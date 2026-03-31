Tiến Trần trên hành trình vừa làm nghề, vừa chắp cánh ước mơ âm nhạc cho người trẻ

SVO - Không bắt đầu từ chiến thắng, Tiến Trần (30 tuổi, Hưng Yên) từng bị loại sớm trong một cuộc thi hát thời phổ thông. Từ cú trượt đầu đời, anh dần bước vào con đường thanh nhạc chuyên nghiệp, trở thành ca sĩ và lựa chọn mang tiếng hát của mình đến những sân khấu đặc biệt, nơi không có ánh đèn, nhưng có những khán giả trân trọng từng giai điệu.

Từ thí sinh đến giám khảo: hành trình của sự trưởng thành

Ca sĩ Tiến Trần tốt nghiệp chuyên ngành Biểu diễn Thanh nhạc tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Ít ai biết rằng, hành trình đến với âm nhạc của anh không bắt đầu bằng những tràng pháo tay, mà từ một lần “vấp” khá sớm.

Từ nhỏ, Tiến đã yêu thích ca hát nhưng luôn mang trong mình sự tự ti, cộng thêm điều kiện chưa cho phép để tiếp cận với thanh nhạc một cách bài bản. Đến năm cuối cấp 3, anh thử sức tại một cuộc thi hát của trường nhưng bị loại ngay từ vòng đầu. Trải nghiệm đó, thay vì khép lại một ước mơ, lại vô tình mở ra một hướng đi khác.

“Lúc đó mình cũng buồn, nhưng lại được bạn bè động viên. Mình bắt đầu tự tìm hiểu về thanh nhạc, tìm chỗ ôn luyện và nghĩ rằng nếu thật sự thích thì phải thử nghiêm túc một lần”, Tiến kể.

Ca sĩ Tiến Trần tham gia chương trình “Cho ngày hoàn hảo” trên VTV2 với vai trò khách mời.

Sau một năm ôn luyện, anh thi đỗ và chính thức bước vào con đường âm nhạc. Tuy nhiên, hành trình không hoàn toàn bằng phẳng. Nhận thấy năng lực chưa đủ để thi vào Học viện Âm nhạc Quốc gia ngay từ đầu, Tiến chọn một hướng đi vòng: theo học khoa Thanh nhạc tại Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương từ năm 2015. Hai năm sau, anh tiếp tục thi và trúng tuyển vào Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Quãng thời gian học tập ở hai môi trường khác nhau giúp anh tích lũy nền tảng vững chắc hơn, không chỉ về kỹ thuật mà còn về tư duy âm nhạc. “Nhờ vậy mà khi bước vào nghề, mình tự tin hơn, biết mình đang làm gì và cần làm gì tiếp theo”, anh chia sẻ.

Với Tiến Trần, sân khấu không chỉ là những nơi có ánh đèn hay hàng ghế khán giả. Sau nhiều năm đi hát, anh nhận ra một điều giản dị: khi người nghệ sĩ được cất giọng và lan tỏa cảm xúc, bất cứ đâu cũng có thể trở thành sân khấu.

Ca sĩ Tiến Trần tham gia biểu diễn thiện nguyện tại nhiều địa phương

“Có thể là một hội trường lớn, nhưng cũng có thể là một khoảng sân nhỏ ở vùng cao. Khi mình hát bằng cảm xúc thật, thì lúc đó mình và sân khấu thuộc về nhau”, anh nói.

Đi đường dài bằng đam mê và sự kiên trì

Trong hơn một thập kỷ học tập và làm nghề, Tiến tích lũy nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Khoảnh khắc biểu diễn tốt nghiệp đại học là một dấu mốc quan trọng, đánh dấu sự trưởng thành sau chặng đường dài rèn luyện. Nhưng song song với đó, những chuyến đi biểu diễn tại các vùng núi, biên giới lại để lại trong anh nhiều cảm xúc sâu sắc hơn.

Anh từng nhiều lần mang giọng hát của mình đến với bà con và các em nhỏ ở vùng cao, nơi mà những sân khấu ca nhạc vẫn còn là điều xa xỉ. “Ở đó, mọi người rất háo hức và trân trọng từng tiết mục. Điều đó khiến mình thấy việc mình làm không chỉ là biểu diễn nữa”, anh chia sẻ.

Một trong những ký ức khiến anh xúc động nhất là lần trở lại làng Nủ (Lào Cai) sau khi nơi này chịu ảnh hưởng nặng nề bởi bão Yagi. Chứng kiến sự hồi sinh của vùng đất và con người nơi đây, anh không giấu được cảm xúc. “Có những khoảnh khắc mình đứng hát mà nghẹn lại. Âm nhạc lúc đó không còn là biểu diễn, mà là sự chia sẻ”, Tiến nói.

Ca sĩ Tiến Trần biểu diễn, mang tiếng hát đến gần hơn với khán giả trong và ngoài sân khấu

Không chỉ biểu diễn, Tiến Trần còn từng bước khẳng định dấu ấn cá nhân qua các sản phẩm âm nhạc. Năm 2019, anh ra mắt MV đầu tay “Về Hưng Yên quê em”, một ca khúc mang đậm tình cảm dành cho quê hương, do chính người thầy đầu tiên của anh sáng tác. Đây cũng là sản phẩm mà anh dành nhiều tâm huyết như một cách tri ân nơi đã nuôi dưỡng mình.

Một năm sau, anh tiếp tục thử sức với vai trò sáng tác qua ca khúc “Ký ức mùa thu”, được phát triển từ những cảm xúc cá nhân khi đọc một bài thơ. Với Tiến, đây không chỉ là một sản phẩm âm nhạc mà còn là cách anh kể lại những trải nghiệm rất riêng của mình bằng giai điệu.

Các sáng tác và sản phẩm tiếp theo như “Ước hẹn chợ phiên” hay “Mùa hạ cuối” cho thấy một nghệ sĩ không ngừng tìm kiếm màu sắc riêng, đồng thời gắn âm nhạc với những câu chuyện gần gũi, từ quê hương, ký ức đến tình cảm thầy trò.

Trong sự nghiệp, Tiến Trần từng đạt giải Ba cuộc thi Giọng hát hay sinh viên mở rộng năm 2017 và lọt vào chung khảo Sao Mai tỉnh Bắc Ninh. Tuy nhiên, điều khiến anh tự hào không chỉ nằm ở giải thưởng, mà còn ở hành trình sau đó.

Ca sĩ Tiến Trần (thứ hai từ phải sang) tại đêm chung kết cuộc thi “Bài ca Thống Nhất”, chụp cùng NSND Hà Thủy cùng nhiều nghệ sĩ

Hiện tại, anh tham gia đào tạo và hướng dẫn nhiều học sinh theo đuổi con đường âm nhạc chuyên nghiệp tại các cơ sở đào tạo uy tín. Nhiều học trò của anh đã thi đỗ và theo học tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Nhạc viện TP.HCM hay các trường nghệ thuật khác. “Việc nhìn thấy học sinh của mình thực hiện được ước mơ là một niềm vui rất lớn”, anh nói.

Năm 2024, Tiến Trần đảm nhận vai trò giám khảo cuộc thi “Bài ca Thống nhất” do Hội Nhạc sĩ Việt Nam tổ chức. Đây là một cột mốc đáng nhớ, không chỉ vì vị trí mới mà còn bởi cơ hội được làm việc cùng những tên tuổi lớn trong ngành.

Vai trò này cũng mang đến cho anh nhiều góc nhìn khác về âm nhạc. Việc tiếp xúc với nhiều giọng hát, nhiều dòng nhạc khác nhau buộc anh phải liên tục học hỏi, làm mới mình để có thể đưa ra những nhận xét công tâm và hữu ích.

Nhìn lại hành trình của mình, Tiến Trần cho rằng khó khăn lớn nhất không nằm ở kỹ thuật hay cơ hội, mà là việc xác định con đường riêng. “Có những lúc mình loay hoay, không biết mình phù hợp với điều gì. Nhưng khi đã hiểu rõ bản thân, mình sẽ có định hướng rõ ràng hơn và kiên trì với nó”, anh chia sẻ.

Theo anh, để theo đuổi âm nhạc lâu dài, người trẻ cần nhiều hơn đam mê. Đó còn là sự học hỏi không ngừng và khả năng tự định hình con đường riêng giữa rất nhiều lựa chọn.

Anh gửi gắm một thông điệp giản dị nhưng rõ ràng: “Dám ước mơ, dám làm. Cứ đi rồi sẽ đến, chỉ cần bạn bước đi”.

