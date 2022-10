Hai khách mời hiếm hoi được mời tham dự lễ cưới của Gong Hyo Jin, bất ngờ không có Son Ye Jin

SVVN - "Nữ hoàng phim hài lãng mạn" Gong Hyo Jin đã chính thức lên xe hoa với hôn phu trẻ hơn 10 tuổi Kevin Oh. Đám cưới được diễn ra một cách riêng tư và thân mật tại Mỹ, chỉ có duy nhất 2 người nổi tiếng này có tên trong danh sách khách mời.

Vào 11/10 (theo giờ địa phương), Gong Hyo Jin sẽ chính thức trở thành "vợ người ta", nữ diễn viên tổ chức một hôn lễ riêng tư, ấm cúng với hôn phu kém 10 tuổi Kevin Oh tại New York (Mỹ).

Theo thông tin được tiết lộ, cặp đôi hạn chế tối đa khách mời và chỉ tổ chức một đám cưới nhỏ với sự tham gia của gia đình, họ hàng cùng những người bạn rất thân thiết. Với số lượng khách mời giới hạn, chỉ duy nhất 2 người bạn nổi tiếng của cô dâu là Jeong Ryeo Won và Um Ji Won đại diện cho nhà gái nhận được thiệp mời. Điều lạ là không có sự xuất hiện của Son Ye Jin. Son Ye Jin và Gong Hyo Jin từ trước tới nay được biết đến là một trong những cặp bạn thân nổi tiếng hàng đầu giới giải trí Hàn Quốc. Thậm chí Gong Hyo Jin còn bắt được hoa trong đám cưới của Son Ye Jin và Hyun Bin vào 31/3.

Theo những người trong ngành tiết lộ, Jeong Ryeo Won và Um Ji Won đã bay đến New York để tham dự đám cưới của Gong Hyo Jin. Dù chỉ là một đám cưới nhỏ được tổ chức kín kẽ,mời họ hàng hai bên gia đình nhưng các nữ diễn viên vẫn sẵn sàng lên máy bay để chúc mừng khởi đầu mới của người bạn thân.

Công ty quản lý của Um Ji Won, C-JeS Entertainment trả lời Maeil Business Star Today: “Um Ji Won sẽ tham dự đám cưới của Gong Hyo Jin và Kevin Oh. Rất khó để xác nhận lịch trình chính xác vì cô ấy hiện đang có chuyến du lịch cá nhân, nhưng chắn chắn cô ấy sẽ tham dự đám cưới”. Um Ji Won sau khi hoàn thành lịch trình quy phim Little Women đã đến Mỹ để tận hưởng chuyến du lịch "xả hơi".

Gần đây, Jeong Ryeo Won đã tham dự Liên hoan phim Quốc tế London lần thứ 66 tại London, Anh cùng với bộ phim The Woman in the White Car. Sau khi kết thúc lịch trình của liên hoan phim và tham dự lễ cưới ở New York, nữ diễn viên sẽ đến lên đường tham dự Liên hoan phim quốc tế San Diego lần thứ 22 tại Mỹ từ 19/10. Trong bối cảnh lịch trình dày đặc, Ryeo Won vẫn cố gắng sắp xếp dành thời gian chúc mừng ngày vui của người bạn thân thiết.

Trước đó, Gong Hyo Jin đã bắt được bó hoa trong đám cưới của Hyun Bin và Son Ye-jin vào ngày 31/3. Kể từ đó, mối quan hệ hẹn hò của cô với Kevin Oh, người kém cô 10 tuổi, được tiết lộ, trước khi cô chính thức công bố thông tin về đám cưới của mình với Kevin Oh vào tháng Tám, 5 tháng sau khi bắt được bó hoa.

Vào thời điểm thông báo về đám cưới, Kevin Oh nói: “Tôi đã gặp một người phụ nữ cách đây hai năm và theo thời gian, chúng tôi nhận ra rằng chúng tôi cần có nhau trong cuộc đời này. Cô ấy đã trở thành người bạn tốt nhất và là tri kỷ của tôi. Tôi sắp được gọi cô ấy là vợ. Tôi sẽ tổ chức một đám cưới yên tĩnh vào mùa Thu này, thời điểm tôi sinh ra. Tôi sắp bắt đầu một chuyến đi mới trong cuộc sống và âm nhạc của mình. Tôi hy vọng chúng tôi có thể tận hưởng và dành cho nhau cuộc sống tốt nhất , mong các bạn hãy tiếp tục ủng hộ chúng tôi".

Gong Hyo Jin ra mắt lần đầu vào năm 1999 với bộ phim Memento Mori. Cô được gọi là "nữ hoàng của thể loại hài lãng mạn" khi thành công trong nhiều tác phẩm khác nhau như Hello My Teacher, Pasta,The Greatest Love, và When the Camellia Blooms... Kevin Oh là người chiến thắng Superstar K Season 7 của Mnet vào năm 2015 và đạt hạng 5 trên Super Band của JTBC vào năm 2019. Kể từ đó, anh tập trung vào hoạt động với tư cách là một ca sĩ kiêm nhạc sĩ.

Tin tức tiết lộ rằng cô dâu 42 tuổi Gong Hyo Jin hiện đang ghi hình cho bộ phim sắp tới là Ask The Stars với sự tham gia của Lee Min Ho và đã xin phép đội ngũ sản xuất để bay đến Mỹ trong khoảng thời gian ngắn. Vì vậy cô nàng sẽ phải tạm gác lại chuyến trăng mật của mình và lập tức quay lại để tập trung hoàn thành việc quay phim sau đám cưới.