Lee Joon Hyuk: 'Tôi muốn thể hiện được sự ăn ý của một cặp đôi ở độ tuổi 50 lần nữa với Shin Hye Sun'

Buổi họp báo ra mắt phim truyền hình gốc mới của Netflix, Lady Doir (biên kịch Choo Song Yeon, đạo diễn Kim Jin Min), đã diễn ra vào sáng ngày 10/2 (giờ Hàn Quốc) tại khách sạn Ambassador Seoul Pullman, quận Jung Gu, Seoul.

Lady Doir (Hay còn gọi là The Art of Sarah) dự kiến phát sóng vào 13/2, kể câu chuyện về Sarah Kim (Shin Hye Sun), người khao khát thể hiện sự xa hoa, ngay cả khi điều đó có nghĩa là giả tạo, và Park Mu Gyeong (Lee Joon Hyuk), người lần theo dấu vết khát vọng của cô. Sarah Kim là một nhân vật bí ẩn, tên tuổi cô xuất hiện khắp mọi nơi, nhưng cô lại không thể được tìm thấy ở bất cứ đâu. Là người đứng đầu chi nhánh châu Á của một thương hiệu cao cấp, cô đột nhiên trở thành nạn nhân trong một vụ án mạng chưa rõ danh tính. Park Mu Gyeong là một thám tử sắc sảo và kiên trì thuộc đơn vị điều tra tội phạm bạo lực. Khi Mu Gyeong đào sâu vào vụ án, thân phận bí ẩn của Sarah Kim bao gồm nhiều tên, tuổi, nghề nghiệp và lai lịch khác nhau dần được hé lộ.

Đạo diễn Kim Jin Min đã chuyển thể kịch bản, tác phẩm từng đoạt giải xuất sắc tại cuộc thi Biên kịch mới JTBC X SLL năm 2022, thành phim. Đây là bộ phim truyền hình OTT thứ tư của đạo diễn Kim, sau Extracurricular, My Name và The Last Fool.

Đây cũng là lần đầu tiên Lee Joon Hyuk và Shin Hye Sun đóng chung phim sau tám năm, kể từ Secret Forest. Lee Joon Hyuk hết lời khen ngợi Shin Hye Sun, người mà anh gặp lại sau một thời gian dài: "Tôi không thường xuyên gặp cô ấy ngoài đời, nhưng tôi có sự tin tưởng cơ bản dành cho cô ấy. Tôi nghĩ, cô ấy là một người làm việc và đồng nghiệp tuyệt vời, và tôi cảm thấy thoải mái khi ở bên cạnh cô ấy. Tôi tin tưởng rằng, cô ấy sẽ hoàn thành mọi việc và kết thúc dự án này, ngay cả khi tôi không có mặt. Nhờ vậy, tôi cảm thấy rất thoải mái và hạnh phúc".

Shin Hye Sun cũng đáp lại: "Khi nghĩ lại ngày đó tám năm trước, tôi thực sự còn rất trẻ. Ngay cả khi không phải vẻ ngoài, tôi vẫn là một tân binh và là người mới trong xã hội, và có lẽ đó là lý do tại sao Jun Hyeok lại là một người hướng dẫn tuyệt vời đối với tôi. Tôi nhớ, mình đã rất bận rộn, cố gắng theo kịp các tiền bối, đến nỗi thậm chí không có thời gian để cảm nhận sự ăn ý hay bất cứ điều gì. Khi đó, Jun Hyeok là một người hướng dẫn đẹp trai và tuyệt vời, người đã cho tôi những lời khuyên bổ ích. Có lẽ, chính thời gian chúng tôi dành cho nhau đã tích lũy lại, nhưng ngay cả sau một thời gian dài như vậy, chúng tôi vẫn có một sự tin tưởng mạnh mẽ. Tôi nhận ra rằng, thời gian không thể bị bỏ qua. Khi diễn xuất mối quan hệ giữa Sara Kim và Mu Gye, điều quan trọng là phải nhìn vào mắt nhau và tập trung, và chúng tôi đã dựa vào nhau rất nhiều trong quá trình quay phim. Thật tuyệt khi có một người mà tôi có thể thoải mái tin tưởng".

Lee Jun Hyeok cũng chia sẻ thêm: "Trong khi làm việc cùng nhau trong dự án này, tôi cảm thấy rất muốn được làm việc với Shin Hye Sun một lần nữa. Tôi thực sự đã nói chuyện với Hye Sun về dự án tiếp theo của mình. Chúng tôi đã thảo luận về việc muốn kể câu chuyện về một cặp vợ chồng thành đạt ở độ tuổi 50. Họ lười biếng đến mức không thèm ra ngoài, thậm chí không ngoại tình, và chỉ dành cả ngày ngồi trên ghế sofa xem Netflix. Tôi hình dung ra một câu chuyện mà cuối cùng họ cũng ra ngoài, và nếu có cơ hội, tôi nghĩ sẽ thật tuyệt nếu đạo diễn Kim Jin Min đảm nhận vai trò này".