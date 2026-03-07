'Hoa hậu Việt Nam' Thanh Thủy lần đầu thử sức với ca hát vì điều ý nghĩa đặc biệt

SVO - Trong chương trình thiện nguyện với mục đích giúp đỡ các em học sinh khu vực vùng cao và biên giới, Hoa hậu Thanh Thủy đã cùng Xuân Định K.Y thể hiện ca khúc 'Giao nắng, chuyển yêu thương'.

Giọng hát của Thanh Thủy mộc mạc, khi lần đầu "lấn sân" lĩnh vực âm nhạc. Ca sĩ Xuân Định K.Y là người đồng hành cùng "nàng Hậu" mang đến sự dẫn dắt nhẹ nhàng để giai điệu bài hát được tròn đầy hơn. Cả hai không có sự phô diễn kỹ thuật, chỉ có cảm xúc được đặt đúng chỗ.

Giao nắng, chuyển yêu thương không phải là ca khúc được viết để "tranh hạng" trên các bảng xếp hạng. Bài hát ra đời từ mong muốn rất giản dị: Dùng âm nhạc để kết nối, để động viên và để mang năng lượng tích cực đến những xã vùng biên còn nhiều thiếu thốn.

Những hình ảnh của dự án ý nghĩa này xoá nhoà khoảng cách giữa Hoa hậu, ca sĩ và khán giả. Các em lặng im nghe những giai điệu bài hát vang lên. Đó có thể xem là những phản hồi không cần lời, nhưng đủ để người hát hiểu rằng, bài hát đã chạm đến đúng nơi cần chạm.

Với Hoa hậu Việt Nam Huỳnh Thị Thanh Thủy, đây không phải lần ca hát để chứng minh khả năng hay mở ra một con đường mới trong showbiz.

Cô chọn cất giọng trong một hoàn cảnh rất khác, nơi âm nhạc không cần hoàn hảo, chỉ cần chân thành. Chính sự giản dị ấy lại khiến khoảnh khắc của Thanh Thủy và Xuân Định K.Y trở nên đáng nhớ hơn bất kỳ sân khấu lớn nào.

Lần đầu tiên, Thanh Thủy hát có thể không phải là một màn “debut” theo cách người ta thường hình dung. Giữa sân khấu đặc biệt ý nghĩa này, cùng với Xuân Định K.Y và ca khúc được viết riêng cho hành trình Giao nắng, chuyển yêu thương, đó rất có thể là lần cất giọng ý nghĩa nhất của "nàng Hậu".

Đó là khi âm nhạc được trao đi đúng lúc, đúng nơi và đúng bằng tất cả sự chân thành.