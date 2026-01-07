Sinh viên làm nghề gì một ngày thu nhập hơn 2 triệu?

SVO - Tranh thủ những ngày nghỉ, nhiều sinh viên lựa chọn công việc chụp ảnh kỷ yếu để gia tăng thu nhập. Với mức thù lao có thể lên tới hơn 2 triệu đồng/ngày, đây là công việc hấp dẫn nhưng cũng đòi hỏi sự đánh đổi bằng không ít mồ hôi và áp lực.

Đầu tư trăm triệu để làm nghề

Không đơn thuần là cầm máy lên và chụp, để bước chân vào thị trường nhiếp ảnh kỷ yếu, nhiều sinh viên phải chấp nhận bài toán đầu tư ban đầu không hề nhỏ.

Huy Hoàng (20 tuổi, Hưng Yên) bắt đầu làm nghề từ năm nhất đại học. Để có thể đáp ứng yêu cầu công việc, Hoàng đã đầu tư vào thiết bị cá nhân số tiền hơn 50 triệu đồng. Nhớ lại thời điểm mới vào nghề, nam sinh viên chia sẻ: "Thời gian đầu mình gặp khá nhiều áp lực: chi phí di chuyển cao và mức hỗ trợ ít; lịch làm việc thường rơi vào cuối tuần, nên những ngày thứ Hai có lịch học mình cảm thấy rất mệt vì phải dậy sớm liên tục vào ngày nghỉ".

Huy Hoàng chia sẻ: "Từ mức lương khởi điểm 1,3 triệu đồng/ngày, đến nay mình đã có nguồn thu nhập ổn định hơn nhiều so với mặt bằng chung sinh viên".

Cùng chung đam mê nhưng xuất phát điểm sớm hơn, Phạm Nguyễn Minh Hoà (19 tuổi, Nghệ An) đã bắt đầu bén duyên với nghề ảnh từ năm lớp 11, khi mới 16 tuổi. Hiện tại, lên đại học, Hoà tiếp tục làm freelancer cho nhiều studio. Minh Hoà cũng không ngần ngại chi mạnh tay để nâng cao chất lượng dịch vụ.

"Mình đã đầu tư máy ảnh, ống kính, đèn flash rời, đèn giả nắng cùng các phụ kiện như pin, thẻ nhớ, filter với tổng giá trị rơi vào khoảng hơn 60 triệu đồng. Để có được mức thù lao như hiện nay, mình buộc phải liên tục nâng cấp thiết bị nhằm gia tăng trải nghiệm cho khách hàng, nâng cao chất lượng hình ảnh", Minh Hoà cho biết.

Bước chân vào nhiếp ảnh dịch vụ, nhiều bạn trẻ đầu tư hàng trăm triệu đồng để mua thiết bị.

Trong khi đó, Phan Lê Trung (sinh năm 2003, Hà Nội) ước tính tổng số tiền đầu tư cho thiết bị lên tới hơn 100 triệu đồng. "Số tiền đầu tư lớn nhưng bù lại, nhờ chiếc máy ảnh mà mình đã mua được MacBook và sắm thêm 2 ống kính trị giá 40 triệu đồng", Trung chia sẻ.

Đằng sau mức thù lao "2 triệu đồng"

Mức thu nhập 2 triệu đồng/ngày là con số mơ ước, nhưng để cầm được số tiền này, các "thợ ảnh" phải đánh đổi bằng sức khỏe và sự đảo lộn trong sinh hoạt.

Với Minh Hoà, khó khăn lớn nhất chính là sự khắc nghiệt về thời gian. "Do đặc thù công việc thường diễn ra vào các ngày nghỉ hoặc kéo dài từ sáng sớm đến tối muộn, việc đảm bảo sức khỏe cũng như sự điều độ trong sinh hoạt là rất khó. Chuyện đi sớm từ 2 giờ sáng và về khuya lúc 2-3 giờ là điều thường xuyên xảy ra", Hoà kể.

Thời gian làm việc của một thợ ảnh kỷ yếu có thể lên tới hơn 12 tiếng/ngày.

Với Lê Trung, sức khoẻ cũng là nỗi lo lớn nhất: "Đi làm, mình cũng gặp nhiều tình huống éo le, từ việc gặp khách hàng khó tính, khách... 'bùng' tiền, cho đến những rủi ro kỹ thuật như mất file, hỏng máy móc. Đặc biệt là sức khỏe, có những ngày lễ, các thợ kỷ yếu làm việc liên tục với cường độ cao, di chuyển qua nhiều tỉnh thành, thời gian nghỉ ngơi rất ít. Mình thấy bản thân ốm yếu đi nhiều sau những mùa kỷ yếu cao điểm".

Trao đổi về vấn đề này, anh Nguyễn Ngọc Toàn - quản lý tại studio kỷ yếu Hanoist, cho biết hiện nay tỷ lệ sinh viên làm việc tại studio chiếm khoảng 50%. Theo anh Toàn, để đạt được mức thù lao 2 triệu đồng/buổi, yêu cầu đặt ra là rất khắt khe.

Anh Nguyễn Ngọc Toàn (Hanoist Studio) cho biết, thu nhập 2 triệu đồng/buổi là mức giá các studio lớn trả cho các nhân viên lành nghề với những yêu cầu rất khắt khe.

"Các bạn sinh viên cần phải tham gia quá trình đào tạo bài bản về kỹ thuật nhiếp ảnh, xử lý ánh sáng và bố cục. Ngoài chuyên môn, các bạn phải trau dồi kỹ năng mềm để xử lý tình huống. Khối lượng công việc rất nặng, thợ ảnh thường phải dậy từ 3-4 giờ sáng, làm việc liên tục 10-12 tiếng và mang vác thiết bị nặng trong suốt quá trình làm việc", anh Toàn chia sẻ.

Dưới góc độ quản lý, anh Nguyễn Ngọc Toàn đánh giá cao sự nhanh nhẹn, sáng tạo của sinh viên, đặc biệt là khả năng nắm bắt xu hướng hình ảnh trên mạng xã hội. Tuy nhiên, anh cũng cảnh báo về rủi ro mất cân bằng cuộc sống.

"Nếu không có sự sắp xếp hợp lý, việc làm thêm với cường độ cao sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe và kết quả học tập. Ngược lại, nếu biết cân đối, sinh viên không chỉ có thu nhập cao mà còn tích lũy được vốn sống quý giá", anh Toàn nhận định.

Lời khuyên từ người quản lý studio dành cho các bạn trẻ muốn dấn thân vào nghề này là nên bắt đầu từ vị trí trợ lý để học hỏi quy trình, đồng thời chuẩn bị tốt về thể lực và tâm lý. Chỉ khi xác định rõ mục tiêu và giữ được ngọn lửa đam mê, sinh viên mới có thể gắn bó lâu dài và "sống khỏe" với nghề cầm máy.