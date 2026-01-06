Tiền Phong Online Tiền Phong Nhật báo Hoa Học trò

Chuyên mục
Đoàn - Hội
Sống trẻ
Giáo dục
Góc nhìn
Yêu
Giải trí
Gương mặt sinh viên
Công nghệ
Video
Sống tích cực
Mua - Bán
Cần biết
Các trang khác Tiền Phong Online Hoa Học Trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sống trẻ

Google News

Chủ nhật Đỏ nỗ lực lấp đầy khoảng trống thiếu hụt lượng máu điều trị

Lê Vượng

SVO - Chiều 6/1, Báo Tiền Phong chủ trì, phối hợp với Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương và Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức họp báo giới thiệu chương trình Chủ Nhật Đỏ lần thứ 18 – năm 2026. Đây là sự kiện thường niên nhằm khắc phục tình trạng khan hiếm máu dịp Tết Nguyên đán, lan tỏa thông điệp nhân văn “Hiến máu cứu người - Sinh mệnh của bạn và tôi".

hop-bao-chu-nhat-do-2025-svvn-6.jpg
Phát biểu tại buổi họp báo, nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức đã xúc động ôn lại hành trình bền bỉ của Chủ Nhật Đỏ. Xuất phát từ trăn trở trước thực trạng thiếu máu trầm trọng tại các cơ sở y tế dịp cuối năm 2008, đầu năm 2009, chương trình Chủ Nhật Đỏ đầu tiên ra đời với chỉ 96 đơn vị máu tiếp nhận. Đến nay, trải qua 17 năm, sự kiện đã trở thành một phong trào lớn mạnh. Riêng năm 2025, cả nước đã vận động và tiếp nhận gần 1,75 triệu đơn vị máu, trong đó 98% từ người hiến máu tình nguyện. Thành quả này có sự đóng góp tích cực và bền bỉ của Chủ Nhật Đỏ.

Nhà báo Phùng Công Sưởng nhấn mạnh: "Chủ Nhật Đỏ lan tỏa không chỉ bằng quy mô hay số lượng đơn vị máu tiếp nhận mà lan tỏa bằng tinh thần ‘thương người như thể thương thân’, bằng sự đồng lòng, đùm bọc của cộng đồng. Nơi mỗi người Việt dù ở miền xuôi hay miền ngược, dù là ai đều sẵn sàng sẻ chia để nâng đỡ nhau trong những thời khắc sự sống mong manh nhất".

hop-bao-chu-nhat-do-2025-svvn-8.jpg
Bà Nguyễn Hồng Nhung - Giám đốc Truyền thông Tập đoàn GELEX - Đại diện nhà tài trợ khẳng định, việc tham gia vào hoạt động này không đơn thuần là trách nhiệm xã hội mà còn thể hiện sự chung tay dài hạn, kịp thời vào sự phát triển bền vững của cộng đồng. Bà Nguyễn Hồng Nhung tin tưởng rằng với sự tiếp sức của các nguồn lực mới, Ban tổ chức sẽ đưa chương trình lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa, đặc biệt là truyền cảm hứng tới giới trẻ.
hop-bao-chu-nhat-do-2025-svvn-17.jpg
Dù phong trào hiến máu đã phát triển mạnh, áp lực về nhu cầu máu điều trị dịp đầu năm và Tết Nguyên đán vẫn rất lớn. PGS.TS Trần Ngọc Quế - Giám đốc Trung tâm Máu Quốc gia, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương – cho biết: "Trong ba tháng đầu năm 2026, Viện dự kiến cần 122 nghìn đơn vị máu để cung cấp cho các bệnh viện và cơ sở y tế. Hiện tại, chúng tôi mới có kế hoạch tiếp nhận được khoảng 91 nghìn đơn vị, tức là vẫn còn thiếu hụt khoảng 31 nghìn đơn vị". PGS.TS Trần Ngọc Quế cũng chia sẻ thêm, nếu không có sự chung tay của cộng đồng, cứ bốn bệnh nhân cần truyền máu thì chỉ có ba người được đáp ứng. Do đó, Chủ Nhật Đỏ đóng vai trò then chốt trong việc khởi động phong trào hiến máu đầu năm, đảm bảo nguồn máu cho cấp cứu và điều trị.

hop-bao-chu-nhat-do-2025-svvn-9.jpg
Không khí buổi họp báo lắng đọng lại khi các đại biểu được lắng nghe chia sẻ từ những nhân chứng sống - các bệnh nhân đang điều trị trực tiếp nhờ những giọt máu nghĩa tình. Ông Phạm Văn Tân (Thanh Hóa), một bệnh nhân tan máu bẩm sinh đã điều trị hơn 10 năm, xúc động kể về việc định kỳ mỗi tháng phải truyền từ ba đến bốn đơn vị máu. Ông gửi lời tri ân sâu sắc đến những người hiến máu đã giúp ông duy trì sự sống để chứng kiến sự trưởng thành của các con.
﻿hop-bao-chu-nhat-do-2025-svvn-13.jpg
hop-bao-chu-nhat-do-2025-svvn-22.jpg
Đặc biệt, câu chuyện về "âm thanh hạnh phúc" được nhắc lại khiến cả hội trường xúc động. Đối với hàng ngàn bệnh nhân tại Viện, hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản là nghe thấy tiếng xe đẩy "lạch cạch" ngoài hành lang. Bởi họ biết, đó là lúc dòng máu nóng hổi từ cộng đồng đang đến để tiếp thêm nguồn năng lượng sống cho mình.
hop-bao-chu-nhat-do-2025-svvn-12.jpg
hop-bao-chu-nhat-do-2025-svvn-5.jpg
Chương trình năm nay tiếp tục nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ sinh viên các trường đại học, học viện và các nghệ sĩ, người đẹp.
hop-bao-chu-nhat-do-2025-svvn-19.jpg
PGS.TS Huỳnh Đăng Chính - Phó Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội khẳng định tinh thần sẵn sàng của thầy và trò nhà trường cho ngày hội chính. Ông chia sẻ câu chuyện về những cựu sinh viên Bách khoa dù đã đi làm xa vẫn mang theo tinh thần Chủ Nhật Đỏ để lan tỏa tại địa phương, coi hiến máu cứu người là một nét văn hóa đẹp bên cạnh việc trau dồi tri thức.
hop-bao-chu-nhat-do-2025-svvn-15.jpg
﻿hop-bao-chu-nhat-do-2025-svvn-16.jpg
﻿hop-bao-chu-nhat-do-2025-svvn-12.jpg
hop-bao-chu-nhat-do-2025-svvn-11.jpg
Sự kiện còn có sự góp mặt của ca sĩ Hà Myo, các người đẹp bước ra từ cuộc thi Hoa hậu Việt Nam như Phạm Thùy Dương, Hồ Ngọc Phương Linh, Nguyễn Thị Thu Hằng. Chia sẻ tại chương trình, ca sĩ Hà Myo cam kết sẽ dùng âm nhạc để truyền tải thông điệp nhân văn của chương trình đến gần hơn với khán giả trẻ.
hop-bao-chu-nhat-do-2025-svvn.jpg
Tại buổi họp báo, nhà báo Phùng Công Sưởng và ông Đỗ Công Tuân - Phó Trưởng ban Tuyên giáo, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã trực tiếp dành tặng những phần quà thiết thực nhằm động viên tinh thần các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương.
hop-bao-chu-nhat-do-2025-svvn-4.jpg
hop-bao-chu-nhat-do-2025-svvn-3.jpg
hop-bao-chu-nhat-do-2025-svvn-2.jpg
Ban tổ chức Chủ Nhật Đỏ cùng các đơn vị tài trợ trao tặng những phần quà động viên tinh thần các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn.
hop-bao-chu-nhat-do-2025-svvnc.jpg

Ngày hội chính Chủ Nhật Đỏ lần thứ 18 sẽ được tổ chức vào ngày 11 tháng 01 năm 2026 tại Đại học Bách khoa Hà Nội. Dự kiến sự kiện sẽ tiếp nhận từ 1.200 đến 1.500 đơn vị máu. Bên cạnh đó, chương trình sẽ diễn ra tại hơn 50 tỉnh, thành phố trên toàn quốc vào dịp trước và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

Lê Vượng
#Chủ Nhật Đỏ #Viện huyết học #Đại học Bách khoa Hà Nội

Xem thêm

Cùng chuyên mục