - Chạm tới vinh quang”, chương trình đã tôn vinh ý chí kiên cường của các vận động viên khuyết tật, đồng thời lan tỏa thông điệp nhân văn sâu sắc đến cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ. Qua đó, chương trình góp phần khơi dậy tinh thần thể thao và nâng cao ý thức rèn luyện sức khỏe trong giới trẻ.

Thông qua sự kết hợp giữa võ nhạc, tốp ca và các tiết mục hát múa minh họa, đêm diễn đã tái hiện hành trình từ những ước mơ bình dị đến những cột mốc vinh quang của các vận động viên khuyết tật.

Tiết mục mashup hát múa minh họa "Những trái tim Việt Nam - Ngàn ước mơ Việt Nam".

Trần Hồng Quyên (Phó ban Điều hành, đại diện dự án) cho biết, Ban tổ chức đã liên hệ với Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao TP. HCM, đồng thời có cơ hội đến thăm nhà và lắng nghe câu chuyện từ các vận động viên. Qua đó, nhóm nhận ra rằng, phía sau những thành tích thể thao là nhiều khó khăn về điều kiện tập luyện, chi phí sinh hoạt và cơ hội thi đấu. Từ thực tế đó, nhóm sinh viên đã lên ý tưởng thực hiện dự án này.

“Các vận động viên rất đam mê thể thao nhưng còn thiếu cơ hội để được thi đấu và phát triển hơn nữa. Chúng mình mong muốn góp một phần nhỏ để hỗ trợ chi phí đi lại và dinh dưỡng, giúp các anh chị có thêm điều kiện tập luyện và tham gia nhiều giải đấu hơn”, Hồng Quyên bày tỏ.

Góp mặt trong chương trình có các vận động viên: Lê Văn Công (VĐV cử tạ), Nguyễn Minh Trung (VĐV cử tạ), Nguyễn Thị Lan Thương (VĐV bơi lội) cùng huấn luyện viên Mai Trí Dũng.

VĐV Nguyễn Thị Lan Thương xúc động bật khóc trên sân khấu và chia sẻ: “Tôi cảm thấy rất run và cũng rất hạnh phúc khi được gặp những người đồng đội của mình cùng quý khán giả có mặt hôm nay. Những tình cảm mà quý vị dành cho chúng tôi không chỉ là sự tri ân đối với các thế hệ đi trước mà còn là sự trân quý xuất phát từ trái tim”.

VĐV Nguyễn Minh Trung gửi lời nhắn nhủ: “Các bạn trẻ hãy dành 1 - 2 tiếng mỗi ngày để tập luyện thể thao, dù là bất kỳ môn nào, nhằm rèn luyện và nâng cao sức khỏe cho bản thân”.

Anh Lê Văn Công (áo xanh, ngoài cùng bên trái) là vận động viên cử tạ nắm giữ kỷ lục thế giới, với mức tạ 183,5kg.

Giao lưu với khán giả, anh Nguyễn Minh Trung thử thách nâng tạ 100kg trong sự cổ vũ của các bạn sinh viên.

Chia sẻ về cảm xúc sau khi tham gia chương trình, Đinh Tiểu Nhật (năm thứ ba, Trường Đại học Công nghiệp TP. HCM) cho biết: “Dù các vận động viên khuyết tật không may gặp hạn chế về thể chất, nhưng các anh chị lại sở hữu tinh thần và ý chí kiên cường vượt lên trên mọi khó khăn. Sau khi xem chương trình, mình nhận ra bản thân cần học hỏi tinh thần kiên trì và quyết tâm của các anh chị để tiếp tục rèn luyện và hoàn thiện mình hơn nữa”.

Còn với Xuân Nghi (năm thứ ba, ngành Truyền thông văn hóa, Trường Đại học Văn hóa TP. HCM), chương trình đã mang đến nhiều cảm xúc sâu sắc: “Mình rất khâm phục tinh thần thể thao của các anh chị vận động viên khuyết tật. Mình đặc biệt ấn tượng với câu nói: ‘Ý chí vươn lên không chỉ giúp chúng ta đạt được những thành tích vượt trội mà còn giúp chúng ta phá vỡ giới hạn của chính mình’”.

Các vận động viên chụp ảnh lưu niệm với Ban tổ chức và khán giả.

Toàn bộ nguồn quỹ gây được từ chương trình sẽ được Ban Tổ chức trao tận tay các vận động viên tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao TP. Hồ Chí Minh vào ngày 20/5/2026.