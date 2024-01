Học viên xuất sắc Học viện Cảnh sát nhân dân: Hành trình từ Trung sĩ lên Trung úy

Hoàng Phương Nam là học viên ngành Quản lý nhà nước về An ninh trật tự. Vừa qua, Nam đã cùng 620 học viên tham gia Lễ tốt nghiệp của Học viện Cảnh sát nhân dân. “Thực sự mình rất vinh dự và tự hào khi đứng trong hàng ngũ những tân Trung úy của Học viện. Bởi những nỗ lực của mình đã được đền đáp xứng đáng bằng trái ngọt của ngày hôm nay. Đây cũng là động lực, là tiền đề để mình cố gắng phấn đấu nhiều hơn nữa trong tương lai”, Hoàng Phương Nam bày tỏ cảm xúc khi được phong hàm Trung úy sau khóa học.

Khi nhìn lại hành trình từ một chiến sĩ nghĩa vụ đến sĩ quan nghiệp vụ mang cấp bậc hàm Trung úy, Nam cho biết đó là một hành trình dài. Chàng trai gốc Huế đã phấn đấu nỗ lực không ngừng nghỉ, dù có những khó khăn, thử thách thì Nam vẫn chưa bao giờ bỏ cuộc. “Năm 2017, mình là một chiến sĩ nghĩa vụ. Và hôm nay, mình đã là một Trung úy vừa mới tốt nghiệp. Mình nghĩ rằng đừng vì xuất phát điểm mà coi nhẹ năng lực của người khác hoặc của chính mình. Mình đã không sợ chậm và mạnh dạn hành động khi có đam mê và mục tiêu để theo đuổi. Mình đã nỗ lực và hôm nay mình đạt được những điều mình từng ao ước”, Nam chia sẻ thêm.

Trong suốt quãng thời gian học tập, Nam đã có rất nhiều kỉ niệm với thầy cô, bạn bè và những nơi đã đi qua. Nam tâm sự về kỉ niệm mà cậu nhớ nhất: “Khi mình thực hành công tác chính trị xã hội ở xã Nam Xuân, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. 18 ngày ở đó, mình được gia đình bác chủ nhà cũng như được người dân quan tâm và yêu thương. Sau đó, vào ngày tốt nghiệp, gia đình bác chủ nhà đã bắt xe lặn lội từ Nghệ An ra Hà Nội để chúc mừng mình trong khi bác chủ đã 70 tuổi và mọi người không báo trước. Khi nhìn thấy bác và gia đình, mình thực sự vỡ òa và xúc động. Mình rất trân trọng những tình cảm ấy. Đó là một trong những kỉ niệm vô cùng đáng nhớ”.

Được biết, khi tham gia học tập và rèn luyện tại Học viện, Nam luôn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ, công việc bằng tất cả tâm huyết. Nguyện vọng của Phương Nam sau khi tốt nghiệp là sẽ có 3 năm đầu đi thực tế ở cơ sở để lấy kinh nghiệm. Sau đó, Trung úy Hoàng Phương Nam hi vọng sẽ được trở lại Học viện Cảnh sát nhân dân – nơi đã hiện thực hóa ước mơ của Nam.

“Mình muốn đem sức lực và trí tuệ của mình để cống hiến cho Học viện cũng như góp phần đào tạo, truyền cảm hứng cho những thế hệ sau. Tuy nhiên, dù ở đâu, làm nhiệm vụ gì thì mình cũng sẽ làm bằng tất cả trái tim, tâm hồn và sự tự hào của một người con xứ Huế”, Phương Nam bộc bạch.

Một số thành tích nổi bật của Phương Nam:

- Đạt giải Nhất nghiên cứu khoa học cấp Quốc tế do Học viện Volgorad, Bộ nội vụ Liên Bang Nga tổ chức năm 2023 về “Đánh giá sự tương thích của pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam và pháp luật quốc tế nhằm bảo đảm quyền cho người dưới 18 tuổi phạm tội, một số ý kiến hoàn thiện”;

- Đạt danh hiệu “Học viên xuất sắc” toàn khóa học niên khóa 2019 – 2023;

- Đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương năm 2021 và năm 2022;

- Được Trung ương Đoàn tặng bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2021 – 2022;

- Đạt giải Nhất cuộc thi sinh viên nghiên cứu khoa học với đề tài: “Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ theo chức năng của lực lượng Cảnh sát giao thông công an thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế” năm học 2021 - 2022 do Học viện Cảnh sát nhân dân tổ chức;

- 4 năm liền là học viên xuất sắc của Học viện Cảnh sát nhân dân;

- 1 trong 10 gương mặt tiêu biểu xuất sắc năm học 2020 – 2021 của Học viện Cảnh sát nhân dân;

- Gương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua học tập tốt, rèn luyện tốt các học viện, trường Công an nhân dân giai đoạn 2019 – 2021.