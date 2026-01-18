Karina của aespa lại làm 'say lòng' người hâm mộ

Karina đã thu hút sự chú ý của người hâm mộ bằng những bức ảnh đời thường, hoàn toàn khác biệt so với vẻ quyến rũ trên sân khấu của cô.

Ngày 17/1, Karina đã đăng tải một số bức ảnh gần đây lên tài khoản cá nhân của mình, kèm theo dòng chú thích ngắn gọn: "Đừng chạy, nhóc ạ!". Bài đăng ghi lại những khoảnh khắc đời thường thư giãn, hoàn toàn khác với hình ảnh lộng lẫy trên sân khấu của cô.

Trong những bức ảnh được đăng tải, Karina đang ở trong nhà, hơi tựa vào vật gì đó và nhìn sang một bên với nụ cười dịu dàng. Ánh mắt nheo lại và tư thế tự nhiên truyền tải một bầu không khí thư thái. Thay vì ánh nhìn mãnh liệt mà cô thể hiện trên sân khấu, khuôn mặt điềm tĩnh và thư thái của cô thu hút sự chú ý.

Mái tóc đen dài của cô buông xõa tự nhiên, và phần tóc mái làm nổi bật các đường nét trên khuôn mặt. Chiếc áo len màu tối và kiểu tóc gọn gàng cho thấy một buổi đi chơi giản dị hoặc một khoảnh khắc nghỉ ngơi. Ngay cả khi không trang điểm đậm, khí chất đặc trưng của Karina vẫn hiện hữu.

Đặc biệt, nhiều bức ảnh đã được chia sẻ cho thấy những biểu cảm khác nhau của Karina phía sau sân khấu. Loạt ảnh đời thường được đăng tải kèm những dòng chú thích giản dị đã giúp thu hẹp khoảng cách giữa cô và người hâm mộ. Khi bài đăng được công bố, người hâm mộ đã phản ứng rất nhiệt tình: Một phong cách hoàn toàn khác so với trên sân khấu; Tôi thích vẻ ngoài tự nhiên này hơn; Ngay cả chú thích cũng dễ thương...