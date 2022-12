Hoàng Việt An đại diện Việt Nam dự thi Nam vương Hữu Nghị 2022

SVVN - Á quân Fitness Model World Vietnam 2022 Hoàng Việt An đại diện Việt Nam chinh chiến hết mình tại cuộc thi Nam vương Hữu Nghị Mister Friendship 2022 tại Thái Lan.

Để cổ vũ tinh thần cho cậu em trai út, những người anh chị thân quý của nhà Fitness Model gồm có Hoa hậu Thời trang Châu Á 2022 Thanh Nhi, Á quân Fitness Model 2021 siêu mẫu Cao Cẩm Tú, họa sỹ trang điểm Nam Finn, Á quân Fitness Model World Vietnam 2022 Huỳnh Như, NTK Nguyễn Thành Danh, người mẫu Triều Dương,… đã thức trắng một đêm để phụ Việt An soạn hành lý cũng có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất từ 5 giờ sáng tiễn Hoàng Việt An lên đường đem chuông đi đánh xứ người.

Là một trong những gương mặt sáng giá nhất cuộc thi nhan sắc cấp quốc gia dành cho phái mạnh Fitness Model World Vietnam 2022 (FMWVN), Hoàng Việt An sinh năm 1999 xuất sắc đạt danh hiệu Á quân 2 và được ban tổ chức đặt rất nhiều kỳ vọng. Chủ tịch cuộc thi FMWVN – Thạc sỹ Quách Châu Anh Duy nhận xét Việt An là ứng cử viên rất xứng đáng được chọn đại diện Việt Nam đi thi Mister Friendship 2022 bởi chàng Á quân 2 FMWVN 2022 luôn nỗ lực để thay đổi chính mình từng ngày với ý chí và tinh thần quyết tâm đáng khâm phục.

Từng tham gia cuộc thi Fitness Model 2021 và chỉ dừng lại ở Top 10 với danh hiệu Top 3 Best Body, Hoàng Việt An với sức trẻ căng tràn và ý chí mãnh liệt đã không cam chịu mà tăng tốc nỗ lực tập luyện miệt mài. Khi hay tin cuộc thi Fitness Model World Vietnam 2022 sắp diễn ra, Việt An liền mạnh dạn đăng ký và thi đấu hết mình qua mỗi vòng thi để chinh phục sự công nhận của Ban giám khảo và Ban tổ chức. Không phụ bao công sức phấn đấu, chàng sinh viên Đại học Thủy lợi đã đem về danh hiệu cao quý là Á quân 2.

Với ước mơ được bay cao, vươn xa vượt lên mọi khó khăn thử thách để chiến thắng chính mình, kể từ khi cuộc thi Fitness Model World Vietnam 2022 kết thúc, Hoàng Việt An vẫn miệt mài tập luyện Fitness để cơ thể hoàn hảo hơn cũng như tranh thủ trau dồi thêm kiến thức ở nhiều lĩnh vực song song với việc học năm cuối của Đại học Thủy lợi. Điểm vàng cho Việt An chính là chiều cao lý tưởng 1m84 nặng 78kg với dàn cơ cuồn cuộn cùng những nét cắt vạm vỡ.

Khi nhận được quyết định chọn làm đại diện Việt Nam đi thi Nam vương Hữu Nghị Mister Friendship 2022 tại Thái Lan, Việt An cho biết ban đầu anh cũng khá lo lắng. Nhờ sự ủng hộ hết mình từ gia đình cũng như Ban giám hiệu Trường Đại học Thủy lợi và các thầy cô sẵn sàng tạo mọi điều kiện tốt nhất để Việt An đi thi quốc tế, chính vì thế chàng sinh viên chuyên ngành Công nghệ thông tin đã hăng hái và tự tin hơn rất nhiều, hạ quyết tâm đi thi đấu hết mình vì hai tiếng Việt Nam đầy tự hào.

Là Á quân 2 của cuộc thi Fitness Model World Vietnam 2022 thế nên Việt An nhận được sự ưu ái hỗ trợ những bộ trang phục chất lừ của nhiều nhà thiết kế trong suốt hành trình đi thi như: NTK Nguyễn Thành Danh, NTK Nam Phong CoCo & PaPa, NTK Lucas Hoàng, Dorine by Huệ Kim, Quốc phục NTK Đức Minh, Thế giới đồ tập và đặc biệt nhiếp ảnh gia Hiếu Võ.

Đặt chân đến đất nước Thái Lan, Á quân Fitness Model được Ban tổ chức đón tiếp và sắp xếp rất tận tình chu đáo để chàng sinh viên sinh năm 1999 đến từ Bắc Giang có thể nhanh chóng kết bạn với các thí sinh khác cũng như hòa nhịp cùng các hoạt động của cuộc thi.

Trong 3 ngày qua Hoàng Việt An cùng các bạn thí sinh quốc tế đã bắt đầu những phần tranh tài đọ sắc vóc trong các phần thi trang phục đi biển, trang phục dân tộc, Âu phục, trang phục truyền thống Thái Lan cùng các hoạt động giao lưu văn hóa, tham quan khám phá những địa danh nổi tiếng cũng như các món ngon ẩm thực địa phương độc đáo.

Nam vương Hữu Nghị - Mister Friendship 2022 là cuộc thi nhan sắc dành cho phái mạnh đến từ nhiều quốc gia trên thế giới, diễn ra từ ngày 09/12/2022 đến ngày 18/12/2022 tại thành phố Khon Kaen, Thái Lan.

Photo ảnh studio: Hiếu Võ

Make up: Nam Finn