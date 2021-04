Lâu lắm rồi màn ảnh rộng mới có phim sử thi: “The Last Warrior” có gì mới mẻ?

SVVN - Bộ phim mới của Walt Disney đã mang đến một thế giới cổ tích mới lạ tới từ xứ sở bạch dương cùng hành trình chống lại cái ác lôi cuốn và hài hước.

Từ trước tới nay, những câu chuyện cổ tích về các thế giới giả tưởng luôn có lượng fan riêng vô cùng đông đảo. Chúng hiện thực hóa và giúp trí tưởng tượng của khán giả có thể bay cao, bay xa tới những phép màu vượt ngoài tầm với. Đa số các vùng đất giả tưởng trong phim đều đến từ thần thoại Bắc Âu hoặc Hy Lạp. Nhưng năm nay, The Last Warrior: Root of Evil (Chiến binh cuối cùng: Cội nguồn của quỷ) sẽ đưa người xem tới xứ sở Nga với một câu chuyện “tân cổ giao duyên” hoàn toàn mới lạ.

Phim xoay quanh chàng ảo thuật gia Ivan Naydenov sau khi giải cứu vùng đất Belogorye khỏi tay các thế lực đen tối. Giờ đây, anh chàng được xem là người hùng và cưới nàng Vasilisa xinh đẹp.

Nhờ thanh gươm phép Kladenets, Ivan có thể di chuyển giữa Belogorye và thế giới thực để mang nhiều món đồ hiện đại về đây. Cuộc sống tưởng chừng trong mơ của anh chàng bỗng tan tành khi mụ phù thủy Varvara trở lại cùng mẹ là Galina. Với sự giúp đỡ của những sinh vật huyền bí, Ivan bước vào chuyến hành trình đầy nguy hiểm để một lần nữa giải cứu thế giới.

Belogorye là vùng đất lấy cảm hứng từ các câu chuyện dân gian Nga nên khác xa với những tác phẩm trước đây của Mỹ. Nếu như nước Anh có các Hiệp sĩ Bàn tròn thì The Last Warrior: Root of Evil lấy trung tâm là các anh hùng Bogatyr dưới trướng vua Vladimir Đại đế. Họ là những người có tài trí, sức khỏe phi thường nổi tiếng trong truyền thuyết.

Bên cạnh Ivan còn là những sinh vật huyền bí mới lạ như “bà kẹ” Baba Yaga sống trên căn nhà có khả năng chạy khắp nơi nhờ cặp chân gà, “chàng tiên cá” Vodyanoy hệt như hà bá ở Việt Nam, Kolobo là một chiếc bánh tròn màu vàng có sự sống,…

Trên đường đi, Ivan ngày càng khám phá thêm những phép thuật mới và gặp gỡ thêm những người bạn chỉ có trong trí tưởng tượng như cá voi bay khổng lồ bằng cả hòn đảo, ngọn núi biết nói dẫn xuống thế giới của người chết. Tất cả tạo nên một thế giới hấp dẫn và đầy những bất ngờ thú vị cho người xem đến phút chót.