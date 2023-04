‘Hotboy IELTS’ Khiêm Slays: 'Mình mong chúng ta sẽ là người mang tâm thế học cả đời'

SVVN - ‘Hot blogger’ Khiêm Slays là chàng trai đã truyền năng lượng tích cực qua 22 bài học đáng ngẫm cho bất kỳ bạn trẻ nào. Cùng với sự sáng tạo của mình, gen Z này góp phần tạo nên môi trường mạng ‘sạch’.

Thuộc thế hệ gen Z tài năng, Khiêm Slays (tên thật Nguyễn Thiện Khiêm) sở hữu lượng fan ‘khủng’, với trang Facebook cá nhân có hơn 165.000 người theo dõi, kênh YouTube có gần 120.000 người theo dõi, kênh TikTok có 4 triệu lượt thích. Anh chàng sở hữu profile chuẩn “con nhà người ta” khi đạt 8.0 IELTS năm lớp 12, đoạt học bổng 100% vào Học viện Công nghệ Hoàng gia Melbourne (RMIT), hiện là YouTuber, MC, dịch giả, tác giả và có nhiều hoạt động nổi trội khác.

Các nội dung sáng tạo anh chàng đầu tư thực hiện trên các nền tảng mạng xã hội của mình xoay quanh trải nghiệm cuộc sống hằng ngày, đến chia sẻ về hành trình, các típ học tiếng Anh sao cho hiệu quả... một cách chân thật, tự nhiên nhất. Người theo dõi Khiêm Slays thường ví anh chàng như “cây ăng-ten” phát đi nguồn năng lượng tích cực đến mọi người xung quanh.

Để đánh dấu cột mốc tuổi mới, anh chàng đã cho ra một vlog ý nghĩa và tích cực không kém mang tên 22 bài học cho tuổi 22, từ 22 người với thời lượng đúng 22 phút 22 giây. Đây có lẽ là vlog ít có sự xuất hiện của Khiêm Slays nhất từ trước đến giờ. Thay vào đó là sự góp mặt của 22 người, là những người thân, bạn bè, đàn anh mà anh chàng trân quý. Điều thú vị là 22 người này sẽ ở nhiều độ tuổi, công việc, môi trường sống nên mỗi người sẽ có những chiêm nghiệm, góc nhìn khác hơn, đa dạng hơn.

Điểm qua một số gương mặt góp mặt trong vlog đánh dấu tuổi mới của Khiêm Slays có: Ba mẹ, các content creator ở độ tuổi gen Z hoặc được biết đến rộng rãi trong cộng đồng trẻ như Khánh Vy, Vừng, An is Here, The Hanoi Chamomile, Phillip Lê, Thiên Baka, Nhân, thầy Đặng Trần Tùng... Mỗi người đều có câu chuyện và những bài học gửi gắm, xoay quanh nhiều vấn đề. Những bài học nghe có thể rất đơn giản, nhưng đó là sự chiêm nghiệm của những người đã trải qua khó khăn, thử thách mới đủ để trưởng thành, cảm nhận và rút ra được bài học cho mình và chia sẻ cho người khác.

Cuối video, Khiêm Slays chia sẻ: “Đây chắc là video mình nói ít nhất từ trước đến nay. Hy vọng, các bạn cũng rút ra được một điều gì đấy từ những bài học của những vị khách mời mà mình cực kỳ tôn trọng và ngưỡng mộ. Mình thật sự mong chúng ta sẽ là những người mang tâm thế học cả đời. Ở đâu cũng sẽ có những điều chúng ta học hỏi được, khi chúng ta giữ tâm thế đó sẽ luôn có thể tiến lên phía trước. Chúc cho tất cả chúng ta sẽ có những năm tuổi trẻ đáng nhớ và ý nghĩa. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã là một phần tuổi trẻ của mình”.

Vlog chậm rãi, tình cảm, từng chia sẻ của từng người một cũng chạm đến người xem một cách nhẹ nhàng, sâu lắng nhất. Dưới video, nhiều bình luận bên cạnh khen cách Khiêm Slays sáng tạo nội dung, còn rất nhiều bạn mở lòng chia sẻ câu chuyện và bài học của bản thân. Sự tích cực, nhân văn lại được lan toả nhiều hơn nữa.

Trước vlog này, Khiêm Slays cũng ra một video cập nhật về cuộc sống hiện tại và tổng kết những niềm tự hào ở tuổi 21. Bên cạnh những tiến bộ trong việc chăm sóc bản thân, gia đình, anh chàng còn tập trung phát triển công việc và con đường học tập như xuất sắc đi học trao đổi ở Hàn, ra mắt series “Gen Z đi làm Zì”. Khiêm Slays cũng hào hứng khoe đã thành công có được bất động sản đầu tiên đứng tên mình. Có thể thấy, một năm qua, chàng ‘hotboy IELTS’ đã nỗ lực rất nhiều và thành công anh chàng nhận về rất xứng đáng.

Khiêm Slays và các bạn content creator khác như Khánh Vy, Vừng, An is Here... là một phần đại diện cho thế hệ gen Z đầy tiềm năng, triển vọng, không ngừng nỗ lực phát triển bản thân và còn nhiệt huyết chia sẻ nguồn năng lượng tích cực đến mọi người. Hiện tại, các tài năng trẻ này sáng tạo các nội dung truyền cảm hứng, động lực để ai cũng có thể tin tưởng bản thân, nỗ lực hơn nữa để không ngại bước ra vùng an toàn.