Khám phá không gian siêu thực bên trong triển lãm Xspace Immersive khiến giới trẻ Thủ đô 'mê mẩn'

Lê Vượng - Hoà Phạm - Hoàng Vũ

SVO - Thời gian gần đây, mô hình triển lãm nghệ thuật nhập vai Xspace Immersive đang trở thành điểm đến thu hút sự quan tâm của giới trẻ Hà Nội. Với việc ứng dụng công nghệ 3D Mapping, cảm biến tương tác và nghệ thuật sắp đặt, không gian này mang đến những trải nghiệm thị giác mới lạ và ấn tượng.

Khám phá không gian nghệ thuật nhập vai siêu thực khiến giới trẻ Thủ đô "mê mẩn".
xspaceimmersive2025.jpg
Theo anh Nguyễn Mạnh Linh - Giám đốc XSpace Immersive, điểm nhấn khiến khán giả bất ngờ nhất tại đây chính là mô hình triển lãm nhập vai. Người xem được hòa mình vào bảy không gian với tám phòng chủ đề khác nhau, là sự kết hợp giữa nghệ thuật sắp đặt, công nghệ ánh sáng và cảm biến tương tác. "Từ những trải nghiệm quốc tế, chúng tôi đã nghiên cứu kỹ lưỡng cách thức triển khai và lập trình để mang lại trải nghiệm mới mẻ, thú vị nhất cho khán giả tại Hà Nội. Thời gian gần đây, rất nhiều bạn trẻ và du khách quốc tế khi đến tham quan đều bày tỏ sự choáng ngợp trước hiệu ứng thị giác mà triển lãm mang lại", anh Linh chia sẻ.
xspaceimmersive2025-7.jpg
Triển lãm này dẫn dắt người xem đi qua nhiều cung bậc cảm xúc với các chủ đề đa dạng. Nổi bật nhất phải kể đến Đường hầm LED 3D Mapping (Tunnel LED) được ghi nhận là lớn nhất Việt Nam hiện nay. Tại đây, công nghệ visual tạo hiệu ứng các hạt sáng di chuyển đa chiều, mang lại trải nghiệm như đang du hành giữa vũ trụ hay thế giới khủng long. Thời gian qua, khu vực này thu hút đông đảo giới trẻ tới tham quan, quay video nhờ phong cách siêu thực ấn tượng.
xspaceimmersive2025v.jpg
Một điểm nhấn công nghệ khác là không gian Dome Vũ trụ với cấu trúc mái vòm mở, Các hiệu ứng âm thanh, visual chuyên nghiệp, mang lại cảm giác chân thật cho người xem. Khu vực này còn sở hữu quả cầu Plasma kích thước lớn nhất Việt Nam hiện tại. Bạn Minh Hoà (20 tuổi, Nghệ An) cho biết, sau khi xem các đoạn clip ấn tượng trên mạng xã hội, bạn đã quyết định đến trải nghiệm thực tế. Hòa bày tỏ sự bất ngờ trước các hiệu ứng thị giác và đánh giá đây là không gian lý tưởng để sáng tạo những hình ảnh, video lạ mắt.
xspaceimmersive2025-6.jpg
xspaceimmersive2025-5.jpg
xspaceimmersive2025-4.jpg
Không chỉ dừng lại ở việc trình chiếu, triển lãm còn chú trọng tính tương tác. Tại không gian Rừng nguyên sinh, công nghệ cảm biến chạm cho phép khán giả tương tác trực tiếp với bề mặt tường để kích hoạt các hiệu ứng hình ảnh động như đàn bướm bay lượn, kết hợp cùng nghệ thuật sắp đặt 3D tái hiện thiên nhiên thời tiền sử. Tương tự, không gian Đại dương bao la được thiết kế liền mạch giữa sàn và tường, tích hợp cảm biến đa điểm. Khách tham quan có thể "chạm" vào các sinh vật biển trên màn hình hoặc tạo ra hiệu ứng nước lan tỏa dưới bước chân.
﻿xspaceimmersive2025-3.jpg﻿
xspaceimmersive2025-2.jpg
xspaceimmersive2025h-3.jpg
Bên cạnh yếu tố công nghệ, yếu tố thẩm mỹ cũng được chú trọng để phục vụ nhu cầu nhiếp ảnh của khách tham quan. Nếu như Xứ sở thần tiên gây ấn tượng với căn phòng gương ba mặt tạo chiều sâu giả tưởng, thì Rừng ánh sáng vô cực và Ánh đèn vô cực lại tận dụng sự phản chiếu của gương và ma trận đèn LED lập trình đồng bộ. Những cột sáng trải dài vô tận tại đây đặc biệt được phái nữ yêu thích nhờ hiệu ứng lung linh, huyền ảo.

Ảnh: Lê Vượng - Hoàng Vũ | Video: Hoà Phạm

Lê Vượng - Hoà Phạm - Hoàng Vũ
