Gia thế chồng quân nhân mới được Hòa Minzy công khai 'gây sốt' mạng xã hội

SVO - Trong clip mới đăng trên trang cá nhân, Hòa Minzy làm 'dậy sóng' mạng xã hội, khi công khai xuất hiện bên nam quân nhân, tiết lộ đã ra mắt gia đình.

Trên trang cá nhân, Hòa Minzy chính thức công khai tình yêu mới của mình. Bạn trai mới của Hòa Minzy là quân nhân Thăng Văn Cương.

Nữ ca sĩ chia sẻ: "Một tình yêu được bố mẹ, gia đình đồng ý, chứng kiến và tôn trọng. Đàng trai qua thưa hỏi đàng hoàng".

Hòa Minzy nói thêm: "Nghe tưởng chừng đơn giản và bình thường, nhưng lại là thứ hạnh phúc đáng giá nhất, thật sự rất hạnh phúc. Fan không cần tò mò thông tin trên mạng, Hoà dần dần sẽ nói hết thôi. Đến ngày đẹp trời là mời fan đi ăn cỗ liền, không phải nôn. Chúc tất cả mọi người luôn hạnh phúc và hạnh phúc trong sự chứng kiến của gia đình bạn bè thân yêu".

Trên nền ca khúc Ngày về anh cưới em, những hình ảnh đầu tiên của Hòa Minzy và bạn trai quân nhân đã nhận được sự quan tâm "khủng" của netizen.

Nhiều nghệ sĩ cũng dành nhiều lời chúc phúc cho giọng ca Bắc bling. Văn Cương chia sẻ về Hòa Minzy: "Cảm ơn em vì tất cả, anh và bố mẹ, gia đình rất hạnh phúc khi có em làm vợ, làm dâu. Anh sẽ cố gắng phấn đấu vì tương lai của chúng ta và các con".

Theo đó, Hòa Minzy và quân nhân Thăng Văn Cương đã quen biết từ chương trình Sao nhập ngũ cách đây 3 năm. Từ đó đến nay, cả hai vẫn đang xây dựng mối quan hệ thân thiết.

Nhiều nghệ sĩ đồng nghiệp của Hòa Minzy cũng là bạn bè của nam quân nhân này. Gia thế bạn trai được Hòa Minzy tiết lộ thêm: "Bố mẹ bạn làm nông dân, có trồng thêm vải, rau, ngô bán nữa".