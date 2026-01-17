Khi tình yêu đầu đời soán ngôi 'Avatar' tại Hàn Quốc

SVO - Một bộ phim tình cảm nhẹ nhàng về tình yêu đầu đời và những khó khăn nơi thành thị đã vượt mặt 'bom tấn' trị giá 400 triệu đôla Mỹ của James Cameron và nhắc nhở mọi người rằng, nỗi đau tan vỡ vẫn có sức hút.

Khi bộ phim Avatar: Fire and Ash của James Cameron càn quét các rạp chiếu phim Hàn Quốc vào giữa tháng Mười Hai, cuộc đua giành ngôi vị quán quân phòng vé dường như đã được định đoạt. Phần phim khoa học viễn tưởng thứ ba với kinh phí 400 triệu đôla đã phá vỡ hết cột mốc này đến cột mốc khác, với tốc độ kỷ lục, khi doanh thu toàn cầu vượt qua mốc 1 tỷ đôla. Trong khi đó, các bộ phim nội địa hầu như không gây được tiếng vang. Mùa phim lễ hội không có nhiều đối thủ cạnh tranh trong nước.

Rồi Once We Were Us xuất hiện. Bộ phim tình cảm lãng mạn bản làm lại của bộ phim ăn khách Us and Them năm 2018 của Rene Liu ra mắt vào đêm Giao thừa, với kỳ vọng khá khiêm tốn. Hai diễn viên chính, Koo Kyo Hwan và Moon Ga Young, không phải là những lựa chọn quen thuộc: Koo nghiêng về hướng tò mò của phim độc lập hơn là hình tượng nam chính được yêu thích, còn Moon, dù có nhiều vai diễn trên truyền hình, cũng không phải là cái tên quen thuộc.

Tuy nhiên, tính đến 16/1, bộ phim đã thu hút 1,26 triệu lượt người xem theo thống kê doanh thu phòng vé của Hội đồng Điện ảnh Hàn Quốc, giữ vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng hằng ngày trong 5 ngày liên tiếp. Bộ phim "bom tấn" của Cameron, với tổng cộng 6,2 triệu lượt người xem, đang giảm dần doanh thu hằng ngày, một xu hướng đáng thất vọng so với các phần trước, cả hai phần trước đều vượt mốc 10 triệu lượt người xem trong thời gian công chiếu tại đây.

Việc một bộ phim tình cảm kinh phí trung bình có thể soán ngôi một trong những tác phẩm điện ảnh đắt đỏ nhất Hollywood cho thấy sự vượt trội cả về thời điểm và thị hiếu khán giả. Khán giả Hàn Quốc đã không được chứng kiến ​​một bộ phim tình cảm đúng nghĩa nào đạt được con số này trong nhiều năm, kể từ thời kỳ hoàng kim của thể loại này vào những năm 2000 và đầu những năm 2010, khi những bộ phim cảm động với sự tham gia của các 'ngôi sao' lớn nhất thời bấy giờ lấp đầy các rạp chiếu phim.

Năm 2012 là đỉnh cao của thể loại này. Architecture 101 đã thu hút 4,1 triệu lượt người xem, với sự tham gia của Lee Je Hoon và Bae Suzy, một diễn viên mới nổi lúc bấy giờ, trong vai người yêu thời đại học mà bạn không bao giờ quên được. Cuối năm đó, bộ phim A Werewolf Boy ra mắt, với sự tham gia của Song Joong Ki trong vai chàng thiếu niên hoang dã và Park Bo Young trong vai cô gái cố gắng "thuần hóa" cậu ta. Bộ phim đã bán được hơn 7 triệu vé, trở thành phim tình cảm Hàn Quốc có doanh thu cao nhất mọi thời đại.

"Architecture 101" với sự xuất hiện của Le Je-hoon (trái) và Bae Suzy (Lotte Entertainment)

Rồi công thức đó dần mất đi sức hút. Khán giả chuyển hướng sang những bộ phim "bom tấn" kinh phí lớn, được xây dựng để tạo cảm giác hồi hộp nhanh chóng, và phim tình cảm bắt đầu trở nên giống như thứ bạn có thể dễ dàng xem trực tuyến tại nhà.

Bộ phim tình cảm thành công nhất trong những năm gần đây là On Your Wedding Day năm 2018, một câu chuyện về những điều đáng tiếc đã không xảy ra, với sự tham gia của Park Bo Young và Kim Young Kwang, thu hút được 2,8 triệu người xem. Bộ phim được giới phê bình đánh giá cao Decision to Leave của Park Chan Wook, một tác phẩm kinh dị neo-noir với cốt lõi là tình yêu, chỉ thu hút được hơn 1,9 triệu người xem vào năm 2022 sau khi ra mắt tại Cannes, một con số đáng thất vọng đối với một nhà làm phim tầm cỡ như ông.

"Once We Were Us" với sự tham gia của Moon Ga Young (trái) và Koo Kyo Hwan (Showbox)

Ngày nay, khi hầu hết các bộ phim Hàn Quốc đều chật vật để hòa vốn, bất kể thể loại, việc Once We Were Us vượt qua điểm hòa vốn được báo cáo là 1,1 triệu vé bán ra, thực sự là một điều đáng ghi nhận.

"On Your Wedding Day", với sự tham gia của Park Bo-young (bên phải).

Điều làm tăng thêm sự hấp dẫn là Once We Were Us đi theo lối quen thuộc của những câu chuyện tình lãng mạn: Đôi tình nhân thời đại học, lý tưởng, nghèo khó và yêu nhau say đắm, dần xa cách khi cuộc sống thực tế can thiệp, rồi gặp lại nhau mười năm sau để tìm hiểu xem điều gì đã sai. Một lượng lớn yếu tố kịch tính những câu nói "quá muộn" và "nếu như" đóng vai trò quan trọng trong việc giữ chân khán giả qua những tình tiết quen thuộc. Đã lâu rồi chúng ta mới có một bộ phim tình cảm thuần túy với chiều sâu cảm xúc như trong Once We Were Us.

Đạo diễn Kim Do Young đã mượn một số lựa chọn phong cách thú vị từ bản gốc Trung Quốc, mang lại cho bộ phim một vẻ nghệ thuật nhất định. Hiện tại được thể hiện bằng màu đen trắng trái ngược với quá khứ bằng màu sắc, tương phản với một trò chơi điện tử mà nam chính tạo ra như một lời xin lỗi bằng hình ảnh pixel dành cho người yêu cũ. Nhưng tóm lại, bộ phim không đi quá xa so với kịch bản quen thuộc.

Điều gây ấn tượng mạnh mẽ là tính hiện thực xã hội được lồng ghép xuyên suốt câu chuyện tình yêu. Nhiều khán giả thấy đặc biệt dễ đồng cảm với hình ảnh những người trẻ tuổi từ các tỉnh lẻ chật vật mưu sinh ở Seoul, từ những căn hộ studio chật hẹp đến những công việc bán thời gian lương tối thiểu, và cách mà những vấn đề tiền bạc bào mòn ước mơ và các mối quan hệ.

Tính chất xã hội đó được kế thừa từ bản gốc tiếng Trung, vốn được ca ngợi rộng rãi vì cái nhìn sắc sảo về nghèo đói đô thị ở Bắc Kinh và những tủi nhục khi theo đuổi thành công trong một thành phố luôn muốn nghiền nát nó. Người hâm mộ bản gốc đã chỉ ra rằng, bản làm lại của Hàn Quốc đã làm giảm bớt đáng kể những yếu tố đó, nhưng vẫn còn đủ chiều sâu để tạo nên điểm tựa cho câu chuyện tình yêu.

Châu Vũ Đồng (trái) và Tỉnh Bách Nhiên đóng vai chính trong phim "Us and Them". (Huaxia Film Distribution)

Thời điểm phát hành cũng có lẽ là một yếu tố quan trọng. Kỳ nghỉ cuối năm là thời điểm lý tưởng cho các cặp đôi tìm kiếm một buổi tối hẹn hò và khán giả, những người đã mệt mỏi với các bộ phim "bom tấn" kinh phí lớn, có lẽ chỉ đơn giản là muốn cảm nhận điều gì đó sâu lắng hơn.

Một bộ phim tình cảm khác được phát hành cùng thời điểm, Even If This Love Disappears from the World Tonight, một bộ phim tâm lý học đường đầy nước mắt, với sự tham gia của Choo Young Woo và Shin Si Ah cũng đã vượt qua ngưỡng hòa vốn, với hơn 800.000 lượt người xem, tính đến 16/1.