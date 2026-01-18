Tiền Phong Online Tiền Phong Nhật báo Hoa Học trò

Sống trẻ

Google News

Ngắm dàn 'trai xinh gái đẹp' trường Tài chính hội tụ tại Fashion Show: The Aeternal

Lê Vượng

SVO - Không chỉ giỏi những con số, sinh viên Học viện Tài chính còn chứng minh khả năng sáng tạo nghệ thuật đáng kinh ngạc và ngoại hình sáng sân khấu tại Fashion Show 'The Aeternal'.

fashion-show-sinh-vien-tai-chinh.jpg
Tối 18/1, Fashion Show 'The Aeternal' do Câu lạc bộ Thời trang và Nghệ thuật Học viện Tài chính (DAC) tổ chức đã quy tụ hàng loạt gương mặt "trai xinh gái đẹp" đình đám cùng các nhà thiết kế trẻ tài năng. Tham dự chương trình, TS. Tạ Đình Hòa - Bí thư Đoàn Thanh niên Học viện Tài chính đã ghi nhận, biểu dương những cống hiến của CLB với thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2024-2025.
fashion-show-sinh-vien-tai-chinh-2.jpg﻿
fashion-show-sinh-vien-tai-chinh-6.jpg
fashion-show-sinh-vien-tai-chinh-t.jpg
Khác với các sàn diễn thời trang thông thường, The Aeternal mang đến trải nghiệm đa giác quan khi kết hợp nhuần nhuyễn giữa ngôn ngữ thời trang và các loại hình nghệ thuật biểu diễn khác. Chương trình được kết cấu chặt chẽ qua ba màn trình diễn: Khởi nguyên, Di sản và Bất diệt, tái hiện dòng chảy của cái đẹp qua các thời kỳ.
fashion-show-sinh-vien-tai-chinh-5.jpg﻿
fashion-show-sinh-vien-tai-chinh-4.jpg
fashion-show-sinh-vien-tai-chinh-3.jpg
'Visual bừng sáng' của các sinh viên Học viện Tài chính trên sân khấu. Màn trình diễn mở đầu mang tên Khởi nguyên với các thiết kế sử dụng chất liệu thô mộc, tông màu trầm như kaki hay quân phục được cách điệu, tôn vinh vẻ đẹp kiên cường và mạnh mẽ.
fashion-show-sinh-vien-tai-chinh-p.jpg
fashion-show-sinh-vien-tai-chinh-7.jpg
fashion-show-sinh-vien-tai-chinh-9.jpg
fashion-show-sinh-vien-tai-chinh-8.jpg
Bước sang màn hai với chủ đề Di sản, sàn diễn ngập tràn sắc màu văn hóa qua các thiết kế mang đậm bản sắc dân tộc. Các người mẫu trình diễn những bộ trang phục kết hợp hài hòa giữa yếu tố truyền thống và tư duy thẩm mỹ đương đại, thể hiện sự tiếp nối các giá trị văn hóa.
fashion-show-sinh-vien-tai-chinh-16.jpg﻿
fashion-show-sinh-vien-tai-chinh-15.jpg
fashion-show-sinh-vien-tai-chinh-13.jpg
Show diễn khép lại với chủ đề Bất diệt (Eternal), giới thiệu các bộ sưu tập mang phong cách hiện đại, phá cách và ấn tượng. Các thiết kế gửi gắm thông điệp về sự tái sinh, tinh thần chuyển hóa linh hoạt và khát vọng vươn mình của thế hệ trẻ trong kỷ nguyên mới.
﻿fashion-show-sinh-vien-tai-chinh-17.jpg
fashion-show-sinh-vien-tai-chinh-18.jpg
fashion-show-sinh-vien-tai-chinh-14.jpg
Dàn người mẫu trình diễn tại sự kiện là sinh viên Học viện Tài chính với nhiều gương mặt từng đạt thành tích cao tại các cuộc thi như Sinh viên Thanh lịch, Hoa khôi sinh viên... đã thể hiện kỹ năng catwalk tự tin và thần thái chuyên nghiệp, làm nổi bật tinh thần của từng bộ trang phục.
fashion-show-sinh-vien-tai-chinh-12.jpg
Chia sẻ tại chương trình, TS. Tạ Đình Hòa - Bí thư Đoàn Thanh niên Học viện Tài chính đánh giá cao nỗ lực và sự chuyên nghiệp của Ban Tổ chức. Anh nhấn mạnh rằng 'The Aeternal' là minh chứng rõ nét cho thấy sinh viên Học viện Tài chính ngày nay không chỉ xuất sắc trong học tập, nghiên cứu khoa học mà còn rất tài năng trong các hoạt động văn hóa nghệ thuật. Đây chính là hình mẫu sinh viên "tài sắc vẹn toàn", phát triển toàn diện mà Nhà trường và Đoàn Thanh niên luôn hướng tới.
fashion-show-sinh-vien-tai-chinh-21.jpg
Sự thành công của Fashion Show 'The Aeternal' tiếp tục khẳng định môi trường hoạt động sôi nổi của sinh viên Học viện Tài chính, nơi các bạn trẻ được phát triển toàn diện cả về kiến thức lẫn kỹ năng.
#Triển lãm thời trang sinh viên Học viện Tài chính #Nghệ thuật biểu diễn và thời trang đa giác quan #Chương trình thời trang chủ đề Di sản và Bất diệt #Gương mặt sinh viên tài năng và thành tích thi người mẫu #Phát triển toàn diện sinh viên qua hoạt động văn hóa nghệ thuật #Học viện Tài chính #AOF

