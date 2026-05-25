NMIXX cuối cùng đã tìm thấy màu sắc riêng

Nhóm NMIXX đã khẳng định được cả bản sắc nhóm và sức hút đại chúng bằng những bản hit liên tiếp với ca khúc mới Heavy Serenade, tiếp nối thành công của Blue Valentine. Mặc dù ban đầu gặp phải nhiều phản ứng trái chiều do phong cách được đánh giá là mang tính thử nghiệm, nhưng hiện tại họ đang dần khẳng định được màu sắc độc đáo của riêng mình cũng như củng cố vị thế trên thị trường K-pop.

Heavy Serenade nằm trong mini-album cùng tên phát hành vào ngày 11/5, là một bài hát thuộc thể loại "mix-pop", kết hợp nhiều yếu tố nhạc điện tử đa dạng như trance, acid và drum and bass. Nó thể hiện cảm xúc của một tình yêu sâu sắc, chắc chắn thông qua âm thanh ba chiều đặc trưng của nhóm.

Bài hát đã lọt vào bảng xếp hạng "Top 100" của Melon ở vị trí thứ 60 vào lúc 7h tối ngày phát hành, và leo lên vị trí thứ 16 vào nửa đêm ngày 12/5, nhảy hơn 40 bậc chỉ trong năm giờ và tạo nên một đường cong tăng trưởng mạnh mẽ. Ngay cả bây giờ, mười ngày sau khi phát hành, sự nổi tiếng của Heavy Serenade vẫn tiếp tục ổn định. Bài hát duy trì vị trí trong top 10 của bảng xếp hạng "Top 100" của Melon, tiếp tục thu hút sự chú ý đều đặn.

Thành tích này mang ý nghĩa sâu sắc hơn đối với NMIXX. Sau khi đạt được "đỉnh cao sự nghiệp" bằng việc lần đầu tiên đứng đầu bảng xếp hạng Melon Daily Chart kể từ khi ra mắt với Blue Valentine, ca khúc chủ đề trong album đầy đủ đầu tiên phát hành vào tháng Mười năm ngoái, họ đã mở ra cánh cửa đến thời kỳ hoàng kim chỉ hơn ba năm sau khi ra mắt bằng cách giành được 10 giải thưởng trên các chương trình âm nhạc, đứng đầu các bảng xếp hạng nhạc số lớn và đạt được "cú grand slam" trên các chương trình phát thanh âm nhạc. Vì đã đạt được thành tích tốt nhất kể từ khi ra mắt, họ chịu áp lực đáng kể đối với sản phẩm tiếp theo. Tuy nhiên, NMIXX một lần nữa đã củng cố vị thế của mình bằng một kết quả mạnh mẽ khác.

Điều quan trọng nhất là việc định hình bản sắc âm nhạc của họ. Từ khi ra mắt, NMIXX đã quảng bá "Mix Pop", sự kết hợp các thể loại khác nhau trong một bài hát, như là bản sắc cốt lõi của họ. Tuy nhiên, trong những ngày đầu, do tính chất thử nghiệm mạnh mẽ, đã có khá nhiều phản ứng khó hiểu. Nhưng bắt đầu từ Blue Valentine, "Mix Pop" của họ bắt đầu có sức thuyết phục tinh tế hơn. Họ được đánh giá là đã tìm được sự cân bằng giữa phong cách độc đáo của nhóm và sức hút đại chúng bằng cách duy trì sự tươi mới đến từ sự kết hợp các thể loại, đồng thời thêm vào đó những giai điệu và chiều sâu cảm xúc cho phép công chúng dễ dàng hòa mình vào âm nhạc.

Heavy Serenade là một tác phẩm thể hiện rõ hơn sự tiến hóa âm nhạc của NMIXX trong bối cảnh này. Nếu Blue Valentine đóng vai trò là chất xúc tác chứng minh tiềm năng đại chúng của "Mix Pop", thì Heavy Serenade trở thành bước ngoặt thuyết phục người nghe về hướng đi âm nhạc của họ. Với hướng đi đã được xác định rõ ràng, "Mix Pop" đặc trưng của NMIXX giờ đây đã trở thành một vũ khí khác biệt độc đáo của họ trên thị trường K-pop.

