Jun Phạm, Duy Khánh, BB Trần, Neko Lê và Thanh Duy tái xuất tại 'Anh trai vượt ngàn chông gai 2026'

Bước vào chặng đua của Anh trai vượt ngàn chông gai 2026, Jun Phạm tiết lộ bản thân đã trang bị một tâm lý thoải mái, nhẹ nhàng hơn rất nhiều so với những ngày đầu tiên.

"Sau mùa 1, Jun nhận ra, lúc đó mình đã quá căng thẳng và tự tạo áp lực cho bản thân. Trong khi, đây là một chương trình thực tế mang tính giải trí và tận hưởng. Mùa này, Jun muốn vui hơn, thoải mái hơn, được gặp gỡ thêm những người bạn mới lẫn những người anh em cũ".

"Thú thật, cảm xúc của Duy Khánh hiện tại rất lẫn lộn. Khánh từng từ chối tham gia mùa này, nhưng nhờ một người anh rủ chơi chung mùa này và tỉ tê mỗi ngày nên đã quyết định gật đầu. Dù đã đồng hành cùng mùa đầu tiên, bước sang mùa mới, Khánh vẫn thấy hồi hộp như một người mới bắt đầu”, Duy Khánh chia sẻ cảm xúc khi trở lại lần này.

Tuy nhiên, thay vì áp lực, lần này, Duy Khánh chọn tâm thế mở lòng kết nối để hoàn thiện bản thân từ tư duy đến phong thái. Khánh "bật mí" về sân khấu solo sắp tới: “Lần này, Khánh vẫn sẽ có một tiết mục solo không đạo cụ, không dancer, chỉ một mình trên sân khấu thôi".

Trở lại mùa 2, Neko Lê có những chia sẻ đầy sâu sắc về những tiếc nuối chưa thể thực hiện. Nam nghệ sĩ cho biết, anh vẫn còn nhiều điều dang dở từ mùa 2024 và muốn quay lại để hoàn thành những điều đó.

Sự trở lại của BB Trần tại mùa giải 2026 được khán giả kỳ vọng sẽ tiếp tục mang đến những màn tung hứng bùng nổ. BB Trần cho biết, anh sẽ nhập cuộc với tâm thế như một người mới: "Lần này, mình cứ giữ tâm lý ngây thơ, trong sáng thôi, coi như chưa biết gì hết. Chắc mình sẽ làm những gì vừa sức, đơn giản nhưng vui".

Không chỉ giữ phong độ vocal ổn định, Thanh Duy còn được nhiều khán giả nhận xét là một trong những anh tài có tinh thần đồng đội rõ nét, luôn chủ động kết nối và hỗ trợ các thành viên khác trong quá trình tập luyện. Nam ca sĩ cho biết, hành trình ở mùa đầu tiên đã thay đổi anh rất nhiều về mặt tinh thần.