Ngắm dàn 'trai xinh gái đẹp' trường Tài chính hội tụ tại Fashion Show: The Aeternal

SVO - Không chỉ giỏi những con số, sinh viên Học viện Tài chính còn chứng minh khả năng sáng tạo nghệ thuật đáng kinh ngạc và ngoại hình sáng sân khấu tại Fashion Show 'The Aeternal'.
Khác với các sàn diễn thời trang thông thường, The Aeternal mang đến trải nghiệm đa giác quan khi kết hợp nhuần nhuyễn giữa ngôn ngữ thời trang và các loại hình nghệ thuật biểu diễn khác. Chương trình được kết cấu chặt chẽ qua ba màn trình diễn: Khởi nguyên, Di sản và Bất diệt, tái hiện dòng chảy của cái đẹp qua các thời kỳ.
'Visual bừng sáng' của các sinh viên Học viện Tài chính trên sân khấu. Màn trình diễn mở đầu mang tên Khởi nguyên với các thiết kế sử dụng chất liệu thô mộc, tông màu trầm như kaki hay quân phục được cách điệu, tôn vinh vẻ đẹp kiên cường và mạnh mẽ.
Bước sang màn hai với chủ đề Di sản, sàn diễn ngập tràn sắc màu văn hóa qua các thiết kế mang đậm bản sắc dân tộc. Các người mẫu trình diễn những bộ trang phục kết hợp hài hòa giữa yếu tố truyền thống và tư duy thẩm mỹ đương đại, thể hiện sự tiếp nối các giá trị văn hóa.
Show diễn khép lại với chủ đề Bất diệt (Eternal), giới thiệu các bộ sưu tập mang phong cách hiện đại, phá cách và ấn tượng. Các thiết kế gửi gắm thông điệp về sự tái sinh, tinh thần chuyển hóa linh hoạt và khát vọng vươn mình của thế hệ trẻ trong kỷ nguyên mới.
Dàn người mẫu trình diễn tại sự kiện là sinh viên Học viện Tài chính với nhiều gương mặt từng đạt thành tích cao tại các cuộc thi như Sinh viên Thanh lịch, Hoa khôi sinh viên... đã thể hiện kỹ năng catwalk tự tin và thần thái chuyên nghiệp, làm nổi bật tinh thần của từng bộ trang phục.