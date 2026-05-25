Hành trình đa sắc của nam sinh Phenikaa và khát khao kết nối bằng lời nói

SVO - Không chỉ sở hữu bảng thành tích học tập ấn tượng với hai năm liền giành học bổng tại Đại học Phenikaa, Nguyễn Đan Huy còn là một gương mặt Gen Z đa tài trong vai trò MC và người tổ chức sự kiện. Vượt qua những áp lực từ lịch trình dày đặc và cả những hoài nghi thuở ban đầu, nam sinh khoa Du lịch - Khách sạn đang từng bước khẳng định bản sắc riêng, dấn thân với khát vọng dùng lời nói để kết nối cảm xúc, lan tỏa những giá trị nhân văn và quảng bá văn hóa Việt Nam đến cộng đồng.

Nguyễn Đan Huy là sinh viên khoa Du lịch - Khách sạn tại Đại học Phenikaa. Không chỉ là một sinh viên năng động, Đan Huy còn được biết đến với vai trò là MC và tham gia tổ chức sự kiện. Hiện, Đan Huy đang nỗ lực trau dồi kỹ năng hướng dẫn du lịch, tổ chức hoạt náo và truyền thông sự kiện, với mong muốn trở thành một người làm nghề chuyên nghiệp, có chiều sâu kiến thức và mang lại giá trị cho cộng đồng.

Nguyễn Đan Huy là sinh viên khoa Du lịch - Khách sạn tại Đại học Phenikaa.

Đam mê của Đan Huy gắn liền với giao tiếp, sân khấu và những hành trình khám phá văn hóa, con người. Chia sẻ về sở thích của bản thân, Đan Huy cho biết: “Mình yêu cảm giác được đứng trước nhiều người, dùng lời nói để kết nối cảm xúc và tạo nên nguồn năng lượng tích cực cho khán giả. Với mình, mỗi sân khấu không chỉ là nơi thể hiện bản thân mà còn là nơi lan tỏa cảm xúc và giá trị đến mọi người xung quanh”.

Bên cạnh đó, Đan Huy còn đặc biệt quan tâm đến du lịch và văn hóa. Cậu thích tìm hiểu lịch sử, phong tục và những câu chuyện phía sau từng vùng đất. Bởi Đan Huy tin rằng, mỗi điểm đến đều mang một "linh hồn" và bản sắc riêng biệt.

Không chỉ là một sinh viên năng động, Đan Huy còn được biết đến với vai trò là MC và tham gia tổ chức sự kiện.

Hành trình theo đuổi đam mê của Đan Huy khởi nguồn từ khá sớm. Vốn là một người hoạt ngôn và yêu thích giao tiếp, cậu đã thử sức với công việc bán hàng trực tuyến từ năm 13 tuổi. Bước đệm này không chỉ rèn luyện cho cậu kỹ năng xử lý tình huống, lắng nghe và kết nối khách hàng, mà còn là cột mốc quan trọng giúp Đan Huy định hình sự tự tin. "Chính khoảng thời gian ấy giúp mình nhận ra, bản thân đặc biệt yêu thích những công việc mang tính kết nối con người", Đan Huy chia sẻ.

Quyết định tạm gác lại việc riêng để dồn sức cho kỳ thi đại học cuối năm lớp 12, Đan Huy đã tìm thấy bước ngoặt cuộc đời nhờ thầy Quang Đại – người thầy dạy môn Ngữ văn của cậu. Không chỉ bị chinh phục bởi tư duy truyền đạt và nguồn năng lượng tích cực trên bục giảng, Đan Huy – người vốn khát khao hướng về sân khấu và nghề cầm mic còn nhận ra một triết lý sâu sắc: Lời nói không đơn thuần là công cụ chuyển tải thông tin, mà bản chất là nghệ thuật kết nối cảm xúc và lan tỏa những giá trị nhân văn đến cộng đồng.

Đan Huy mong muốn trở thành một người làm nghề chuyên nghiệp, có chiều sâu kiến thức và mang lại giá trị cho cộng đồng.

Hành trình trưởng thành tiếp theo của Đan Huy được ghi đậm dấu ấn của ba người thầy lớn, những người đã truyền cảm hứng để cậu bứt phá trong cả ba lĩnh vực: học tập, du lịch và nghề dẫn chương trình (MC). Khi bước vào đại học, NCS Th.S Lê Đình Tiến - người thầy khơi dậy tình yêu văn hóa tiếp tục tạo ảnh hưởng đến Đan Huy. Giám đốc công ty du lịch - Tô Văn Trung, người đã trao cho Huy những cơ hội cọ sát thực tế. Và cuối cùng là Th.S MC/BTV Giang Hồng - người đã “thắp lửa” đam mê và có ảnh hưởng rất lớn đến hành trình theo đuổi nghề MC của Đan Huy.

Chính sự gặp gỡ với những người truyền cảm hứng trên mỗi chặng đường đã trở thành bệ phóng vững chắc, giúp Đan Huy không ngừng hoàn thiện bản thân và tự tin tỏa sáng ở cả ba mảnh ghép: học tập, du lịch và MC. Cậu chia sẻ: "Với mình, mỗi hành trình đều có thêm trải nghiệm và giúp mình trưởng thành hơn mỗi ngày".

Hành trình theo đuổi đam mê của Đan Huy khởi nguồn từ khá sớm.

Trên hành trình dấn thân, Đan Huy cũng không ít lần đối mặt với những khởi đầu chưa trọn vẹn, từ sự run rẩy, thiếu kinh nghiệm cho đến những hoài nghi về bản thân. Thế nhưng, thay vì lùi bước, cậu lựa chọn đối diện: "Ai cũng phải bắt đầu từ đâu đó. Điều quan trọng là sau mỗi vấp ngã, mình có đủ nghiêm túc để nhìn lại và nỗ lực hơn hay không".

Với Đan Huy, trưởng thành là quả ngọt của việc dám bước ra khỏi vùng an toàn và chấp nhận sai sót. Bởi nếu không thử sức sẽ không thể biết giới hạn của bản thân, và nếu sợ hãi sẽ không thể lớn mạnh. Cậu tâm niệm: "Chỉ cần thật sự nghiêm túc với con đường đã chọn, thì dù kết quả ra sao, bạn đã thành công khi chiến thắng sự kiên trì của chính mình". Mỗi trải nghiệm, dù trọn vẹn hay còn dở dang, đều là một nấc thang vô giá để hoàn thiện bản thân mỗi ngày.

Đối mặt với "bài toán" cân bằng giữa giảng đường, ngành du lịch và vai trò MC, Đan Huy từng rơi vào trạng thái quá tải vì lịch trình chồng chéo. Những đêm thức trắng chạy deadline, áp lực dồn dập từng khiến cơ thể mệt mỏi nhưng đầu óc chưa một giây ngừng vận hành.

Với Đan Huy, trưởng thành là quả ngọt của việc dám bước ra khỏi vùng an toàn và chấp nhận sai sót.

Đan Huy chọn cách tiến bộ từng ngày thay vì tự tạo áp lực quá lớn cho bản thân, với cách tái cấu trúc chính mình: học quản lý thời gian khoa học, sắp xếp thứ tự ưu tiên và duy trì tư duy tích cực. Trên hành trình khắc nghiệt đó, điểm tựa lớn nhất giúp Huy vững vàng vượt qua giông bão chính là sự tin tưởng và đồng hành thầm lặng từ gia đình.

Đi qua những giai đoạn áp lực dày đặc, thứ Huy nhận về không chỉ là kinh nghiệm, mà là sự trưởng thành vượt bậc trong tư duy. Chính tính kỷ luật, sự chủ động và khả năng chịu đòn bẩy áp lực đã tôi luyện nên một Đan Huy bản lĩnh, mạnh mẽ hơn của ngày hôm qua.

Trong quá trình học tập và hoạt động, Đan Huy luôn cố gắng tham gia thật nhiều chương trình, cuộc thi và hoạt động để học hỏi, trải nghiệm cũng như phát triển bản thân. Nhờ vậy, Đan Huy đã may mắn đạt được một số thành tích đáng nhớ trên hành trình của mình.

Về học tập, Đan Huy vinh dự nhận được học bổng Khuyến khích học tập loại B của Đại học Phenikaa trong hai năm học liên tiếp 2023–2024 và 2024–2025. Trong lĩnh vực MC và kỹ năng sân khấu, Đan Huy đạt được những thành tích như: Á quân cuộc thi Green Voice Phenikaa 2025, Top 10 cuộc thi Brighten Your Voice 2024, Top 4 MC Volunteer do Hội Máu Việt Nam tổ chức, Giải “Cặp đôi được yêu thích” tại Micro Vàng Phenikaa,...Bên cạnh đó, Đan Huy cũng tích cực tham gia các cuộc thi về kỹ năng và tư duy dành cho sinh viên như: Giải Nhất cuộc thi Gen Z Đi làm 2024, Giải Nhất cuộc thi Một vòng Việt Nam do FPT Polytechnic tổ chức, Giải Khuyến khích cuộc thi Tranh biện Văn hóa học đường Phenikaa. Ngoài các cuộc thi, Đan Huy còn tham gia khá sôi nổi trong công tác Đoàn và hoạt động sinh viên: Nhận được nhiều giấy khen với vai trò Cán bộ Đoàn và Đoàn viên xuất sắc trong quá trình học tập và hoạt động tại trường.

Đan Huy ghi dấu ấn với nhiều thành tích đáng nhớ trên hành trình trưởng thành của bản thân.

Hướng tới hình mẫu một người trẻ bản lĩnh, chỉn chu và không ngừng hoàn thiện, Đan Huy đặt mục tiêu khẳng định dấu ấn chuyên nghiệp đồng thời trong cả hai lĩnh vực: MC và du lịch. Với Huy, mỗi góc tiếp cận đều vượt qua giới hạn của một nghề nghiệp thông thường, trở thành công cụ kết nối con người bằng cảm xúc và năng lượng tích cực.

Khát vọng lớn nhất của Huy là mang đến một góc nhìn gần gũi, truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ trong việc quảng bá hình ảnh, văn hóa và con người Việt Nam. Kiên định với triết lý "chân thành và nỗ lực", Đan Huy tin rằng, sự nghiêm túc từ những bước đi nhỏ nhất hôm nay chính là nền tảng để kiến tạo nên một phiên bản vững vàng, giá trị hơn trong tương lai.

Đan Huy hướng tới hình mẫu một người trẻ bản lĩnh, chỉn chu và không ngừng hoàn thiện.

Lấy câu nói "Thành công lớn nhất là không bỏ cuộc với điều mình tin" làm kim chỉ nam. Đan Huy chia sẻ, bản thân luôn xem sự kiên trì và nỗ lực bước qua áp lực, hoài nghi chính là một thành công đáng tự hào.

(Ảnh: NVCC)