Nữ sinh BUV giành giải Đồ án xuất sắc với dự án công nghệ ứng dụng cao

SVO - Phùng Ngọc Diệp (năm cuối, chương trình Khoa học Máy tính, Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam BUV) được vinh danh với giải Đồ án tốt nghiệp xuất sắc, nhờ các dự án công nghệ theo định hướng ứng dụng thực tiễn. Trong kỳ thực tập tại Bosch Rexroth, Diệp triển khai dự án nhà máy thông minh, hoàn thành vượt tiến độ với các giải pháp tập trung vào tối ưu quy trình vận hành doanh nghiệp.

Đồ án tốt nghiệp xuất sắc với định hướng ứng dụng thực tiễn

Yêu thích cách công nghệ và phần mềm giải quyết các vấn đề trong đời sống và doanh nghiệp, Ngọc Diệp lựa chọn theo học chương trình Khoa học Máy tính nhờ tính logic, sáng tạo và khả năng ứng dụng cao. Với nữ sinh, học công nghệ không chỉ là học lập trình mà còn là quá trình tìm hiểu cách một hệ thống được thiết kế, vận hành và tạo ra giá trị thực tế cho người dùng.

Chia sẻ về hành trình học tập tại BUV, Ngọc Diệp cho biết, các môn học liên quan đến lập trình, cơ sở dữ liệu, phát triển phần mềm, phân tích thiết kế hệ thống và quản lý dự án công nghệ đã giúp cô xây dựng nền tảng tư duy hệ thống và khả năng giải quyết vấn đề.

Bên cạnh kiến thức chuyên môn, các dự án nhóm tại trường cũng mang đến cho nữ sinh cơ hội tiếp cận môi trường làm việc gần với thực tế doanh nghiệp. Thông qua quá trình phân tích yêu cầu, phối hợp với các thành viên, kiểm thử sản phẩm và điều chỉnh theo phản hồi, Ngọc Diệp dần rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm cũng như tư duy phát triển sản phẩm công nghệ theo hướng ứng dụng.

Đồ án tốt nghiệp của Ngọc Diệp tập trung phát triển hệ thống phần mềm giải quyết bài toán thực tế, đáp ứng đồng thời yêu cầu kỹ thuật, trải nghiệm người dùng và khả năng vận hành. Thay vì tiếp cận theo hướng học thuật, nữ sinh ưu tiên xây dựng sản phẩm có thể ứng dụng thực tế, chú trọng phân tích nhu cầu người dùng, thiết kế hệ thống rõ ràng để dễ bảo trì và mở rộng. Theo Ngọc Diệp, giải thưởng Đồ án tốt nghiệp xuất sắc là động lực để cô tiếp tục theo đuổi các dự án công nghệ có tính ứng dụng cao.

Phát triển hệ thống nhà máy thông minh trong kỳ thực tập tại Bosch Rexroth

Trong kỳ thực tập tại Bosch Rexroth, Ngọc Diệp cho biết, cô chủ động chuẩn bị cả kiến thức kỹ thuật lẫn kỹ năng làm việc để thích nghi với môi trường doanh nghiệp công nghệ toàn cầu. Bên cạnh việc củng cố nền tảng về phát triển phần mềm, thiết kế hệ thống, cơ sở dữ liệu, backend và frontend, nữ sinh cũng tìm hiểu thêm về mô hình nhà máy thông minh, tự động hóa và sự kết hợp giữa công nghệ thông tin (IT) với công nghệ vận hành (OT). Đồng thời, Ngọc Diệp rèn luyện khả năng giao tiếp, quản lý thời gian, tinh thần học hỏi nhanh và chủ động tiếp nhận phản hồi trong quá trình làm việc nhóm.

Tại Bosch Rexroth, Ngọc Diệp tham gia dự án E-Factory System - hệ thống nhà máy thông minh tích hợp giữa IT và OT nhằm hỗ trợ doanh nghiệp theo dõi, quản lý và mô phỏng hoạt động sản xuất trực quan hơn. Theo Ngọc Diệp, hệ thống được xây dựng để kết nối dữ liệu từ nhiều lớp thông tin khác nhau, từ giao diện người dùng, backend đến phần mô phỏng vận hành, qua đó hỗ trợ doanh nghiệp quan sát, đưa ra quyết định và tối ưu quy trình sản xuất hiệu quả hơn.

Trong dự án này, Ngọc Diệp đảm nhiệm nhiều phần việc từ thiết kế giao diện, phát triển backend đến xây dựng phần mềm mô phỏng. Nữ sinh cho biết thách thức lớn nhất là kết nối các thành phần của hệ thống thành một luồng vận hành thống nhất. “Khó nhất không chỉ là viết code, mà là hiểu đúng luồng dữ liệu và cách các phần của hệ thống phối hợp với nhau. Mình chia hệ thống thành các module nhỏ, xác định rõ đầu vào, đầu ra của từng phần rồi kiểm thử từng bước trước khi tích hợp toàn bộ”, Ngọc Diệp chia sẻ.

Để hoàn thành dự án chỉ trong hai tháng, nhanh hơn đáng kể so với kế hoạch ban đầu, Ngọc Diệp lựa chọn cách chia nhỏ công việc theo từng giai đoạn như thiết kế giao diện, xây dựng backend, phát triển mô phỏng, tích hợp hệ thống và kiểm thử. Song song với đó, cô duy trì việc kiểm thử liên tục, chuẩn hóa cấu trúc code và ưu tiên xử lý sớm các vấn đề phát sinh nhằm giảm thời gian sửa lỗi ở giai đoạn cuối.

Khi hệ thống được đưa vào thử nghiệm tại các doanh nghiệp sản xuất và nhận phản hồi tích cực, Ngọc Diệp cho biết đây là trải nghiệm đáng nhớ trong quá trình học tập và thực tập. Theo nữ sinh, việc sản phẩm có cơ hội ứng dụng thực tế giúp cô nhận ra kiến thức trên giảng đường có thể tạo ra giá trị khi được áp dụng đúng cách.

Sinh viên công nghệ cần tư duy sản phẩm bên cạnh kỹ năng lập trình

Trong quá trình tham gia dự án E-Factory System tại Bosch Rexroth, Phùng Ngọc Diệp được quản lý dự án đánh giá cao bởi khả năng tối ưu hóa quy trình làm việc và tư duy phát triển hệ thống theo hướng thực tiễn. Anh Thịnh Nguyễn, Quản lý dự án tại Bosch Rexroth cho biết: “Diệp một mình đảm đương khối lượng công việc của 5 người, từ thiết kế giao diện, phát triển backend, đến xây dựng phần mềm mô phỏng”. Theo vị quản lý, điều tạo nên dấu ấn của nữ sinh chương trình Khoa học Máy tính không chỉ là kỹ năng kỹ thuật, mà còn nằm ở tư duy tổ chức và tối ưu quy trình trong quá trình phát triển sản phẩm.

Chia sẻ về điều này, Ngọc Diệp cho rằng, tư duy tối ưu hóa đóng vai trò rất quan trọng với sinh viên Khoa học Máy tính khi bước vào môi trường doanh nghiệp. Nếu trong môi trường học tập, mục tiêu thường là hoàn thành đúng yêu cầu bài tập, thì ở doanh nghiệp, một giải pháp công nghệ còn cần đảm bảo tính hiệu quả, dễ bảo trì, có khả năng mở rộng và phù hợp với quy trình vận hành chung.

Theo Ngọc Diệp, tư duy tối ưu không chỉ nằm ở việc viết code nhanh hay đúng, mà còn là khả năng liên tục đặt ra những câu hỏi về cách cải thiện hệ thống: Liệu quy trình có thể đơn giản hơn không, chức năng nào có thể tái sử dụng, dữ liệu đã được xử lý hợp lý chưa, hay trải nghiệm người dùng đã thực sự thuận tiện hay chưa.

Từ hành trình học tập tại Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV), thực hiện đồ án tốt nghiệp đến kỳ thực tập tại Bosch Rexroth, Ngọc Diệp cho rằng, sinh viên Công nghệ cần chuẩn bị đồng thời cả nền tảng chuyên môn và tinh thần học hỏi khi bước vào môi trường doanh nghiệp. Với nữ sinh, kiến thức kỹ thuật là điều cần thiết, nhưng khả năng tự học, giao tiếp, tiếp nhận phản hồi và chủ động giải quyết vấn đề cũng quan trọng không kém.

Nữ sinh cũng cho biết, hành trình học tập và thực hành thực tế đã giúp cô nhận ra rằng, sinh viên hoàn toàn có thể tham gia và đóng góp cho các dự án công nghệ thực tế, nếu chủ động học hỏi, sẵn sàng thử thách và làm việc với tinh thần trách nhiệm. Với Ngọc Diệp, đây cũng là nền tảng quan trọng để tiếp tục phát triển trong lĩnh vực công nghệ sau khi tốt nghiệp.

