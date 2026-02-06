'Cơn sốt mùa Xuân' lập đỉnh cao mới gần cuối mùa

Chỉ còn hai tập nữa là đến tập cuối, bộ phim truyền hình thứ Hai - thứ Ba của đài tvN, Spring Fever đang khép lại hành trình của mình một cách ấn tượng, đạt được những thành công đáng kể cả về tỷ lệ người xem truyền hình và mức độ phổ biến trên các nền tảng kỹ thuật số. Khi bộ phim bước vào giai đoạn cuối, các chỉ số người xem quan trọng tiếp tục tăng lên sau mỗi tập.

Tập ​​10, phát sóng vào ngày 3/2, lúc 8h50 tối, đã ghi nhận tỷ lệ người xem trung bình toàn quốc là 5,5% và đạt đỉnh 6,4% trên các nền tảng trả phí, bao gồm truyền hình cáp, IPTV và vệ tinh, đánh dấu tỷ lệ người xem hộ gia đình cao nhất của bộ phim cho đến nay (Nielsen Korea, các nền tảng trả phí). Hiện đang ở tuần thứ tư phát sóng, Spring Fever đã vượt qua 410 triệu lượt xem tích lũy trên các nền tảng. Trong số các clip ngắn được phát hành trong thời gian phát sóng, ít nhất một clip đã vượt quá 10 triệu lượt xem.

Bộ phim cũng nằm trong số những bộ phim truyền hình thứ Hai - thứ Ba của tvN có lượt xem tích lũy cao nhất được phát sóng kể từ năm ngoái. Đáng chú ý, đây là bộ phim truyền hình đầu tiên của tvN kể từ sau Nữ hoàng nước mắt, bộ phim dẫn đầu bảng xếp hạng mọi thời đại của đài có video ngắn vượt mốc 10 triệu lượt xem ngay khi đang phát sóng.

Trong phim, mối quan hệ giữa Sun Jae Gyu (do Ahn Bo Hyun thủ vai) và Yoon Bom (do Lee Joo Bin thủ vai) ngày càng trở nên thân thiết, tạo nên điểm nhấn cảm xúc cốt lõi của câu chuyện. Yoon Bom, người từng chọn cách giữ khoảng cách với mọi người, dần dần bắt đầu hạ thấp rào cản cảm xúc của mình sau khi gặp Sun Jae Gyu. Khi hai nhân vật chia sẻ những tổn thương của riêng mình và dành thời gian bên nhau, tránh xa ánh mắt của dân làng, mối liên kết của họ càng sâu sắc, làm tăng thêm sự cuốn hút và cả sự căng thẳng lãng mạn. Những khoảnh khắc tĩnh lặng, sẻ chia này đã trở thành nguồn sức hút chính của bộ phim.

Sự ăn ý trên màn ảnh giữa Ahn Bo Hyun và Lee Joo Bin cũng đóng vai trò quan trọng trong việc thu hút khán giả. Ngoại hình trái ngược và diễn xuất cảm xúc tinh tế của họ đã tạo nên sự tin tưởng cho câu chuyện của cặp đôi, giúp họ có biệt danh trìu mến "Cặp đôi Ggyu Bom" trong cộng đồng mạng.

Bộ phim được viết bởi Kim Ah Jung và đạo diễn bởi Park Won Gook. Tiểu thuyết mạng gốc được viết bởi tác giả Baek Min Ah, với bản chuyển thể truyền hình đã định hình lại các tuyến cảm xúc và mối quan hệ nhân vật theo thể loại hài lãng mạn.

Các nhân vật phụ, bao gồm cháu trai của Jae Gyu là Sun Han Gyeol, luật sư ưu tú Choi Yi Jun, và các nhân vật xung quanh trường học, đã làm tăng thêm chiều sâu và màu sắc cho câu chuyện. Về bản chất, bộ phim khắc họa một mối tình hàn gắn, trong đó các nhân vật bị đóng băng về mặt cảm xúc tìm lại được sự ấm áp và trưởng thành cá nhân thông qua nhau. Với tông màu cảm xúc nhẹ nhàng, tươi mát như mùa Xuân và những khoảnh khắc sống động, lay động lòng người, Spring Fever tiếp tục thu hút sự chú ý của người xem. Nhan đề phim thường được hiểu là một phép ẩn dụ, đối lập giữa hình ảnh mùa Xuân với những thay đổi cảm xúc nội tâm của các nhân vật.

Đang đạt được lượng người xem tăng đều đặn, Spring Fever sẽ phát sóng tập 11 vào ngày 9/2, lúc 8h50 tối (giờ Hàn Quốc).