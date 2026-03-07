Vân Trang trở lại sau 10 năm, nói gì về việc giữ 'lửa nghề'?

Đạo diễn Luk Vân cùng các diễn viên Vân Trang, Trần Lê Vĩnh Đam, Huỳnh Minh Kiên, Phí Phương Anh và Lê Hoàng Long đã có buổi ra mắt khán giả, với phim điện ảnh BUS: Chuyến xe một chiều.

Vân Trang cho biết, cô tham gia dự án với tâm thế thoải mái. Nữ diễn viên bày tỏ: “Tôi tới đây như một cuộc dạo chơi, với vai diễn gần như là cameo. Đến với BUS, tôi mong khán giả sẽ đón nhận bộ phim. Tôi nhận định, đây là một kịch bản lôi cuốn, mang cả yếu tố tâm linh và ly kỳ bên trong đó”.

Vân Trang cũng chia sẻ thêm về quan điểm làm nghề của mình trong nhiều năm qua. “Tôi giữ nguyên tắc rất riêng cho bản thân. Khán giả khi xem phim của tôi phải giữ được sự mới mẻ, nếu xem lại lần hai. Tôi coi đó là thách thức cho mình. Trong phim này, các diễn viên đều phải diễn nhiều hơn một vai. Tôi hy vọng,khán giả sẽ hài lòng với những nét diễn của tôi trong phim này".

Mười năm vừa qua lui về phía sau, cô cũng chỉ nhận một vài vai diễn phù hợp với lịch trình. Nữ diễn viên bày tỏ: "Tôi vẫn tham gia sân khấu kịch để nuôi dưỡng đam mê diễn xuất. Nếu không làm nghề, tôi cũng không biết phải làm gì. 10 năm qua, tôi cũng ít nhiều trau dồi nhiều thứ”.

Bên cạnh sự góp mặt của các diễn viên giàu kinh nghiệm, BUS: Chuyến xe một chiều cũng giới thiệu nhiều gương mặt trẻ, trong đó có Huỳnh Minh Kiên.

Đây là lần đầu tiên Á hậu này đảm nhận vai diễn lớn trong một dự án điện ảnh. Nữ diễn viên cho biết, cô cảm thấy vừa hào hứng, vừa áp lực khi bước vào môi trường làm phim chuyên nghiệp.

Cô cũng trải lòng về hành trình tìm kiếm cơ hội diễn xuất của mình trong thời gian qua: “Các đàn chị đi trước cũng đã tạo ra tiếng vang cho riêng mình. Tôi chỉ là một người mới, vừa tham gia nghệ thuật. Tôi tin, mình cần tự rèn giũa, cố gắng nhiều hơn. Tôi trước giờ chỉ đóng MV, nhưng cũng được học hỏi rất nhiều thông qua những thầy cô như NSƯT Hữu Châu, NSƯT Hạnh Thúy”.

Trong phim, Minh Kiên có nhiều phân cảnh diễn chung với Trần Lê Vĩnh Đam. "Nàng hậu" kể: “Tôi muốn khi hợp tác sẽ không có khoảng cách, làm cả hai gượng gạo. Áp lực sẽ có, nhưng nhờ sự chủ động của Đam, chúng tôi kết nối với nhau nhiều hơn. Vì bằng tuổi nhau, chúng tôi cũng dễ "bắt sóng" hơn”.

Vĩnh Đam thẳng thắn nói về những áp lực khi tham gia dự án điện ảnh này: “Tôi chỉ mới bắt đầu sự nghiệp diễn xuất cách đây không lâu. Tôi quan niệm, có một ngoại hình ưa nhìn là một lợi thế. Tôi muốn chứng minh bản thân nhiều hơn thông qua những dự án điện ảnh".

Đạo diễn Luk Vân chia sẻ về nghề: "Con đường tôi đi không quá gập ghềnh, nhưng cũng không phải "trải hoa". Phim tôi làm có thể không đạt doanh thu tốt nhưng giúp tôi tích góp nhiều kinh nghiệm. Càng làm nhiều, tôi càng hoàn thiện để có thể sửa chữa những thứ chưa ổn”.