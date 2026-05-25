Á hậu Phạm Ngọc Phương Anh: ‘Hoa hậu Việt Nam như một gia đình, là nơi đã thay đổi cuộc đời tôi’

Mỗi mùa Hoa hậu Việt Nam khởi động là công chúng lại nhắc về Á hậu Phương Anh bởi thành tích học tập ấn tượng cùng hành trình theo đuổi tri thức bền bỉ. Với Phương Anh, đây có phải một áp lực?

Phương Anh luôn cảm thấy biết ơn vô cùng trước sự ưu ái và những lời khen ngợi từ công chúng. Thú thật, ban đầu đó cũng là một áp lực nhỏ, vì Phương Anh luôn tự nhủ phải làm sao để xứng đáng với sự kỳ vọng ấy. Nhưng dần dần, Phương Anh nhận ra, đó không phải là gánh nặng, mà là một động lực tuyệt vời. Nó nhắc nhở Phương Anh rằng, con đường mình chọn, lấy tri thức làm gốc rễ, là hoàn toàn đúng đắn. Phương Anh không hoàn hảo, nhưng phương châm của mình là ngày hôm nay tốt hơn ngày hôm qua một chút là đã hạnh phúc rồi.

Bước vào “ngôi nhà chung” của 'Hoa hậu Việt Nam', các bạn chắc chắn sẽ không tránh khỏi sự bỡ ngỡ và áp lực. Hãy là chính mình, nhưng là phiên bản tốt nhất. Cuộc thi không chỉ tìm kiếm một gương mặt đẹp, mà là một cô gái có trái tim nhân ái, tư duy nhạy bén và có trách nhiệm với cộng đồng. Các bạn hãy chuẩn bị một tinh thần kỷ luật, sự tự tin và đặc biệt là hãy trau dồi vốn sống, khả năng ngoại ngữ thật tốt để có thể tự tin lan tỏa tiếng nói của người phụ nữ Việt Nam.

Năm nay, mọi người rất mong chờ Phương Anh sẽ trở lại Hoa hậu Việt Nam ở vai trò giám khảo hoặc cố vấn. Liệu Phương Anh có sẵn sàng tham gia, khi mà lịch trình của chị rất dày đặc?

Hoa hậu Việt Nam đối với Phương Anh như một gia đình, là nơi đã thay đổi cuộc đời mình. Vì vậy, dù lịch trình hiện tại với việc giảng dạy và nghiên cứu có hơi dày đặc, nhưng nếu Ban tổ chức tin tưởng và trao cơ hội, Phương Anh luôn sẵn sàng cống hiến. Phương Anh rất mong muốn được đồng hành, chia sẻ những kinh nghiệm của mình để giúp các bạn thí sinh tỏa sáng.

Gần đây, Phương Anh còn nổi bật với vai trò giảng viên bộ môn Kinh doanh quốc tế, thuộc Khoa Kinh doanh, trường Đại học RMIT Việt Nam. Ở vai trò này, chị làm cách nào để các sinh viên phân định rõ, Phương Anh là giảng viên, thay vì là một Á hậu nổi tiếng?

Khi đứng trên giảng đường RMIT, Phương Anh luôn xác định rất rõ vai trò của mình. Đối với các bạn sinh viên, Phương Anh không phải là một Á hậu đi diễn, mà là một người đồng hành, người hướng dẫn. Phương Anh phân định bằng sự chuyên nghiệp: Chuẩn bị giáo án kỹ lưỡng, chấm điểm công bằng và dùng kiến thức thực tế để thuyết phục các bạn. May mắn là sinh viên RMIT rất năng động và thực tế, các bạn tôn trọng phương pháp giảng dạy của Phương Anh hơn là danh xưng hào nhoáng bên ngoài.

Từ Á hậu Hoa hậu Việt Nam đến giảng viên đại học, Phương Anh có áp lực khi phải giữ hình ảnh suốt nhiều năm qua?

Thật ra, đối với Phương Anh, việc giữ gìn hình ảnh chưa bao giờ là một áp lực cả. Thay vào đó, Phương Anh xem đó là trách nhiệm và là con đường mà chính mình đã chủ động lựa chọn. Ngay từ đầu, Phương Anh đã chọn và tin tưởng tuyệt đối vào con đường tri thức. Tri thức không chỉ là những kiến thức trên sách vở hay bục giảng, mà chính hành trình học hỏi bền bỉ đó đã rèn giũa, uốn nắn và kiến tạo nên tính cách, nhân sinh quan của Phương Anh ngày hôm nay.

Chính vì vậy, những gì mọi người thấy ở Phương Anh, dù là một Á hậu trên sân khấu hay một giảng viên trên bục giảng, đều xuất phát từ con người thật, từ nội tại bên trong chứ không phải là một “vỏ bọc” cố gắng gồng gánh để giữ gìn. Khi chúng ta được sống đúng với bản chất và những giá trị mình tin tưởng, mọi thứ diễn ra rất tự nhiên và nhẹ nhàng, nên Phương Anh không cảm thấy áp lực lắm.

Sự học là trọn đời. Có thể Phương Anh không theo đuổi một học vị chính quy nào khác sau chương trình Nghiên cứu Tiến sĩ Quản trị tại RMIT, nhưng việc học từ cuộc sống, từ đồng nghiệp và từ chính các bạn sinh viên của mình sẽ là hành trình không bao giờ có điểm dừng.