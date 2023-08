Nam sinh tốt nghiệp trường Đại học Nội vụ Hà Nội tiếp tục theo đuổi ước mơ làm chiến sĩ công an

SVVN - Lưu Nguyễn Trung Dũng (sinh năm 2000) sinh ra và lớn lên tại Yên Thế, Bắc Giang, tốt nghiệp ngành Luật - trường Đại học Nội vụ Hà Nội. Từng giữ chức vụ Bí thư chi Đoàn đã có những đóng góp tích cực trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường Đại học Nội vụ Hà Nội nhưng ít ai biết chàng trai này lại có ước mơ làm chiến sĩ Công an. Hiện Dũng đang là sinh viên Học viện Cảnh sát Nhân dân.

Chia sẻ về lý do theo đuổi ước mơ làm công an, Trung Dũng tâm sự: “Ngay từ khi còn nhỏ trong một lần được chứng kiến các chú công an bắt tội phạm, bản thân mình đã ước mơ trở thành một người công an anh dũng để cống hiến cho xã hội, bảo vệ sự bình yên cho cuộc sống của mọi người. Vào kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018, mình đã đăng ký thi vào Học viện Cảnh sát Nhân dân nhưng chưa đủ sự may mắn. Cánh cửa Học viện Cảnh sát Nhân dân khép lại. Cánh cửa trường Đại học Nội vụ Hà Nội đã mở ra, mình đã chọn theo học ở đây 4 năm”.

Trong khoảng thời gian học tập tại trường Đại học Nội vụ Hà Nội, mình luôn chủ động tham gia đóng góp vào các hoạt động nghiên cứu khoa học, các chương trình học thuật, các hoạt động tình nguyện của trường và đạt được nhiều thành tích nổi bật, cùng sự quan tâm, giúp đỡ cũng như tình cảm của bạn bè, thầy cô. Trong quá trình tham gia các hoạt động, phong trào đã giúp mình hoàn thiện bản thân hơn, trưởng thành hơn, phát huy được những năng lực của bản thân, sống tích cực và có lý tưởng hơn."

Tưởng chừng như ước mơ trở thành người Công an Nhân dân đã bị bỏ lại phía sau lưng thì năm 2021 Bộ Công an đã công bố Đề án tuyển sinh Văn bằng 2 Đại học chính quy tuyển mới các Học viện. Ngay từ khi biết tới đề án này, Dũng đã lên kế hoạch ôn tập cho bản thân với niềm đam mê ước mơ vẫn còn đó. Lần này, Dũng thực sự quyết tâm phải chinh phục ước mơ đó một lần nữa để không phải nuối tiếc. Năm 2022, ngay sau khi vừa tốt nghiệp trường Đại học Nội vụ Hà Nội, Dũng đã nhanh chóng làm hồ sơ đăng ký thi vào Học viện Cảnh sát Nhân dân. Bằng sự nỗ lực của bản thân cộng thêm chút may mắn, chàng trai này đã trở thành tân sinh viên của Học viện Cảnh sát Nhân dân vào năm 2023.

Trung Dũng chia sẻ thêm: “Ai cũng có ước mơ và ước mơ sẽ là động lực, là đích đến để chúng ta hành động và cố gắng để biến nó trở thành hiện thực chứ không phải trong mơ. Tuổi trẻ còn đam mê, còn nhiệt huyết và hoài bão trong người, bởi vậy hãy cố gắng thực hiện. Ước mơ vẫn chỉ là ước mơ khi chúng ta chưa hành động, chưa bắt đầu thực hiện nó. Tuổi trẻ hãy sống hết mình, hãy đứng dậy thực hiện ước mơ, tự viết nên cuộc sống của bản thân. Hiện tại, mình là chàng trai 23 tuổi đã cố gắng để thực hiện hóa ước mơ trở thành người Công an Nhân dân”.

Những thành tích Trung Dũng đã đạt được trong quá trình học tập tại trường Đại học Nội vụ Hà Nội: - Giấy khen Đã có thành tích xuất sắc trong Chương trình tình nguyện “Mùa hè xanh 2019” của Đoàn trường Đại học Nội vụ Hà Nội; - Đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” năm học 2020-202; - Đạt giải Nhì đề tài Nghiên cứu khoa học của sinh viên khoa Pháp luật hành chính năm 2020-2021; - Giấy khen Uỷ viên BCH Liên chi đoàn khoa Pháp luật hành chính Đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học nhiệm kỳ 2019-2022 của Đoàn trường Đại học Nội vụ Hà Nội; - Giấy khen Đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 năm 2021 của Đoàn trường Đại học Nội vụ Hà Nội; - Giấy khen Đạt thành tích xuất sắc trong công tác tư vấn tuyển sinh năm 2020 của Đoàn trường Đại học Nội vụ Hà Nội; - Giấy khen Đạt thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm 2020-2021 của Đoàn Bộ Nội vụ; - Giấy khen Đạt thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm 2018-2019, 2019-2020 của Đoàn trường Đại học Nội vụ Hà Nội; - Giấy khen Đạt thành tích xuất sắc trong công tác vận động, hiến máu nhân đạo năm 2020 của Đoàn trường Đại học Nội vụ Hà Nội; - Giấy khen Đã có thành tích xuất sắc trong công tác hiến máu tình nguyện của Đoàn trường Đại học Nội vụ Hà Nội.