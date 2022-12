Hoàng Việt An đạt danh hiệu Mister Charming Friendship International 2022

SVVN - Chàng sinh viên trường Đại học Thủy lợi và cũng là Á quân Fitness Model World Vietnam Hoàng Việt An vừa được trao danh hiệu Mister Charming Friendship International tại đêm chung kết cuộc thi Nam vương Hữu Nghị 2022.

Trải qua nhiều phần thi cam go đòi hỏi tài năng, kỹ năng và kiến thức bao quát nhiều lĩnh vực, đêm chung kết cuộc thi Nam vương Hữu nghị Quốc tế Mister Friendship International 2022 vừa chính thức khép lại thành công rực rỡ tại thành phố Khon Kaen, Thái Lan với ngôi vị cao nhất thuộc về thí sinh đại diện Hàn Quốc.

Những nỗ lực không ngừng trong mọi phần thi suốt 10 ngày ròng rã đã được đền đáp xứng đáng khi Hoàng Việt An xuất sắc vượt qua các thí sinh còn lại và được BTC trao danh hiệu Nam vương Sắc đẹp Hữu nghị Quốc tế - Mister Charming Friendship International 2022.

Đến với cuộc thi năm nay, các thí sinh có sự chuẩn bị rất kỹ từ việc rèn luyện body cho đến tập luyện tài năng. Đặc biệt là phần trang phục dân tộc của nhiều thí sinh nói chung và đại diện Việt Nam trong trang phục Lạc Long Quân của NTK Đức Minh nói riêng đã nhận được rất nhiều đánh giá cao từ ban giám khảo.

Chàng sinh viên sinh năm 1999 có nụ cười tỏa nắng cho biết: “An rất xúc động và tự hào khi được trao tặng danh hiệu Mister Charming Friendship International 2022, và niềm vui nhân lên gấp bội khi tham gia cuộc thi này An có thêm những người bạn rất đáng mến đến từ nhiều quốc gia trên thế giới. Hành trang tuổi trẻ của An từ nay có thêm nhiều tình bạn quốc tế tuyệt vời luôn đồng hành.”

“Từ Thái Lan, An cũng xin gởi lời tri ân chân thành nhất đến gia đình, người thân, quý thầy cô, các anh chị nhà Fitness Model World Vietnam cùng tất cả bạn bè luôn giúp đỡ, dõi theo và ủng hộ tinh thần cho An rất nhiều trong suốt những ngày tham gia cuộc thi Nam vương Hữu Nghị 2022. An xin cảm ơn nhiều lắm và hẹn sớm gặp mọi người ở quê nhà”, Hoàng Việt An xúc động chia sẻ thêm.

Được biết Nam vương Sắc đẹp Hữu nghị Quốc tế 2022 cũng sẽ nhanh chóng trở về Việt Nam sau cuộc thi để tiếp tục hoàn tất một số lớp cuối cùng trong chương trình đào tạo vì Hoàng Việt An hiện đang là sinh viên năm cuối của trường Đại học Thủy lợi. Mặc dù rất đam mê lĩnh vực giải trí, thế nhưng Việt An cho biết rằng trước mắt mình sẽ ưu tiên dồn mọi nỗ lực hoàn tất việc học để không phụ công lao khó nhọc của cha mẹ và các thầy cô.

Photo: Hiếu Võ

Make up: Nam Finn

Trang phục: Nguyễn Thành Danh, Nam Phong CoCo & PaPa, Lucas Hoàng