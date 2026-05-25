Tuổi trẻ là hành trình dám trải nghiệm và không ngừng trưởng thành

SVO - Nguyễn Thị Mỹ Duyên, sinh viên năm cuối ngành Kinh doanh Quốc tế, Trường Đại học Ngoại thương không chỉ nỗ lực học tập mà còn tích cực tham gia truyền thông, hoạt động cộng đồng. Với cô, tuổi trẻ là khoảng thời gian quý giá để trải nghiệm, cống hiến và vượt qua giới hạn của bản thân.

Từ những trải nghiệm thực tế đến hành trình theo đuổi lĩnh vực truyền thông

Với Mỹ Duyên, quãng thời gian đại học không chỉ gói gọn trong giảng đường mà còn là hành trình khám phá bản thân qua nhiều trải nghiệm mới. Nữ sinh cho biết cô lựa chọn theo học ngành Kinh doanh Quốc tế tại Trường Đại học Ngoại thương bởi đây là môi trường giúp bản thân phát triển tư duy, kỹ năng giao tiếp và sự tự tin.

Bên cạnh việc học, Mỹ Duyên tích cực tham gia hoạt động ngoại khóa, công tác truyền thông và các chương trình dành cho sinh viên để tích lũy kinh nghiệm thực tế. Hiện cô là cộng tác viên của Báo Sinh Viên Việt Nam. Với nữ sinh, công việc này không chỉ mang lại thêm trải nghiệm mà còn giúp cô học hỏi nhiều kỹ năng trong môi trường năng động.

Với Mỹ Duyên, giá trị của tuổi trẻ không chỉ nằm ở học tập mà còn ở sự cống hiến, sẻ chia và lan tỏa năng lượng tích cực đến cộng đồng.

“Mình đến với công việc cộng tác viên từ niềm yêu thích truyền thông và mong muốn được tham gia nhiều hoạt động dành cho sinh viên. Công việc chủ yếu liên quan đến truyền thông và hỗ trợ tổ chức sự kiện, giúp mình học cách lên ý tưởng nội dung, phối hợp làm việc và tiếp xúc với nhiều người”, Mỹ Duyên chia sẻ.

Song song với học tập và công việc, nữ sinh cũng từng gặp áp lực trong việc cân bằng thời gian. Có những ngày sau giờ học trên lớp, cô tiếp tục tham gia hỗ trợ chương trình, xử lý công việc truyền thông đến tối muộn. Theo Mỹ Duyên, chính những trải nghiệm đó giúp cô rèn luyện khả năng quản lý thời gian, tinh thần trách nhiệm và sự chủ động trong công việc.

“Mình nghĩ những trải nghiệm ngoài giảng đường giúp bản thân học được cách thích nghi, làm việc nhóm và sắp xếp mọi thứ hợp lý hơn. Với mình, tuổi trẻ là khoảng thời gian để dám thử sức và bước ra khỏi vùng an toàn”, cô nói.

Trong quá trình làm việc, Mỹ Duyên có cơ hội tham gia hỗ trợ truyền thông sự kiện, kết nối sinh viên và đồng hành cùng nhiều chương trình cộng đồng dành cho giới trẻ. Qua từng hoạt động, nữ sinh dần rèn luyện kỹ năng giao tiếp, khả năng xử lý tình huống và tác phong làm việc chuyên nghiệp.

“Mình nhận ra tuổi trẻ không chỉ là khoảng thời gian để học tập mà còn là cơ hội để trải nghiệm, cống hiến và tạo ra những giá trị tích cực cho cộng đồng”, Mỹ Duyên chia sẻ.

Cũng như nhiều sinh viên khác, Mỹ Duyên từng trải qua giai đoạn áp lực về học tập và định hướng tương lai. Nữ sinh cho biết môi trường đại học với yêu cầu tự học và tính chủ động cao từng khiến cô nhiều lần hoài nghi về năng lực của bản thân.

“Có thời điểm mình cảm thấy bản thân chưa đủ giỏi và áp lực vì luôn so sánh mình với người khác. Nhưng sau đó mình nhận ra mỗi người đều có tốc độ phát triển riêng. Thay vì ép bản thân phải giỏi ngay lập tức, mình chọn cố gắng từng chút một”, cô bày tỏ.

Khi đứng trước lựa chọn nghề nghiệp, Mỹ Duyên dành nhiều thời gian suy nghĩ và tham khảo ý kiến từ những người đi trước. Tuy nhiên, càng tham gia các hoạt động truyền thông và tổ chức sự kiện, nữ sinh càng nhận ra đây là lĩnh vực khiến cô hứng thú và muốn gắn bó lâu dài.

“Mình chọn lắng nghe sở thích và cảm xúc của bản thân nhiều hơn. Những trải nghiệm thực tế giúp mình hiểu bản thân muốn gì và có thêm động lực để theo đuổi con đường mình yêu thích”, Mỹ Duyên nói.

Tuổi trẻ có giá trị khi dám trải nghiệm và sống tử tế

Với Mỹ Duyên, quãng thời gian sinh viên tại Trường Đại học Ngoại thương là hành trình đáng nhớ giúp cô trưởng thành cả trong học tập lẫn cuộc sống. Nữ sinh cho biết bản thân luôn biết ơn thầy cô những người không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn mang đến động lực, sự tự tin và cảm hứng để cô dám theo đuổi điều mình mong muốn.

“Mình hiểu rằng giá trị của giáo dục không chỉ nằm ở kiến thức mà còn ở cách giúp người trẻ hoàn thiện bản thân và có thêm bản lĩnh trong cuộc sống”, Mỹ Duyên chia sẻ.

Mỹ Duyên hiện là cộng tác viên của ban Sinh viên - Hoa học Trò, Báo Tiền Phong, nơi giúp cô tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm và kỹ năng thực tế.

Bên cạnh việc học, Mỹ Duyên còn tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng và thiện nguyện dành cho sinh viên. Theo cô, những trải nghiệm ấy giúp bản thân học cách sẻ chia, sống trách nhiệm và quan tâm nhiều hơn đến mọi người xung quanh.

“Mình nghĩ sống có ích cho xã hội không nhất thiết phải bắt đầu từ những điều lớn lao. Chỉ cần sống tử tế, cố gắng học tập, sẵn sàng giúp đỡ người khác và lan tỏa năng lượng tích cực thì cũng đã tạo ra những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng”, cô nói.

Mỹ Duyên cho biết châm ngôn sống mà cô luôn theo đuổi là: “Tuổi trẻ không ngại khó, chỉ sợ bản thân không dám bước ra khỏi vùng an toàn”. Với nữ sinh, mỗi người trẻ đều có thể trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình nếu kiên trì, không ngừng học hỏi và dám trải nghiệm để trưởng thành hơn mỗi ngày.

(Ảnh: NVCC)