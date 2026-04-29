Nguyễn Trí Khoa: Nam sinh NEU sở hữu profile nổi bật, trúng tuyển Ngân hàng Big4 ngay lần đầu

SVO - Sở hữu GPA 9.17/10, IELTS 7.0, CFA Level I cùng nhiều học bổng, giải thưởng nghiên cứu khoa học và kinh nghiệm thực tập tại công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, Nguyễn Trí Khoa là một trong những gương mặt nổi bật của ngành Tài chính - Ngân hàng, Đại học Kinh tế Quốc dân. Với nền tảng học thuật vững vàng, tư duy thực tiễn và khả năng thích ứng tốt, nam sinh NEU đã trúng tuyển BIDV ngay từ lần thi đầu tiên.

Trúng tuyển BIDV ngay lần đầu

Với nhiều sinh viên ngành Tài chính - Ngân hàng, trúng tuyển vào một ngân hàng Big4 ngay sau khi ra trường là mục tiêu đáng mơ ước. Với Nguyễn Trí Khoa, sinh viên ngành Tài chính - Ngân hàng, Đại học Kinh tế Quốc dân, dấu mốc trúng tuyển BIDV ngay từ lần thi đầu tiên là niềm vui lớn, đồng thời là sự ghi nhận cho quá trình bền bỉ tích lũy kiến thức, kinh nghiệm và tư duy nghề nghiệp trong suốt những năm đại học.

Trí Khoa tốt nghiệp loại Xuất sắc với GPA 9.17/10, tương đương 3.94/4.0. Bên cạnh đó, nam sinh còn sở hữu IELTS 7.0, chứng chỉ MOS 2019 và vượt qua CFA Level I vào tháng 8/2025 với kết quả 1785/1900. Đây là những nền tảng quan trọng giúp Khoa có thêm lợi thế khi bước vào môi trường tài chính - ngân hàng vốn có tính cạnh tranh cao.

Nguyễn Trí Khoa, sinh viên tốt nghiệp xuất sắc ngành Tài chính - Ngân hàng, Đại học Kinh tế Quốc dân

Tuy nhiên, khi nhắc đến việc trúng tuyển BIDV, Khoa không xem đó là kết quả của một kế hoạch được chuẩn bị quá lâu từ trước. Nam sinh gọi đây là một “cái duyên”, bởi định hướng ban đầu của cậu không hoàn toàn đặt trọng tâm vào ngân hàng. Trước đó, Khoa từng có thời gian thực tập tại công ty chứng khoán và quỹ đầu tư, tiếp xúc nhiều hơn với mảng phân tích, nghiên cứu thị trường và định giá cổ phiếu.

“Việc trúng tuyển vào BIDV là một sự may mắn, một cái duyên đối với mình. Do định hướng ban đầu của mình không phải là làm ngân hàng nên mình cũng không có quá nhiều sự chuẩn bị cho bài thi nghiệp vụ và phỏng vấn”, Khoa chia sẻ.

Nhìn lại hành trình ứng tuyển, Khoa cho rằng thành tích học tập tốt là lợi thế, nhưng không phải yếu tố duy nhất quyết định. Theo cậu, môi trường đi làm rất khác với môi trường học tập. Nhà tuyển dụng không chỉ nhìn vào bảng điểm, mà còn quan tâm đến tư duy giải quyết vấn đề, khả năng hiểu tình huống thực tế và cách ứng viên thể hiện năng lực của mình.

Profile học thuật nổi bật

Trong quá trình học tập tại Đại học Kinh tế Quốc dân, Nguyễn Trí Khoa là gương mặt có thành tích học thuật nổi bật. Nam sinh từng nhận Học bổng Doanh nghiệp KEB Hana Bank dành cho sinh viên có thành tích học tập xuất sắc năm 2024, cùng nhiều kỳ Học bổng Khuyến khích học tập của Đại học Kinh tế Quốc dân trong giai đoạn 2023 - 2025.

Năm 2025, Khoa đạt danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp Trường. Đây không chỉ là sự ghi nhận về kết quả học tập, mà còn phản ánh quá trình rèn luyện, tham gia hoạt động Đoàn - Hội và phát triển toàn diện của nam sinh NEU.

Điểm đáng chú ý trong profile của Khoa là sự kết hợp giữa học thuật, nghiên cứu khoa học và trải nghiệm nghề nghiệp. Không chỉ duy trì GPA ở mức xuất sắc, Khoa còn chủ động tham gia nhiều đề tài nghiên cứu liên quan đến tài chính doanh nghiệp, tín dụng ngân hàng, ESG và chất lượng báo cáo tài chính.

Năm 2024, Khoa đạt giải Khuyến khích Nghiên cứu Khoa học Sinh viên cấp Trường tại NEU với đề tài “Ảnh hưởng của tín dụng ngân hàng đến khả năng sinh lời của doanh nghiệp bất động sản niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh”. Đề tài này cho thấy sự quan tâm của Khoa đến mối quan hệ giữa dòng vốn tín dụng và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, đặc biệt trong lĩnh vực bất động sản - một ngành chịu ảnh hưởng lớn từ biến động tài chính và chính sách tín dụng.

Không dừng lại ở phạm vi cấp trường, Khoa còn có nhiều bài tham luận tại các hội thảo khoa học trong nước và quốc tế. Nam sinh từng trình bày đề tài “The impact of ESG report on firm’s performance: An empirical study in Vietnam” tại Hội thảo khoa học quốc gia “Đổi mới trong hoạt động quản trị doanh nghiệp ở Việt Nam” vào tháng 10/2024. Cùng tháng đó, Khoa tiếp tục có bài tham luận “Động lực thúc đẩy các doanh nghiệp Việt Nam thực thi ESG” tại Hội thảo khoa học quốc gia về các vấn đề pháp lý của Liên minh châu Âu đối với thị trường ESG mới nổi và gợi mở chính sách cho Việt Nam.

Đặc biệt, Khoa có bài tham luận in trong kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc tế “The Fifteenth Vietnam Economist Annual Meeting - VEAM 2024” với đề tài “Does ESG Disclosures Influence Financial Reporting Quality: An Empirical Study in Vietnam”. Ngoài ra, nam sinh còn có bài tham luận tại Hội thảo Khoa học Quốc tế ICSEED 19 với đề tài “Impact of Bank Loans on the Profitability of Real Estate Companies: Empirical Evidence from Vietnam”.

“Các đề tài mình nghiên cứu đều là những vấn đề lớn, nổi cộm trong ngành tài chính tại thời điểm mình thực hiện. Việc dành thời gian nghiên cứu những nội dung đó giúp mình có cái nhìn tổng quan rõ hơn về thị trường và xu hướng phát triển tất yếu”, Khoa chia sẻ.

Va chạm thực tế từ chứng khoán đến quỹ đầu tư

Song song với học tập và nghiên cứu, Nguyễn Trí Khoa chủ động tích lũy kinh nghiệm thực tế qua các kỳ thực tập tại Công ty Cổ phần Chứng khoán BETA và Công ty TNHH Quản lý Quỹ Mirae Asset Việt Nam. Từ việc theo dõi thị trường, phân tích báo cáo tài chính đến xây dựng mô hình định giá cổ phiếu cho một số doanh nghiệp niêm yết, những trải nghiệm này giúp Khoa hiểu rõ hơn khoảng cách giữa kiến thức trên giảng đường và yêu cầu thực tế của ngành tài chính.

“Điều mình thấy khó nhất đối với sinh viên tài chính là khả năng áp dụng kiến thức vào thực tế. Bản chất tài chính - ngân hàng là một ngành khoa học xã hội, nên nếu không gắn liền lý thuyết và thực hành thì người học sẽ rất khó để hiểu và áp dụng được”, Khoa chia sẻ.

Theo nam sinh NEU, trong bối cảnh thị trường tài chính thay đổi nhanh, kiến thức trong nhà trường là nền tảng cần thiết nhưng chưa đủ. Sinh viên cần chủ động cập nhật thị trường, đọc báo cáo, quan sát doanh nghiệp, theo dõi chính sách và tự đặt mình vào các tình huống nghề nghiệp cụ thể.

Không chỉ có điểm số

Bên cạnh học tập và thực tập, Nguyễn Trí Khoa còn là thành viên năng nổ của Liên chi Đoàn Viện Ngân hàng - Tài chính. Hoạt động Đoàn - Hội giúp Khoa rèn luyện khả năng quản lý thời gian, làm việc nhóm, tổ chức chương trình và truyền thông hình ảnh. Đây cũng là những kỹ năng mềm quan trọng, bổ trợ trực tiếp cho quá trình học tập cũng như ứng tuyển sau này.

Khi được hỏi về cách cân bằng giữa học tập, nghiên cứu, thực tập, hoạt động ngoại khóa và rèn luyện thể thao, Khoa cho biết cậu không xem các hoạt động này là những phần tách biệt hoàn toàn. Với Khoa, thời gian học là lúc cơ thể được nghỉ ngơi, còn thời gian tham gia hoạt động là lúc đầu óc được thư giãn, tạm rời khỏi những áp lực học tập.

“Cả việc học lẫn các hoạt động ngoại khóa, rèn luyện thể thao đều là những việc mình thích làm. Bởi vậy, việc duy trì và cân bằng thời gian giữa các hoạt động không hẳn là một vấn đề đối với mình”, Khoa cho biết.

Theo Khoa, điều khó nhất không phải là có quá nhiều việc cần làm, mà là loại bỏ những thói quen xấu khiến bản thân mất thời gian. Khi giảm bớt những khoảng thời gian bị tiêu hao vô ích, sinh viên sẽ có thêm không gian cho những việc quan trọng hơn.

Từ nền tảng học thuật, nghiên cứu khoa học đến trải nghiệm thực tế tại công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, hành trình của Nguyễn Trí Khoa cho thấy một ứng viên trẻ trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng cần nhiều hơn một bảng điểm đẹp. Với Khoa, việc trúng tuyển BIDV ngay từ lần đầu là dấu mốc quan trọng, nhưng cũng là điểm khởi đầu để tiếp tục học hỏi và kiểm chứng năng lực của bản thân trong môi trường nghề nghiệp thực tế.

