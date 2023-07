Hành trình khởi nghiệp sớm của nữ sinh Học viện Tài chính

SVVN - Phương Thúy là sinh viên năm 3, đến từ CQ58 chuyên ngành Đầu tư tài chính của Học viện Tài chính. Khi là sinh viên năm 2, bên cạnh việc học tập, cô nàng đã quyết định thử sức với việc khởi nghiệp. Và đó là lúc quán trà sữa TEAWORLD của Thúy ra đời. Bước đầu chỉ là một ý tưởng nhỏ bé, nhưng với niềm đam mê và quyết tâm, Phương Thúy đã biến nó thành hiện thực.

Khởi nghiệp sớm, từ khi còn là sinh viên, không chỉ mang lại những cơ hội tuyệt vời mà còn truyền cảm hứng và định hình tương lai cho chúng ta. Mình muốn chia sẻ với các bạn về hành trình khởi nghiệp sớm của mình, và hy vọng sẽ góp phần truyền động lực và cảm hứng cho những bạn trẻ khác.

Có rất nhiều bạn trẻ, thậm chí có cả các anh chị hơn mình cả chục tuổi, hỏi mình khởi nghiệp như mình có dễ dàng không. Thật ra hành trình khởi nghiệp không hề dễ dàng. Từ việc tìm hiểu thị trường, xây dựng kế hoạch kinh doanh, cho đến việc tìm nguồn vốn và quản lý hoạt động kinh doanh hàng ngày, mình đã phải đối mặt với vô số những lý do để từ bỏ. Hàng tháng, mình phải bỏ ra một số tiền khá lớn đối với một sinh viên (lên đến 8 con số).

Trong khi đó, mình là một cô gái hoàn toàn bình thường, gia đình cũng không khá giả, bố mẹ đều làm nông và đã có tuổi. Nhiều đêm mình cũng đã không kìm được mà khóc rất nhiều vì những suy nghĩ nếu thất bại thì sao?; Mình có làm được không?; Bố mẹ sẽ lại lo lắng cho mình thì sao?... Hơn nữa, khi đó mình mới chỉ là sinh viên năm 2 và việc kết hợp giữa học tập cùng duy trì kinh doanh của TEAWORLD đã gây cho mình rất nhiều áp lực về mặt cân bằng thời gian. Tuy nhiên, mình nhận ra điều quan trọng nhất là phải luôn đặt lòng tin vào khả năng của bản thân và kiên nhẫn vượt qua khó khăn.

Khởi nghiệp sớm không chỉ đòi hỏi sự đam mê mà còn đòi hỏi sự đồng hành từ những người xung quanh. Trong quá trình xây dựng TEAWORLD, mình đã có sự hỗ trợ và động viên rất nhiều từ gia đình, bạn bè và người thân. Đặc biệt, mình sẽ chẳng bao giờ quên sự giúp đỡ của cô Phạm Việt Hà (cô Chip) - một giảng viên đầy sự nhiệt huyết tại Học Viện Tài Chính, người đã giúp đỡ mình rất nhiều trong quá trình khởi nghiệp. Mình vẫn luôn biết ơn cô và nhớ rất rõ lời cô nhắn nhủ: “Don’t wish it was easier. Wish you were better!”.

Và hơn tất cả là sự giúp đỡ, ủng hộ của các bạn sinh viên Học viện Tài chính. Họ đã luôn ủng hộ, cùng mình chia sẻ mọi vui buồn, đồng hành và đưa ra ý kiến quý báu giúp mình điều hướng và phát triển quán trà sữa một cách tốt nhất. Bên cạnh đó, mình đã tìm kiếm và kết nối với các mentor, doanh nhân thành đạt trong ngành để học hỏi kinh nghiệm của họ. Nhờ có sự đồng hành này, mình đã tìm thấy niềm vui và động lực để vượt qua khó khăn, học được nhiều bài học quý giá từ những người đi trước.

Đạt được ước mơ "thành công trong việc khởi nghiệp sớm" giúp mình có được niềm tự hào, sự hài lòng và cũng là một minh chứng cho việc bản thân dám mơ ước, hành động để biến ước mơ thành hiện thực. Qua quá trình này, mình nhận ra rằng việc khởi nghiệp không chỉ là việc tạo ra một doanh nghiệp thành công, mà còn được phát triển kỹ năng và khám phá những khả năng tiềm ẩn mà chúng ta có.

Với những kinh nghiệm và bài học bản thân đã trải qua, mình muốn góp phần truyền cảm hứng và động lực cho các bạn trẻ khác, những người có ước mơ và đam mê khởi nghiệp sớm. Đầu tiên, hãy tin vào bản thân và khả năng của mình. Bởi vì, mọi thành công đều bắt đầu từ sự tự tin cùng niềm tin vào chính mình. Hãy luôn khát khao tìm kiếm kiến thức, không ngừng học hỏi và phát triển bản thân.

Thứ hai, hãy tìm kiếm sự hỗ trợ, đồng hành từ những người xung quanh. Gia đình, bạn bè và những người có kinh nghiệm trong lĩnh vực khởi nghiệp sẽ là nguồn động lực và kiến thức quý giá cho bạn. Hãy xây dựng mạng lưới quan hệ, tìm kiếm mentor để được hướng dẫn, hỗ trợ trong quá trình khởi nghiệp.

Cuối cùng, hãy luôn mở lòng đón nhận thách thức cũng như sai lầm. Khởi nghiệp không phải lúc nào cũng suôn sẻ, nhưng đó chính là cơ hội để học hỏi. Hãy tạo cơ hội cho bản thân bằng cách thử những điều mới. Đừng sợ thay đổi hay rời khỏi vùng an toàn, những thử thách mới sẽ mang đến cho bạn sự mở rộng tư duy và trải nghiệm quý giá.