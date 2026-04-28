Nữ sinh Ngoại giao đưa chuyện đối ngoại đến gần hơn với Gen Z

SVO - Từng giành giải Nhất cuộc thi Hùng biện Tiếng Anh 2024, nhận học bổng 8.000 euro từ KEDGE Business School, Phạm Yến Vi đã chọn Học viện Ngoại giao để theo đuổi Truyền thông quốc tế. Từ những ngày đầu thực tập tại Báo Thế giới và Việt Nam, nữ sinh dần tìm thấy hướng đi trong báo chí đối ngoại, với mong muốn kể những câu chuyện tưởng như “xa vời” bằng ngôn ngữ gần gũi hơn với người trẻ.

Từ thế mạnh ngoại ngữ đến lựa chọn Học viện Ngoại giao

Phạm Yến Vi, sinh năm 2006, hiện là sinh viên năm hai chuyên ngành Truyền thông quốc tế, Học viện Ngoại giao. Ngay từ những năm học phổ thông, Vi đã sớm bộc lộ thế mạnh về giao tiếp, ngoại ngữ và khả năng kết nối cộng đồng.

Khi còn là học sinh Trường THPT Đan Phượng, Vi giữ vai trò Phó Chủ tịch Câu lạc bộ Tiếng Anh của trường. Không chỉ dừng lại ở các buổi sinh hoạt học thuật, cô cùng các thành viên CLB triển khai lớp học tiếng Anh miễn phí cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại quê hương. Với Vi, một câu lạc bộ không chỉ là nơi cùng nhau học tập, mà còn có thể trở thành không gian để lan tỏa tri thức và những giá trị tích cực tới cộng đồng.

Sau quá trình kiên trì trau dồi ngoại ngữ, Yến Vi đạt IELTS 7.5 và từng giành học bổng 8.000 euro, mức học bổng cao nhất cho chương trình cử nhân Quản trị kinh doanh tại KEDGE Business School, một trường kinh doanh tại Pháp. Tuy nhiên, sau nhiều cân nhắc, cô nhận thấy ngành học này chưa thật sự phù hợp với định hướng của bản thân.

Phạm Yến Vi - sinh viên năm hai chuyên ngành Truyền thông quốc tế, Học viện Ngoại giao.

Trước thềm kỳ thi tốt nghiệp THPT, Vi nộp hồ sơ xét tuyển sớm vào ngành Truyền thông quốc tế của Học viện Ngoại giao và nhận kết quả trúng tuyển. Lựa chọn ấy mở ra cho cô một môi trường mới, nơi Vi có thể phát huy thế mạnh ngoại ngữ, khả năng giao tiếp và niềm yêu thích với các vấn đề đối ngoại.

Những va vấp đầu tiên ở tòa soạn

Ngay từ năm nhất, Yến Vi đã chủ động tìm kiếm cơ hội để thử sức. Cô bắt đầu đi phiên dịch tại một số hội thảo quy mô nhỏ, tham gia các cuộc thi hùng biện bằng tiếng Anh và lọt Top 12 The E-face 2024 – cuộc thi tìm kiếm đại sứ sinh viên tài năng, nhiệt huyết và truyền cảm hứng do Khoa Tiếng Anh, Học viện Ngoại giao tổ chức.

Yến Vi (áo đỏ, bên phải) trong phần thi sân khấu hoá tại The E-face 2024.

Bước ngoặt lớn đến vào mùa hè năm nhất, khi Vi có cơ hội thực tập tại Báo Thế giới và Việt Nam, cơ quan báo chí thuộc Bộ Ngoại giao. Những ngày đầu, công việc của cô bắt đầu từ những việc rất nhỏ: bóc băng, thu âm một số bản tin, podcast, hỗ trợ các anh chị phóng viên tác nghiệp tại sự kiện.

Yến Vi (áo dài trắng, ngoài cùng bên phải) chụp ảnh lưu niệm cùng Nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn và tập thể cán bộ Báo Thế giới và Việt Nam.

Yến Vi phỏng vấn Vụ trưởng Vụ Ngoại giao Không gian mạng, Bộ Ngoại giao Ấn Độ Amit Shukla.

Yến Vi trong lần phỏng vấn Đại sứ Pakistan tại Viêt Nam Kohdayar Marri.

Môi trường báo chí đối ngoại khiến Vi không ít lần choáng ngợp. Ở đó, từng con chữ, từng chức danh, từng cách diễn đạt đều cần sự chính xác cao. Có những lần đi tác nghiệp, cô lúng túng với máy ảnh, máy ghi âm; có khi về viết bài mới nhận ra mình đã bỏ sót một chi tiết quan trọng. Nhưng chính những va vấp ban đầu ấy lại trở thành bài học quý giá, giúp Vi được chỉnh sửa, rèn nghề và trưởng thành sớm hơn.

Từ việc hỗ trợ phía sau, Yến Vi dần được tin tưởng để tự đi đưa tin, tự viết bài và đảm nhận vai trò cộng tác viên vị trí phóng viên khi mới là sinh viên năm hai. Đến nay, cô đã có nhiều bài viết được in trên các chuyên mục của Báo Thế giới và Việt Nam, từng làm MC tại các sự kiện của tòa soạn và của ngành ngoại giao.

Kể chuyện ngoại giao bằng ngôn ngữ gần gũi hơn

Trong quá trình làm báo, Yến Vi có cơ hội tác nghiệp tại nhiều sự kiện đối ngoại, phỏng vấn đại sứ và nhân vật quốc tế, tham gia đưa tin tại các hoạt động của đại sứ quán như Nga, Pakistan, Mông Cổ, Israel, Iran, Slovakia... Cô cũng từng góp mặt trong các chương trình lớn như Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập ngành Ngoại giao Việt Nam, chương trình giao lưu giữa Trung tướng, Anh hùng Phạm Tuân, chị Amanda Nguyễn với sĩ quan trẻ Quân chủng Phòng không - Không quân và thanh niên Bộ Ngoại giao.

Yến Vi trong chương trình giao lưu giữa Trung tướng, Anh hùng Phạm Tuân và thanh niên Bộ Ngoại giao.

Với nhiều người trẻ, ngoại giao đôi khi được nhìn nhận là lĩnh vực xa xôi, khô khan và nhiều tính chuyên môn. Nhưng qua quá trình học tập, quan sát và làm báo, Vi nhận ra ngoại giao hiện diện trong đời sống gần hơn chúng ta nghĩ.

MC Toạ đàm “Gen Z và Ngoại giao - Cầu nối thế hệ lan toả hình ảnh Việt Nam” do Báo Thế giới và Việt Nam cùng Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức.

Theo cô, những hiệp định thương mại không chỉ là câu chuyện vĩ mô mà có thể tác động đến giá cả hàng hóa, cơ hội việc làm trong doanh nghiệp quốc tế hay cách người trẻ tiếp cận thị trường toàn cầu. Những chuyến thăm cấp cao không chỉ mang ý nghĩa chính trị, mà còn có thể mở ra học bổng, chương trình trao đổi sinh viên, dự án hợp tác giáo dục – những cơ hội mà người trẻ có thể trực tiếp chạm tới.

Vì vậy, Vi mong muốn dùng ngòi bút của mình để kể lại những câu chuyện đối ngoại bằng cách dễ hiểu, gần gũi và có sức gợi hơn. Với cô, viết không chỉ là truyền tải thông tin, mà còn là cách kết nối người trẻ với những chuyển động lớn của đất nước.

Chủ động nắm bắt từng cơ hội nhỏ

Nhìn lại hành trình của mình, Yến Vi cho rằng nhiều cơ hội lớn bắt đầu từ những hành động rất nhỏ: một lần chủ động bắt chuyện, một lần mạnh dạn xin liên lạc, một lời đề nghị được hỗ trợ hay một việc làm chưa từng có kinh nghiệm.

Trong một chuyến tham quan Bảo tàng Báo chí Việt Nam, Vi gặp hai phóng viên của Báo Thế giới và Việt Nam. Thay vì chỉ lắng nghe rồi ra về, cô chủ động trò chuyện, chia sẻ niềm yêu thích báo chí và xin giữ liên lạc. Từ cuộc trò chuyện ngắn ấy, Vi có cơ hội hỗ trợ viết bài và được đứng tên tác giả ngay từ năm nhất.

Bên cạnh công việc báo chí, Yến Vi còn là thành viên đội thi Học viện Ngoại giao lọt Top 8 toàn quốc chương trình “Sinh viên Thế hệ mới 2025” do Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức. Gần đây, cô tiếp tục ghi dấu khi lọt Top 30 Gương mặt Sinh viên Học viện Ngoại giao 2026 và tham gia tư vấn tuyển sinh cho học viện tại các trường THPT trên địa bàn Hà Nội.

Yến Vi phiên dịch cho đại diện trường THPT tại Mỹ trong một buổi triển lãm du học.

Với Vi, con đường báo chí đối ngoại đòi hỏi không chỉ kỹ năng viết, khả năng ngoại ngữ mà còn là bản lĩnh chính trị, sự cẩn trọng và trách nhiệm trong từng chi tiết. “Mỗi bài viết không chỉ cần đúng, mà còn phải đủ sâu, đủ vững và hướng đến những giá trị tích cực cho cộng đồng”, đó cũng là điều nữ sinh Học viện Ngoại giao đang theo đuổi trên hành trình của mình.

Ảnh: NVCC