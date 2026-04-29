Khi ngoại ngữ trở thành bệ phóng

SVO - Phan Đỗ Thuỳ Trang - sinh viên năm 3 ngành ngôn ngữ Hàn Quốc, Trường Ngoại ngữ - Du lịch, Đại học Công nghiệp Hà Nội từng xuất sắc đạt Học bổng chính phủ Hàn Quốc GKS 2025. Thành tích này đã mở ra cơ hội giúp Thuỳ Trang trở thành một trong những sinh viên tiêu biểu đại diện nhà trường tham gia chương trình trao đổi kéo dài một năm tại Đại học Pai Chai (Daejeon, Hàn Quốc).

Từ lựa chọn ngoại ngữ đến bước ngoặt học bổng GKS

Ngay từ những năm học phổ thông, Thuỳ Trang đã nhận ra mình có thế mạnh ở các môn thuộc khối xã hội, đặc biệt là ngoại ngữ. Tuy nhiên, thay vì đi theo lối quen thuộc là chỉ tập trung vào tiếng Anh, Thuỳ Trang lựa chọn học thêm một ngôn ngữ mới là tiếng Hàn. “Trong bối cảnh hiện nay, chỉ giỏi tiếng Anh thôi thì sẽ khó tạo ra lợi thế cạnh tranh rõ ràng”, Trang chia sẻ. Đối với Thuỳ Trang, đây không phải là sự bộc phát, mà là kết quả của quá trình cân nhắc giữa khả năng cá nhân và định hướng tương lai.

Sau khi lên đại học, Thuỳ Trang đã tích cực tham gia các câu lạc bộ trong khuôn khổ Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, trong đó nổi bật là Câu lạc bộ tiếng Hàn Quốc K4U. Tại đây, Trang đã tích lũy thêm nhiều kiến thức về văn hóa, con người Hàn Quốc, từ đó dần nuôi dưỡng niềm yêu thích với ngôn ngữ và văn hóa "xứ sở Kim chi". Khi tham gia chương trình trao đổi tại Đại học Pai Chai, nhờ thường xuyên giao tiếp với người Hàn trong nhiều bối cảnh khác nhau, Trang đã dần cải thiện rõ rệt kỹ năng nghe - nói, đồng thời trở nên tự tin hơn khi sử dụng tiếng Hàn trong môi trường giao tiếp hàng ngày.

Năm 2023, Thuỳ Trang đạt Giải Nhất cuộc thi hùng biện “Unveiling Vietnam - HaUI’s 2023 Journey”. Tại cuộc thi, dù phải đối mặt với không ít áp lực, Thuỳ Trang vẫn giữ được sự bình tĩnh và hoàn thành tốt phần thi của mình, qua đó thể hiện rõ khả năng tư duy và diễn đạt bằng ngoại ngữ.

Thuỳ Trang nhận giải Nhất Nghiên cứu khoa học sinh viên cấp trường.

Không dừng lại ở đó, Thuỳ Trang tiếp tục thử sức ở nhiều sân chơi học thuật khác, tiêu biểu là Giải Nhì cuộc thi “Sinh viên yêu thích tiếng Anh - Speak Up 2024” và Giải Ba cuộc thi “Sinh viên yêu thích tiếng Hàn 2025”. Với chủ đề xoay quanh việc học tiếng Hàn trong thời đại số, Thuỳ Trang đã làm nổi bật vai trò của ngoại ngữ như một “chìa khóa” mở ra cơ hội trong nhiều lĩnh vực như văn hóa, giải trí và du lịch. Trong phần trình bày của mình, Trang nhấn mạnh rằng, bên cạnh nền tảng kiến thức, người học cần chủ động, linh hoạt và biết tận dụng công nghệ để nâng cao hiệu quả học tập. “Mình nghĩ rằng, trong bối cảnh hiện nay, việc học ngoại ngữ không chỉ dừng lại ở sách vở, mà còn cần gắn với thực tế và các nền tảng số để có thể phát triển tốt hơn”, Thuỳ Trang chia sẻ về phần thi của mình.

Việc liên tiếp đạt thành tích ở các cuộc thi không chỉ giúp Thuỳ Trang nâng cao kỹ năng mà còn góp phần rèn luyện sự tự tin, khả năng phản xạ và bản lĩnh sân khấu. Chia sẻ về điều giúp bản thân tạo dấu ấn trong các hoạt động, Thuỳ Trang cho rằng đó không phải là sự xuất sắc trong cách nói, mà nằm ở khả năng truyền đạt một cách chân thành và rõ ràng. Thuỳ Trang luôn hiểu kỹ nội dung bản thân muốn truyền tải, đồng thời đặt bản thân vào vị trí người nghe để diễn đạt sao cho dễ tiếp nhận nhất. Theo Thuỳ Trang, khi lời nói xuất phát từ sự chân thành và có sự chuẩn bị, dù không quá cầu kỳ, người nghe vẫn có thể cảm nhận và đồng cảm - đó cũng chính là điều giúp Thuỳ Trang tạo được dấu ấn trong mỗi lần xuất hiện.

Thuỳ Trang đạt giải Nhì cuộc thi hùng biện tiếng Anh Speak Up 2025.

Không chỉ ghi dấu bằng chuỗi học bổng như KEB Hana Bank 2023, JS Global 2024 hay Bằng khen của Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hà Nội năm học 2024 - 2025, Thuỳ Trang còn tạo bước ngoặt đáng chú ý với học bổng Chính phủ Hàn Quốc GKS 2025 - thành tích mà cô tự hào nhất trong hành trình của mình. Trang cho biết bản thân trân trọng mọi kết quả đạt được, bởi đó đều là thành quả của sự cố gắng qua từng giai đoạn, tuy nhiên GKS mang ý nghĩa vô cùng đặc biệt khi số lượng sinh viên được trao mỗi năm rất hạn chế. “Khi đạt được học bổng, em cảm thấy những nỗ lực của mình đã phần nào được ghi nhận”, Trang chia sẻ. Không những là sự khẳng định về năng lực, học bổng còn giúp Trang giảm bớt gánh nặng tài chính cho gia đình nhờ khoản hỗ trợ sinh hoạt hàng tháng, từ đó yên tâm hơn khi trao đổi học tập tại Hàn Quốc và có thể tập trung tối đa cho việc phát triển bản thân trong môi trường mới.

Cứ nắm lấy cơ hội, rồi sẽ học được cách vượt qua

Nếu phải nói về điều giúp bản thân duy trì được nhịp độ học tập và hoạt động liên tục, Thuỳ Trang cho rằng đó là việc giữ cho bản thân một tinh thần thoải mái và niềm tin rằng mọi vấn đề đều có thể giải quyết. Thuỳ Trang tự nhận bản thân là người “luôn nắm lấy cơ hội trước, rồi mới học cách vượt qua khó khăn sau”, chính suy nghĩ này đã giúp Trang không ngần ngại bước ra khỏi vùng an toàn, thử sức với những vai trò mới và chấp nhận cả áp lực đi kèm. Bên cạnh đó, việc giữ kỷ luật trong học tập, không để công việc dồn lại cũng là nguyên tắc mà Thuỳ Trang luôn duy trì. Với Trang, sinh viên không cần tham gia quá nhiều hoạt động, mà quan trọng là hiểu rõ bản thân và lựa chọn những điều thực sự phù hợp, đồng thời có trách nhiệm đến cùng với những gì mình đã nhận.

Thuỳ Trang đại diện sinh viên phát biểu trong lễ kỷ niệm ngày Nhà Giáo Việt Nam.

Thuỳ Trang (bên phải) trong Đại hội đại biểu Liên chi Đoàn trường Ngoại ngữ - Du lịch lần thứ II nhiệm kỳ 2024 - 2027.

Không chỉ đối diện với áp lực cân bằng giữa học tập và hoạt động, Thuỳ Trang cũng từng gặp không ít khó khăn trong quá trình học ngoại ngữ, đặc biệt là vấn đề thiếu môi trường thực hành giao tiếp. Trang cho biết, với tiếng Anh, Trang phần nào có nhiều cơ hội luyện nói hơn nhờ quá trình ôn thi IELTS, khi thường xuyên được thực hành cùng giáo viên hoặc chủ động luyện tập theo cặp với bạn học. Thậm chí, sau khi hoàn thành kỳ thi, Trang còn có cơ hội làm trợ giảng cho các lớp luyện nói, từ đó duy trì và cải thiện kỹ năng giao tiếp một cách đều đặn.

Thuỳ Trang phát biểu trong hội nghị quốc tế "Language, Culture, and Society in ASEAN-China 2025".

Tuy nhiên, với tiếng Hàn, việc tìm kiếm môi trường thực hành lại khó khăn hơn khi ở Việt Nam không có nhiều cơ hội để sử dụng ngôn ngữ này trong giao tiếp hàng ngày. “Em gần như không có nhiều cơ hội để thật sự giao tiếp bằng tiếng Hàn khi ở Việt Nam”, Trang chia sẻ. Chính vì vậy, cơ hội tham gia chương trình trao đổi tại Hàn Quốc trở thành một bước ngoặt quan trọng đối với Trang. Khi đặt bản thân vào môi trường buộc phải sử dụng ngoại ngữ trong học tập và sinh hoạt, Thuỳ Trang đã từng bước vượt qua rào cản tâm lý, đồng thời cải thiện rõ rệt kỹ năng nói. Theo Thuỳ Trang, được “đặt vào tình huống phải sử dụng ngôn ngữ mỗi ngày” chính là yếu tố giúp Trang tiến bộ nhanh hơn, hơn hết Trang cảm nhận rõ giá trị thực tiễn của việc học ngoại ngữ trong hành trình phát triển bản thân.

Hiện tại, Thuỳ Trang đã xuất sắc đạt IELTS 7.0 và TOPIK 4 song Trang vẫn luôn tiếp tục củng cố nền tảng ngoại ngữ cho định hướng dài hạn trong tương lai. Trong thời gian tới, Thuỳ Trang dự định thi lại TOPIK để cải thiện kết quả, đồng thời tiếp tục nộp hồ sơ học bổng GKS với mong muốn quay lại Hàn Quốc theo học chương trình thạc sĩ, từng bước hoàn thiện hành trình học tập và phát triển bản thân trong môi trường quốc tế.