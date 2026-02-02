Hòa Minzy là 'độc bản' của showbiz Việt, không ngừng phá vỡ giới hạn của bản thân

SVO - Sau fancon 'Bắc Bling' thu hút hàng nghìn khán giả, Hòa Minzy đã bật khóc xúc động phía sau hậu trường. Nữ ca sĩ tiết lộ, trước ngày diễn ra fancon, cô luôn trong tâm trạng căng thẳng và áp lực. Và Hòa Minzy đã thật sự bứt phá khỏi những giới hạn bản thân trong đêm dễn này.

Sau hơn một thập kỷ hoạt động nghệ thuật, Hòa Minzy ghi dấu ấn với fancon Bắc Bling được đầu tư hoành tráng. Đây cũng là nơi để nữ ca sĩ "thỏa mãn" được "cái tôi" nghệ thuật, thực hiện những điều mới mẻ, thậm chí liều lĩnh.

Fancon do Đinh Hà Uyên Thư làm tổng đạo diễn, phần ánh sáng do Long Kenji đảm nhận. Ba giám đốc âm nhạc của show gồm Hoài Sa, Masew, Mew Amazing. Hòa Minzy cùng dàn khách mời gồm: NSƯT Xuân Hinh, Quốc Thiên, Đức Phúc, Erik, Tuấn Cry, rapper Suboi, Rhyder đã mang đến hàng loạt tiết mục "đã mắt, sướng tai".

Những "bản hit" lớn trong sự nghiệp được Hòa Minzy làm mới và trình diễn đầy máu lửa như Thị Mầu, Bắc Bling, Không thể cùng nhau suốt kiếp, Ăn gì đây, Kén cá chọn canh, Rời bỏ, Bật tình yêu lên...

Cũng tại fancon, Hòa Minzy gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ về những áp lực và thử thách trong suốt hành trình 12 năm hoạt động: “Xin lỗi mọi người vì nhiều khi làm fan của Hoà rất thiệt thòi. Nhiều khi, mọi người cũng mệt mỏi nhưng Hoà chỉ muốn nói một điều, trong suốt hành trình 12 năm vừa qua thì Hòa đã không ngừng để có thể phá vỡ giới hạn của bản thân".

Sau buổi fancon, Hòa Minzy đã bật khóc xúc động phía sau hậu trường. Nữ ca sĩ cho biết, trước ngày diễn ra đêm nhạc đã rất áp lực. Bởi cô mong muốn mang đến những giá trị nghệ thuật xứng đáng với sự yêu thương của khán giả dành cho mình. Và vì lẽ đó, Hòa Minzy đã cống hiến hết mình cho fancon lần này.

Để nâng cấp bản thân, Hòa đã “tất tay” đầu tư chỉn chu từ trang phục thiết kế riêng đến dàn dựng sân khấu hoành tráng và những màn trình diễn đậm chất văn hóa Việt, nhằm đảm bảo mỗi lần khán giả có mặt tại fancon đều có trải nghiệm khác biệt, không bao giờ nhàm chán.

Dù đầu tư "khủng" về quy mô và dàn khách mời, Hòa Minzy chấp nhận sự hy sinh về lợi nhuận để đổi lấy sự tiếp cận dễ dàng nhất cho những khán giả yêu thương cô. Và dắp lại là sự ủng hộ hết mình của các khán giả, đây là minh chứng cho tư duy làm nghề đường dài của Hòa Minzy, đặt cảm xúc và trải nghiệm của khán giả lên trên hết.

Sau cùng, động lực lớn nhất để Hòa Minzy kiên cường đi qua những khó khăn chính là lòng biết ơn. Cô xúc động khi biết những khán giả từ nước ngoài hay các tỉnh xa đã phải thay đổi lịch trình về Tết để kịp hội ngộ cùng cô tại fancon lần này.

Hoà Minzy là một trường hợp khá đặc biệt của làng giải trí Việt Nam. Nữ ca sĩ đi qua nhiều thăng trầm của nghề, lúc được đón nhận nồng nhiệt, lúc tạo ra tranh luận ồn ào. Nhưng trên hết, cô luôn có tinh thần cầu thị, biết nhận lỗi sai, dù đôi khi lỗi sai đó không xuất phát từ chính cô.

Khởi động năm 2026, Hòa Minzy đã "mở bát" showbiz Việt với fancon Bắc Bling thành công rực rỡ. Cùng với đó, nữ ca sĩ được giới chuyên môn và khán giả ghi nhận nỗ lực qua hàng loạt giải thưởng uy tín như Tinh hoa Việt, Mai Vàng, Làn sóng Xanh...

Hòa Minzy là "độc bản" của showbiz Việt, bởi cô biết tận dụng tối đa lợi thế âm sắc trong giọng hát của mình. Từ đó, liên tiếp định hình trong lòng công chúng một Hòa Minzy hát những ca khúc mang âm hưởng Bắc Bộ. Nữ ca sĩ đã góp phần đưa những nét văn hóa Bắc Bộ đến gần với khán giả trẻ.

Với những thành công trong năm qua, Hòa Minzy và ê kíp sẽ còn nhiều áp lực hơn khi phải vượt qua những dấu ấn này. Đây sẽ là bước đệm để nữ ca sĩ vươn lên vị trí cao hơn trong nghề.

Kết thúc đêm nhạc đầy cảm xúc tại TP. HCM, Hòa Minzy đã chính thức hé lộ dòng chữ "Hà Nội coming soon", hứa hẹn sẽ mang fancon Bắc Bling về với quê hương miền Bắc trong thời gian sớm nhất.