Hành trình 'Nâng bước chân em' của sinh viên Luật đến với trẻ nhỏ vùng cao xứ Tuyên

SVVN - Về với miền sơn cước xa xôi của tỉnh Tuyên Quang, “Nâng bước chân em” đã mang thật nhiều yêu thương tới cô và trò của Trường mầm non Phúc Yên, xã Phúc Yên, huyện Lâm Bình trong những ngày mùa đông giá rét.

Ngày 24/01/2024 vừa qua, Liên chi Đoàn Khoa Pháp Luật Hành Chính Nhà Nước (Trường Đại học Luật Hà Nội) đã tổ chức thành công chương trình thiện nguyện “Nâng bước chân em” tại điểm Trường mầm non Phúc Yên, xã Phúc Yên, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang.

Vốn là một xã vùng sâu, vùng xa của huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang, Phúc Yên có địa hình chủ yếu là núi cao, khí hậu lạnh giá vào mùa đông và là nơi tập trung sinh sống của nhiều đồng bào người dân tộc thiểu số như Tày, Dao, Mông, Pà Thẻn… Việc đến trường của các em nhỏ tại nơi đây còn đối mặt với rất nhiều khó khăn, thử thách. Chính vì thế, “Nâng bước chân em” đã được tổ chức với mục đích giúp đỡ ngôi trường mầm non của tỉnh Tuyên Quang.

Thầy Nguyễn Hoài Anh - Phó Bí thư Liên chi Đoàn Khoa Pháp Luật Hành Chính Nhà Nước chia sẻ: “Hiểu được những khó khăn của các em nhỏ tại trường mầm non Phúc Yên, Liên chi Đoàn đã vận động gây quỹ cho chương trình tình nguyện suốt những ngày đầu năm 2024, và cùng đồng hành lên điểm trường giữa ngày đông giá rét để trao tặng từng món quà "giá trị nhỏ, tình cảm lớn" tới các em. Chúng tôi mong muốn có thể giúp đỡ được nhiều hơn nữa những điểm trường khó khăn trên mọi miền Tổ quốc”.

Sau gần 1 tháng phát động chương trình, “Nâng bước chân em” đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ của các mạnh thường quân. Từ đó, càng giúp cho cô trò trường mầm non Phúc Yên có nhiều động lực hơn để vượt qua mọi khó khăn, cùng nhau bám trường, bám bản. Số tiền 28 triệu đồng đã được trao tận tay lãnh đạo nhà trường, lãnh đạo xã Phúc Yên để phục vụ cho công tác xây dựng công trình sinh hoạt. Cùng với đó, các em nhỏ còn nhận được nhiều món quà ý nghĩa khác như sách, truyện, đồ chơi…

Trong tiết trời buốt giá chỉ 10 độ C nhưng “Nâng bước chân em” vẫn được tổ chức bằng tất cả tình yêu thương, nhiệt huyết tuổi trẻ của các thầy cô giáo, các bạn sinh viên Trường Đại học Luật Hà Nội. Đáp lại tình cảm đó là những nụ cười thật tươi trên đôi môi của cô và trò trường mầm non xã Phúc Yên. Đó chắc chắn là động lực to lớn để Liên Chi Đoàn Khoa Pháp Luật Hành Chính Nhà Nước tiếp tục thực hiện nhiều chương trình thiện nguyện ý nghĩa hơn nữa trong tương lai.