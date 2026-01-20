Chuyện tình của Chử Đồng Tử và Tiên Dung bất ngờ tham gia 'đường đua' phim Tết 2026

SVO - 'Huyền tình Dạ Trạch’ bất ngờ công bố ra rạp vào 10/2 tới đây, không chỉ khiến thị trường phim Tết 2026 thêm sôi động mà còn tạo nên một dấu ấn khác biệt với thể loại huyền sử.

Thị trường phim Tết 2026 đang bước vào giai đoạn cạnh tranh khốc liệt khi những cái tên “bảo chứng phòng vé” lần lượt công bố dự án ra rạp. Giữa bối cảnh đó, Huyền tình Dạ Trạch bất ngờ gia nhập ‘đường đua’, nhanh chóng thu hút sự chú ý khi trở thành bộ phim huyền sử duy nhất đối đầu trực tiếp với loạt phim Tết của Trấn Thành, Trường Giang… những nghệ sĩ vốn gắn liền với dòng phim hài, giải trí đại chúng mỗi dịp đầu năm. Sự xuất hiện muộn nhưng khác biệt của Huyền tình Dạ Trạch khiến cục diện phòng vé Tết 2026 trở nên khó đoán hơn, khi lần đầu tiên một bộ phim huyền sử được đặt lên bàn cân cạnh tranh với các tác phẩm hài Tết vốn có lượng khán giả trung thành đông đảo.

'Huyền tình Dạ Trạch' gây bất ngờ khi công bố muộn nhất nhưng lại ra rạp sớm nhất mùa Tết 2026.

Lấy cảm hứng từ mối tình của Chử Đồng Tử cùng nàng Tiên Dung trong truyền thuyết dân gian Việt Nam, Huyền tình Dạ Trạch ngay từ khi công bố dự án đã thu hút sự chú ý của giới chuyên môn lẫn khán giả và được xem là hướng khai thác mạo hiểm nhưng cũng đáng mong chờ. Phim có sự tham gia của dàn diễn viên kỳ cựu như NSND Trọng Trinh, NSND Bùi Bài Bình, NSƯT Chiều Xuân... cùng dàn diễn viên trẻ thực lực như Xuân Phúc, Hứa Minh Đạt, Lâm Vỹ Dạ,...

Ê kíp phim dựng lại bối cảnh theo thời kỳ Văn Lang để thực hiện dự án.

So với các đối thủ sở hữu tên tuổi lớn và lợi thế phòng vé rõ rệt, Huyền tình Dạ Trạch được đánh giá là kén khán giả hơn. Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng chính sự khác biệt về thể loại có thể trở thành lợi thế, giúp bộ phim tránh đối đầu trực diện với dòng phim hài và mở ra “làn rẽ” riêng trên bản đồ phòng vé. Nhiều ý kiến nhận định, trong bối cảnh khán giả ngày càng đa dạng về nhu cầu thưởng thức, việc một bộ phim huyền sử xuất hiện giữa mùa phim Tết có thể tạo hiệu ứng truyền miệng tích cực, nhất là với nhóm người xem yêu thích yếu tố văn hóa, lịch sử và tâm linh Á Đông.

Sự góp mặt của Huyền tình Dạ Trạch bên cạnh phim Tết của Trấn Thành, Trường Giang, Minh Beta… giúp mùa phim đầu năm 2026 trở nên đa dạng hơn về màu sắc và lựa chọn. Thay vì chỉ xoay quanh tiếng cười hay câu chuyện gia đình, đường đua năm nay có thêm một tác phẩm mang chiều sâu cảm xúc và bản sắc văn hóa.