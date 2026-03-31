HLV Kim Sang-sik: ‘Xuân Son và Hoàng Hên tạo nên khác biệt’

SVO - HLV Kim Sang-sik khẳng định sự kết hợp hiệu quả giữa Xuân Son và Hoàng Hên là điểm nhấn quan trọng trong chiến thắng của đội tuyển Việt Nam, bên cạnh khả năng kiểm soát thế trận và nguồn động lực lớn từ khán đài Thiên Trường.

Trong buổi họp báo sau trận đấu, HLV Kim Sang-sik dành nhiều lời khen cho các học trò, đặc biệt là cách đội tuyển triển khai lối chơi và tận dụng tốt những điểm mạnh trong đội hình.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc nhấn mạnh sự gắn kết trên hàng công là yếu tố then chốt giúp Việt Nam tạo ra khác biệt. Theo ông, sự phối hợp giữa Xuân Son và Hoàng Hên không chỉ mang lại hiệu quả trực tiếp mà còn góp phần mở ra nhiều phương án tiếp cận khung thành đối phương. Ở tuyến giữa, Hoàng Đức và Quang Hải tiếp tục đóng vai trò điều tiết, giúp đội tuyển kiểm soát tốt nhịp độ trận đấu.

Xuân Son đánh đầu nâng tỉ số lên 3-0.

Bên cạnh yếu tố chuyên môn, HLV Kim Sang-sik cũng đặc biệt ấn tượng với bầu không khí tại sân Thiên Trường. Ông cho rằng sự cổ vũ cuồng nhiệt từ khán giả đã tiếp thêm năng lượng cho toàn đội, góp phần quan trọng vào kết quả chung cuộc.

Về phía cầu thủ, Xuân Son cho biết bàn thắng trong trận đấu không chỉ mang ý nghĩa về mặt tỷ số mà còn là lời đáp lại những hoài nghi trước đó. Tiền đạo này khẳng định anh luôn nỗ lực hoàn thiện bản thân và coi pha lập công như món quà dành tặng cho gia đình cùng người hâm mộ.

Huấn luyện viên Kim Sang-sik và học trò tại họp báo sau trận.

Đánh giá về sự phối hợp với Hoàng Hên, Xuân Son cho rằng sự ăn ý giữa hai người đến từ quá trình thi đấu cùng nhau trong thời gian dài. Anh tin rằng khi có thêm thời gian sát cánh, sự kết nối này sẽ còn được cải thiện, qua đó giúp đội tuyển tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm hơn.

Ở góc độ chiến thuật, HLV Kim Sang-sik tiết lộ đã thử nghiệm Hoàng Hên ở nhiều vị trí khác nhau trước khi xác định vai trò phù hợp. Qua trận đấu này, ông cho rằng cầu thủ này phát huy tốt nhất khi thi đấu gần khu vực tấn công, đặc biệt là ở hành lang cánh phải.

Nhìn rộng hơn về lực lượng, HLV Kim Sang-sik bày tỏ sự hài lòng khi nhiều trụ cột như Văn Hậu, Đình Trọng trở lại và nhanh chóng hòa nhập. Ông đánh giá đây là tín hiệu tích cực khi đội tuyển có thêm nhiều lựa chọn, qua đó tạo ra sự cạnh tranh cần thiết ở cả hai tuyến.

Liên quan đến việc sử dụng nhiều cầu thủ đến từ Hà Nội FC và Công an Hà Nội, nhà cầm quân này cho rằng dù phải thi đấu với mật độ dày đặc ở cấp CLB, các cầu thủ vẫn duy trì được chất lượng khi lên tuyển. Đồng thời, ông khẳng định sẽ tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm để bổ sung thêm những nhân tố mới.

﻿ Đội tuyển Việt Nam có chiến thắng thuyết phục trên sân Thiên Trường.

Ở chiều ngược lại, HLV Peter Cklamovski thừa nhận Malaysia đã gặp nhiều khó khăn trước sức ép từ đội tuyển Việt Nam. Dù các học trò vẫn tạo ra một số cơ hội, việc không tận dụng thành công những tình huống quyết định khiến đội bóng của ông phải chấp nhận kết quả không như mong muốn.

Nhà cầm quân này cũng đánh giá cao chất lượng đội hình của Việt Nam, đồng thời cho rằng Malaysia vẫn cần thêm thời gian để hoàn thiện, đặc biệt ở khía cạnh tâm lý sau những diễn biến không thuận lợi trên sân.