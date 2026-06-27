CONGB rạng rỡ 'sound check' tại Concert 'Thanh xuân', fan đứng ngồi không yên

SVO - Sáng 27/6, Anh trai CONGB đã có mặt tại sân khấu Concert 'Thanh xuân' (Trường đua F1 Mỹ Đình, Hà Nội) để tiến hành tổng duyệt (sound check). Không khí đang nóng lên từng giờ trước thềm đại nhạc hội, chính thức diễn ra vào 20h00 tối nay.