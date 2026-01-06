Chủ nhật Đỏ nỗ lực lấp đầy khoảng trống thiếu hụt lượng máu điều trị

Nhà báo Phùng Công Sưởng nhấn mạnh: "Chủ Nhật Đỏ lan tỏa không chỉ bằng quy mô hay số lượng đơn vị máu tiếp nhận mà lan tỏa bằng tinh thần ‘thương người như thể thương thân’, bằng sự đồng lòng, đùm bọc của cộng đồng. Nơi mỗi người Việt dù ở miền xuôi hay miền ngược, dù là ai đều sẵn sàng sẻ chia để nâng đỡ nhau trong những thời khắc sự sống mong manh nhất".

Ngày hội chính Chủ Nhật Đỏ lần thứ 18 sẽ được tổ chức vào ngày 11 tháng 01 năm 2026 tại Đại học Bách khoa Hà Nội. Dự kiến sự kiện sẽ tiếp nhận từ 1.200 đến 1.500 đơn vị máu. Bên cạnh đó, chương trình sẽ diễn ra tại hơn 50 tỉnh, thành phố trên toàn quốc vào dịp trước và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ .