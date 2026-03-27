Màn cosplay của học sinh chuyên Ngoại ngữ gây chú ý

SVO - Sự đầu tư công phu từ trang phục truyền thống đến nghệ thuật cosplay của học sinh lớp chuyên Nhật 10D1 đã tạo nên một điểm nhấn đầy mãn nhãn tại chung kết Sắc màu Chuyên Ngoại ngữ 2026 diễn ra vào tối 27/3.

Tối 27/3/2026, tại Hội trường Nguyễn Văn Đạo, đêm chung kết Sắc màu Chuyên Ngoại ngữ 2026 đã diễn ra trong không khí sôi động và đầy cảm xúc. Sự kiện có sự góp mặt của đại diện các sở, ban, ngành thành phố Hà Nội; lãnh đạo Trường Đại học Ngoại ngữ (ĐHQGHN), Ban giám hiệu Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ cùng dàn giám khảo uy tín như PGS.TS Nguyễn Lân Trung (Chủ tịch Hội Ngôn ngữ học Việt Nam) và đạo diễn, NSND Trần Lực.

Bức tranh đa văn hóa rực rỡ trên sân khấu

Phát biểu khai mạc, TS. Nguyễn Phú Chiến, Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ, nhấn mạnh: "Sắc màu Chuyên Ngoại ngữ không chỉ là một chương trình biểu diễn nghệ thuật. Hơn thế, đây là không gian nơi ngôn ngữ được cất cánh, văn hóa giao thoa và học sinh có cơ hội khám phá chính mình. Năng lực ngôn ngữ phải đi kèm với hiểu biết liên văn hóa, sự cởi mở và bản lĩnh hội nhập".

Bám sát tinh thần đó, sân khấu chung kết đã thực sự biến thành một lăng kính đa văn hóa sống động. Từ những đường quyền mạnh mẽ, hào hùng mang tinh thần thượng võ trong tiết mục Khí quán tiên cổ (chuyên Trung), những vũ điệu uyển chuyển đưa khán giả vào đêm hạ chí nhiệm màu của xứ sở kim chi (chuyên Hàn), cho đến những màu sắc hiện đại, phóng khoáng của các khối chuyên Anh, Nga, Pháp, Đức... Mỗi lớp đều mang đến một dấu ấn nghệ thuật riêng biệt, được dàn dựng công phu và đầy nhiệt huyết.

Điểm nhấn mãn nhãn từ nghệ thuật cosplay và văn hóa Nhật Bản

Nổi bật trong bức tranh đa sắc ấy phải kể đến phần thi mang đậm phong cách Nhật Bản của tập thể lớp 10D1. Lựa chọn một lối đi khác biệt, các bạn học sinh không diễn kịch mà quyết định tái hiện dòng chảy lịch sử văn hóa xứ sở hoa anh đào thông qua một show diễn thời trang đẳng cấp.

Chia sẻ về ý tưởng táo bạo này, bạn Hà Đỗ Phan Hà Linh (lớp 10D1) cho biết: "Thay vì một vở kịch truyền thống, lớp mình chọn cách kể chuyện qua lăng kính thời trang. Dòng chảy văn hóa Nhật Bản được tái hiện sống động từ những trang phục cổ truyền như Kimono, Yukata, Hakama cho đến phong cách hiện đại, phá cách như Lolita, Ouji, Gyaru và đặc biệt là nghệ thuật cosplay".

﻿ ﻿ Điểm nhấn khiến cả hội trường vỡ òa chính là màn hóa thân cực kỳ chỉn chu thành các nhân vật trong hai bộ anime đình đám: Thanh gươm diệt quỷ và Pháp sư tiễn táng. Từ trang phục, đạo cụ cho đến phong cách trang điểm đều toát lên sự chuyên nghiệp và đam mê.

"Tiết mục là tâm huyết của cả tập thể. Chúng mình đã dành rất nhiều thời gian, công sức và chi phí để mang đến một sân khấu hoàn thiện nhất, với hy vọng tạo nên dấu ấn thanh xuân rực rỡ và gặt hái được thành tích cao," bạn Nguyễn Đình Cường (lớp 10D1) bày tỏ.

Sự liều lĩnh thay đổi kịch bản phút chót đã mang lại trái ngọt. Bạn Thảo Linh (trái) không giấu được sự tự hào: "Khi nhận được những tràng pháo tay bùng nổ từ khán giả, mọi áp lực trong quá trình chuẩn bị dường như tan biến. Ban đầu lớp định làm kịch nhưng cảm thấy chưa đủ bứt phá nên đã rẽ hướng sang thời trang. Bọn mình vô cùng tự hào vì đã dũng cảm bước ra khỏi vùng an toàn để tỏa sáng trọn vẹn trên sân khấu đêm nay".

Hơn cả một đêm diễn nghệ thuật