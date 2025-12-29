Hồng Nhung và Quang Linh nhận 'Giải thưởng Thành tựu', Hoà Minzy 'càn quét' đề cử 'Làn sóng Xanh 2025'

SVO - Danh sách đề cử 'Làn sóng Xanh' lần thứ 28 phản ánh một năm bùng nổ của thị trường nhạc Việt, với sự chuyển dịch rõ rệt về dòng nhạc. Không còn bó hẹp trong các chủ đề tình yêu đơn thuần, âm nhạc năm nay ghi nhận sự lên ngôi của các giá trị truyền thống và khơi gợi niềm tự hào dân tộc.

Diva Hồng Nhung là một trong những gương mặt tiên phong trong thời kỳ đầu của Làn sóng Xanh, khi 7 năm liên tiếp nhận giải "Ca sĩ được yêu thích nhất" (1997 - 2003). Năm 2007, chị còn nhận giải "Ca sĩ được yêu thích nhất 10 năm Làn sóng Xanh" nhân kỷ niệm 10 năm của giải thưởng.

Việc Ban tổ chức Làn sóng Xanh 2025 quyết định trao "Giải thưởng Thành tựu" cho diva Hồng Nhung là một sự tôn vinh hoàn toàn xứng đáng cho một nghệ sĩ luôn giữ vững phong độ đỉnh cao sau nhiều thập kỷ cống hiến.

Ca sĩ Quang Linh là một trong những tên tuổi có dấu ấn đặc biệt trong lịch sử giải thưởng Làn sóng Xanh. Giữa thời điểm nhạc trẻ đang lên ngôi, anh là nghệ sĩ hiếm hoi đưa dòng nhạc mang âm hưởng dân ca và quê hương vào bảng xếp hạng, tạo nên một "làn gió mới" đầy bản sắc vào thời điểm đó.

Với chất giọng nam cao, sáng và lối luyến láy đặc trưng, ca sĩ Quang Linh không chỉ hát mà còn kể lại những câu chuyện về nguồn cội, lan toả tình yêu quê hương đất nước và niềm tự hào về văn hoá, về dân tộc đến mọi tầng lớp khán giả.

Ban tổ chức trao "Giải thưởng Thành tựu" cho ca sĩ Quang Linh là sự ghi nhận xứng đáng cho một hành trình cống hiến bền bỉ, đồng thời mang ý nghĩa lớn trong việc giữ gìn và tôn vinh những giá trị văn hóa dân tộc, kết nối tình yêu quê hương đất nước thông qua âm nhạc.

Tính về sản phẩm, ca khúc dẫn đầu về số lượng đề cử là Bắc Bling của Hòa Minzy, nghệ sĩ Xuân Hinh và Tuấn Cry, với tổng cộng 5 đề cử. Ca khúc này xuất hiện tại các hạng mục quan trọng, gồm: "Bài hát hiện tượng", "Ca khúc của năm", "Sự kết hợp xuất sắc", "Hòa âm phối khí" và "MV của năm".

Xếp ngay sau đó là hai sản phẩm cùng nhận được 3 đề cử là Mục hạ vô nhân (SOOBIN, Binz, NSND Huỳnh Tú) và Dù cho tận thế (vẫn yêu em) (ERIK). Cụ thể, Mục hạ vô nhân được đề cử ở các hạng mục: "Sự kết hợp xuất sắc", "Hòa âm phối khí" và "MV của năm".

Trong khi đó, "bản hit" của ERIK góp mặt tại hạng mục "Ca khúc của năm", "Ca khúc nhạc phim được yêu thích" và "MV của năm". Các sản phẩm còn lại như MADE IN VIETNAM, Còn gì đẹp hơn và Viết tiếp câu chuyện hòa bình cũng bám đuổi sát sao với 2 đề cử cho mỗi sản phẩm.

Về mặt thành tích cá nhân, Hòa Minzy và SOOBIN là hai cái tên nổi bật nhất, khi xuất hiện dày đặc ở các hạng mục quan trọng. Hòa Minzy sở hữu 5 đề cử liên quan đến ca khúc Bắc Bling và hạng mục "Nữ ca sĩ của năm".

Ngoài ra, Hoà Minzy còn được đề cử ở hạng mục "Ca khúc nhạc phim được yêu thích" với Nỗi đau giữa hòa bình, nhạc phim Mưa đỏ. Có thể nói, 2025 là năm rực rỡ nhất của Hoà Minzy tại Làn sóng Xanh, với tổng cộng 8 đề cử.

Trong khi đó, SOOBIN cũng khẳng định vị thế "all-rounder", với 4 đề cử và hạng mục quan trọng "Nam ca sĩ của năm". Như vậy, SOOBIN cũng có số lượng đề cử đáng nể tại 6 hạng mục. Thành quả này là minh chứng cho một năm hoạt động năng nổ và chất lượng của cả hai nghệ sĩ.

Làn sóng Xanh 2025 cũng chứng kiến nhiều bất ngờ thú vị, trong đó không thể không nhắc đến việc lần đầu tiên divo Tùng Dương được đề cử mảng nhạc trẻ.

Việc một giọng ca chuyên về dòng nhạc hàn lâm và nhạc đỏ nằm trong hạng mục "Bài hát hiện tượng" cho Tái sinh hay "Nam ca sĩ của năm" cho thấy sự hoạt động năng nổ cũng như khả năng "trẻ hóa" phong cách âm nhạc của nam ca sĩ này.

Điểm thú vị không kém là gương mặt mới Nguyễn Hùng trở thành hiện tượng đặc biệt khi sở hữu hai "bản hit quốc dân" là Còn gì đẹp hơn và Phép màu, mang về cho anh tổng cộng 5 đề cử ở các hạng mục quan trọng: "Bài hát hiện tượng", "Ca khúc của năm", "Ca khúc nhạc phim được yêu thích", "Gương mặt mới xuất sắc" và "Nam ca sĩ của năm".

Đáng chú ý, cả 2 ca khúc Phép màu và Còn gì đẹp hơn không chỉ giúp anh khẳng định năng lực sáng tác mà còn ghi dấu ấn khi anh trực tiếp diễn xuất, tạo nên sự kết nối hiếm có giữa âm nhạc và điện ảnh.