Khi bốn ông lớn 'hội tụ' cho một đế chế K-pop mới

Dự án mang tên “Fanomenon” do Chủ tịch Ủy ban Giao lưu văn hóa đại chúng Park Jin Young khởi xướng, đang dần đi vào giai đoạn triển khai chính thức. Đây được định hướng là một festival quy mô toàn cầu, với tham vọng vượt qua cả Coachella.

Nhà sáng lập JYP, Park Jin Young, đồng chủ tịch ủy ban, đã giới thiệu sáng kiến ​​“Fanomenon” vào tháng 10/2025 tại lễ khánh thành ủy ban ở Goyang, phía tây bắc Seoul, giải thích rằng cái tên này là sự kết hợp giữa hai từ "fan" (người hâm mộ) và "phenomenon" (hiện tượng). Ông Park cũng vạch ra tầm nhìn về việc ra mắt một lễ hội âm nhạc quy mô lớn của Hàn Quốc có thể cạnh tranh với "Lễ hội Âm nhạc và Nghệ thuật Coachella Valley" của Mỹ. Ông cũng công bố lộ trình cụ thể: "Sau khoảng 2 năm chuẩn bị, festival sẽ được tổ chức thường niên tại Hàn Quốc từ tháng 12/2027, và từ tháng 5/2028 sẽ mở rộng thành chuỗi festival lưu diễn toàn cầu tại các thành phố lớn".

Theo Business Post, ngày 16/4, 4 công ty đã nộp hồ sơ xin phê duyệt sáp nhập lên Ủy ban Thương mại công bằng Hàn Quốc để thành lập pháp nhân liên quan đến mảng tổ chức biểu diễn. Việc này là cần thiết, do HYBE thuộc nhóm tập đoàn lớn, với tài sản trên 5.000 tỷ won, còn SM Entertainment cũng nằm trong hệ sinh thái của tập đoàn Kakao. Vì vậy, quá trình thành lập liên doanh bắt buộc phải trải qua kiểm định từ cơ quan chức năng. Công ty liên doanh dự kiến sẽ được góp vốn theo tỷ lệ ngang nhau giữa 4 bên. Tuy nhiên, các yếu tố như cơ cấu điều hành hay hội đồng quản trị vẫn chưa được chốt. Kế hoạch kinh doanh chi tiết và phương thức hoạt động vẫn chưa được hoàn thiện.

Dự án này cũng phù hợp với định hướng của Chính phủ Lee Jae Myung trong việc phát triển văn hoá Hàn Quốc trở thành ngành công nghiệp mũi nhọn của nền kinh tế. Chính phủ nhấn mạnh mô hình “hỗ trợ nhưng không can thiệp”, đồng thời xây dựng nền tảng hợp tác công - tư để kết nối chính sách với ngành công nghiệp sáng tạo. Trong bối cảnh đó, Fanomenon không chỉ là một sự kiện âm nhạc đơn lẻ mà còn được xem là nỗ lực xây dựng một IP biểu diễn mang tầm quốc gia.

Thực tế, các festival lớn trên thế giới như Lollapalooza (Mỹ), Glastonbury (Anh) hay Fuji Rock (Nhật Bản) đều đã trở thành tài sản văn hóa trọng điểm, góp phần nâng tầm thương hiệu thành phố và thúc đẩy du lịch.

Với định hướng trở thành festival lưu diễn toàn cầu dựa trên sức mạnh fandom, Fanomenon được kỳ vọng sẽ mở ra bước ngoặt mới, giúp K-pop vượt ra khỏi mô hình doanh thu truyền thống, vốn phụ thuộc vào concert đơn lẻ. Các cơ quan chức năng mô tả liên doanh này là mô hình hợp tác được thiết kế để khám phá những khả năng mới cho sự mở rộng của văn hóa Hàn Quốc, bao gồm cả K-pop trên thị trường toàn cầu.

HYBE, SM, YG và JYP được coi là "Tứ đại công ty" trong K-pop, đã đưa nhiều nhóm nhạc nổi tiếng nhất làng giải trí đến với công chúng và có ảnh hưởng đáng kể đến xu hướng ngành. HYBE, công ty điều hành một số công ty con, là nơi quản lý của BTS, nhóm nhạc nam được coi là lớn nhất thế giới, cũng như các nhóm nhạc nổi tiếng khác như SEVENTEEN, Tomorrow X Together và ENHYPEN. Trong khi đó, SM đại diện cho những nhóm nhạc tiên phong như TVXQ, Super Junior, Girls' Generation, SHINee, EXO, NCT và aespa. Được thành lập bởi cựu thành viên nhóm nhạc nam Yang Hyun Suk, YG đã tạo ra các nhóm nhạc như BIGBANG, 2NE1 và BLACKPINK. JYP đứng sau các nhóm nhạc như Wonder Girls nổi tiếng với bài hát Nobody, 2PM, TWICE, Stray Kids và ITZY.

