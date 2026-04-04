Một cô gái 23 tuổi mắc bệnh hiếm gặp nhận được 1,5 tỷ đồng nhờ video lan truyền trên mạng

Hu Xinyao, 23 tuổi, mắc một chứng bệnh mạch máu hiếm gặp gọi là viêm mạch máu liên quan đến ANCA. Cô đang trên tàu ở Trùng Khánh, Tây Nam Trung Quốc, đến bệnh viện để tiêm thuốc thì đột nhiên ho ra máu do xuất huyết đường tiêu hóa. Hu được quay phim khi nhanh chóng cởi áo khoác để lau sàn tàu, mặc dù động tác của cô khá chậm do tình trạng sức khỏe. Chưa đầy một tuần sau khi video lan truyền trên mạng, Hu đã nhận được 400.000 nhân dân tệ (khoảng hơn 1,5 tỷ đồng) tiền quyên góp từ người dùng Internet. Tài khoản mạng xã hội của cô ấy bị quá tải bởi các khoản chuyển tiền, đến mức nền tảng này đã tạm thời khóa tài khoản: “Tôi đã ghi lại tên của từng người quyên góp và số tiền họ đã quyên góp. Điều này để nhắc nhở bản thân phải biết ơn cộng đồng. Tôi hy vọng mình có thể giúp đỡ họ khi họ gặp khó khăn”.

Hu sinh ra trong một gia đình nông thôn ở Trùng Khánh. Cô lần đầu tiên phát hiện ra một số chấm đỏ trên cơ thể vào năm 2018, khi còn là học sinh trung học. Sau đó, Hu được nhận vào một trường dạy nghề. Nhưng không lâu sau, cô bỏ học vì gia đình quá nghèo không đủ khả năng chi trả viện phí.

Cô làm công nhân dây chuyền lắp ráp, trước khi bán nước cam trên đường phố. Năm 2023, cô bắt đầu viết tiểu thuyết cho các nền tảng trực tuyến và kiếm được từ 5.000 đến 6.000 nhân dân tệ (730 đến 900 đô la Mỹ) mỗi tháng.

Gia đình Hu đã chi gần một triệu nhân dân tệ (khoảng 145.000 đô la Mỹ) để điều trị bệnh cho cô. Chỉ riêng năm ngoái, cô đã nhận được hơn 20 thông báo bệnh nặng từ bệnh viện.

Hu thu hút sự chú ý đáng kể trên mạng xã hội vào tháng Chín, sau khi bạn trai cũ của cô, Xiao, qua đời vì viêm tụy cấp tính và để lại cho cô số tiền tiết kiệm 50.000 nhân dân tệ (7.200 đô la Mỹ). Chỉ sau hai tháng quen biết Xiao, Hu đã đề nghị chia tay vì cảm thấy tội lỗi do sức khỏe ngày càng yếu đi.

Mạng xã hội Trung Quốc lúc đó cũng xôn xao trước lòng chung thủy của cặp đôi này. Hu chia sẻ với truyền thông rằng, cô đang nỗ lực xây dựng một “nhà dành cho bệnh nhân”, nơi những người bệnh và người thân của họ có thể ở lại trong thời gian điều trị tại các thành phố lớn.

Cô dự định đến một bệnh viện lớn ở Nam Kinh, tỉnh Giang Tô, vào đầu tháng Tư để tìm hiểu xem liệu mình có thể phẫu thuật ghép thận hay không. Tình trạng sức khỏe của cô đã dẫn đến suy thận trong những năm gần đây.